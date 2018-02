Týden před sjezdem se dnes sejde širší vedení ČSSD

Řada straníků oslovených ČTK tak pochybuje, zda je reálné celý program sjezdu během jednoho dne stihnout. Na dnešním zasedání ústředního výkonného výboru by proto mohlo dojít ke změnám v programu tak, aby měla prioritu volba nového vedení. Na úpravy ve stanovách a další záležitosti by se mohlo dostat například až o několik týdnů později v případě, že by byl sjezd přerušen.

