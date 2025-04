Turek místo Lipavského? Padl vážný dotaz

V rozhovoru pro podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou europoslanec za hnutí Motoristé sobě Filip Turek promluvil o své politické kariéře, vztahu k autům a architektuře, ale i o aktuálních tématech, jako jsou obchodní války, nebo o možné kandidatuře do českých voleb. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6115 lidí

„Politika je politický thriller,“ přiznal Turek, který opustil údajně „pohádkový“ život sběratele vzácných automobilů, aby se vrhl do světa intrik a dehonestace. Přesto tvrdí, že mu nevadí nálepkování: „Můžete mě zranit, ne však urazit. Vadí mi spíš, že tím urážíte voliče, kteří čekají, že budeme řešit politiku.“

Na dotaz, zda se v devětatřiceti letech cítí být legendou, odpověděl s úsměvem: „Název mé knihy ‚Legenda‘ je provokace. Obsah je naopak velmi pokorný – přiznávám tam i věci, které o mně třeba nevěděli ani mí blízcí.“ Přiznal také, že někteří fanoušci si nechávají jeho podobu tetovat: „Ne vždy se to povede, ale některá tetování se mi líbí.“

Dodal, jak se vyrovnává s kritiky, kteří tvrdí, že to, o čem Turek tvrdí, že vlastní, že vlastně vůbec nevlastní. „Neberu je moc vážně, protože ty věci jsou doložitelný a já nemám důvod si je vymýšlet. Určitě je plno kritiků, kteří do teď tvrdí, že nemám auta, že se honosím sbírkou aut, která nejsou moje. Určitě je plno lidí, kteří tvrdí, že nemám řidičák. Stejně jako lidi tvrdí, že nemám bakalářskou práci nebo maturitu,“ smál se Turek.

Filip Turek, který vystudoval design, vysvětlil, že právě automobily a architektura ho přivedly k zájmu o technický a politický kontext doby. „Obdivuji ty, kdo navrhují auta nebo staví vily, a zároveň mě zajímá, v jakém politickém a historickém kontextu jejich díla vznikala,“ řekl.

Svěřil se i s tím, kterou zemi světa má nejradši. „Všeobecně Japonsko je pro mě nejvíc fascinující svojí precizností úplně ve všem, že jdete v Japonsku na rybí trh, který nezapáchá, tak si řeknete, že v ostatních zemích je něco špatně,“ popsal Turek.

V souvislosti s aktuálními obchodními spory mezi EU a USA Turek jasně deklaroval: „Američané nezačali clo jako první. My jsme měli čtyřnásobné clo na auta, oni 2,5 %. Jejich cla jsou reakcí na náš neférový přístup.“ Podle něj USA dlouhodobě financovaly evropskou bezpečnost a nyní se brání ekonomické expanzi Číny. „Donald Trump není blázen. Jeho cílem je posílit střední třídu, ne zbrojařské lobby,“ dodal.

Ačkoli Turek nepotvrdil, zda bude kandidovat v příštích parlamentních volbách, naznačil, že o tom vážně uvažuje: „V Evropském parlamentu jsem jeden z 720. Kdybych byl součástí české vlády, mohl bych mít větší vliv.“ Přiznal však, že mu vadí představa opoziční role: „Nechci sedět v lavici a koukat na tu hrůzu.“

Na dotaz, zda by byl ochoten spolupracovat s Andrejem Babišem, odpověděl: „Vládl bych s kýmkoli, kdo mi řekne: ‚Situace je špatná, pojďme to změnit.‘“ Zároveň přiznal, že by ho lákalo Ministerstvo zahraničí: „Současná zahraniční politika je nešťastná jak na evropské, tak na české úrovni.“

Přestože jeho instagramový profil nese název „Filip Turek prezident“, europoslanec tuto možnost odmítl: „Je to jen odkaz na to, že jsem prezidentem Jaguar Clubu. Nemám takovou podporu, abych o tom uvažoval.“

Rozhovor zakončil s typickým humorem: „Pokud budu ministrem, budu měnit věci. Nepřišel jsem do politiky kvůli výplatě.“