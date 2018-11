Ty dokumenty nebyly k dispozici, jsou to nové informace. Proto Babiš mlčí. Senátor Wagenknecht sleduje poslední dění v kauze Čapí hnízdo

Vyšetřování kauzy dotačního podvodu, kterým se zabývaly i evropské úřady a v němž je trestně stíhán český premiér a majitel koncernu Agrofert Andrej Babiš i jeho rodinní příslušníci, má být v prosinci letošního roku ukončeno. Podle serveru irozhlas.cz získala policie klíčové důkazy o propojení farmy Čapí hnízdo s Agrofertem. Nejdůležitější, které svědčí proti premiéru Andreji Babišovi a jeho tvrzení, že jde jen o účelovou politickou kampaň, jsou čtyři. Policie získala zprávu banky, ekonomický posudek, e-mailovou komunikaci a svědectví lidí, kteří asistovali při stavbě komplexu. A vyšetřovatelé mají i další podpůrné materiály.

Podle právníků, které jsme oslovili, jde o důkazy, které podporují policejní obvinění, že Babišovi spolupracovníci pod dohledem majitele Agrofertu účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu Farma Čapí hnízdo a její vlastnickou strukturu zastřeli tak, aby vypadala jako začínající podnik, který má šanci na získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Společnost skutečně se žádostí uspěla a získala 60 milionů korun z evropských peněz na stavbu luxusního komplexu v Olbramovicích u Benešova.

Podle policie o Farmě Čapí hnízdo po celou dobu rozhodoval Babiš

Podle policejního obvinění přitom dál o Farmě Čapí hnízdo celou dobu rozhodoval Babiš a firma byla propojena s jím vlastněným zemědělským koncernem Agrofert. Na dotaci tak podle policie, ale především Evropského úřadu proti podvodům (OLAF) – nárok neměla. Přitom Andrej Babiš, ať už jako ministr financí nebo premiér, stále tvrdil, že Farmu Čapí hnízdo v době žádosti o dotaci nevlastnil, že neměla nic společného s Agrofertem. Pod tlakem nakonec uvedl, že ji vlastnili jeho blízcí. Podle policie však právě on „zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností jednání a jednotlivé kroky ostatních obviněných, směřující k neoprávněnému získání dotace, organizoval, řídil a koordinoval“.

Policie vychází například z informací britské banky HSB, která financovala i stavbu centrály Agrofertu v Praze Chodově a poskytla Farmě Čapí hnízdo celkem tři úvěry. Z interní zprávy bankovního domu vyplývá, že za Farmou Čapí hnízdo stál Babiš a koncern Agrofert. Bez tohoto propojení by banka úvěr neposkytla. I další posudek potvrdil spojení Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem, podle něj většinu přípravných prací projektu dělala společnost Imoba patřící do koncernu Agrofert. „Je explicitně patrná vysoce nadstandardní součinnost a zájem koncernu Agrofert pro realizaci projektu. Čerpané úvěry byly podle znalce zajištěny ručitelským prohlášením společnosti Agrofert a dále smlouvou o zástavě nemovitostí, kdy zástavu poskytla společnost Imoba. Bez ručení Imoby s Agrofertem by Farma Čapí hnízdo nikdy od banky peníze nezískala kvůli extrémní rizikovosti projektu a nedostatečné bonity Farmy Čapí hnízdo, která neměla čím ručit,“ konstatuje posudek královéhradecké firmy, která v minulosti vypracovala posudky například v kauze opencard nebo v případu Českého domu v Moskvě, jak uvedl server irozhlas.cz.

Podle senátora Lukáše Wagenknechta je už prokázané, že kauza Čapí hnízdo byl dotační podvod a česká justice už jen hledá, kdo ho zrealizoval. „Nechci predikovat, kdo bude odsouzen, jestli pan Babiš, paní Mayerová nebo jiní lidé, kteří jsou obžalovaní,“ uvedl.

Tehdejší manažerku pracující pro Agrofert a donedávna náměstkyni jihlavského primátora za ANO Janu Mayerovou policie považuje za hlavní pachatelku dotačního podvodu, protože údajně zfalšovanou žádost o dotaci podepsala.

„Uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud se kauza nedotáhne do konce, pro mne by to znamenalo, že česká justice se nedokáže vypořádat s dotačním podvodem, který už je na evropské půdě prokázaný a popsaný v rámci řízení OLAFu jako evropský dotační podvod. A to by bylo špatně. Znamenalo by to, že český justiční systém nedokáže najít viníka dotačního podvodu. Pak chápu snahy Evropy zřídit evropského prokurátora, protože tohle je jeden z argumentů. Protože kdyby se vina na národní úrovni neprokázala, zejména v situaci, kdy je kauza spojená s nejvyšším politikem, vyvolalo by to jasné podezření, že střet zájmů by na vyšetřování mohl bamít vliv,“ prohlásil Lukáš Wagenknecht pro ParlamentníListy.cz.

Právník, který kauzu sleduje, ale nechce být jmenován, věří, že případ bude doveden do konce. „Justice v politických záležitostech ještě nezklamala,“ odkazuje na vyšetřování a soudní řízení v kauze Davida Ratha a dalších politiků, i když připouští, že „Babiše se lidi bojí víc než komunistů“.

Někdejší náměstek ministra vnitra a dnes komentátor Martin Fendrych na serveru Aktuálně.cz napsal, že „je cenné připomenout: není to ani ´kampaň´, ani ´účelovka´, jak dokládají důkazy z usnesení o zahájení trestního stíhání a z usnesení žaloby, kterým se vypořádala se stížnostmi obviněných. Evropský úřad proti podvodům OLAF měl pravdu, policie má pravdu, stíhání je namístě, je v našem zájmu, aby se dostalo před soud. Pokud se tam nedostane, nežijeme v právním státě (což by zas tak nepřekvapilo, když máme trestně stíhaného premiéra).“

