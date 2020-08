Tyhle školy budou bez peněz? To zadunělo. Zkušený politik vytáhl problém vlády

reklama

„Vláda se rozhodla podpořit nákup notebooků, softwaru a dalších technologií pro distanční výuku. Fajn, to je hezký, ale úplně se VYKAŠLALA NA KRAJSKÉ ŠKOLY! Minulý týden ministr školství slavnostně oznámil, že uvolní 1,2 mld. Kč, ale pouze pro veřejné základní školy. Na víceletá gymnázia, střední odborné školy a učiliště prostě nedá nic! Když opomenu, že v sousedním Německu do toho investují zásadně jiné částky, tak ten postup je nelogický a diskriminační. Na víceletých gymnáziích jsou přeci stejně staré děti jako na základních školách a plní tam povinnou školní docházku,“ vypálil Kuba na sociální síti Facebook.

Jihočeská ODS proto žádá vládu a především kraj, aby odstranila tuto diskriminaci, protože úroveň školství v kraji ovlivní to, jak bude kraj vypadat za pár let.

„Proto za ně v našem týmu ručí lidé, kteří mu opravdu rozumí a jsou v něm špičky. Dáša a Tonda. Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, děkanka Ekonomické fakulty JČU, a Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel gymnázia Česká. Oba říkají, že letos prošlo školství opravdovou revolucí. To, co my musíme běžně dělat ve firmách, abychom rychle fungovali, jako video konference nebo online porady a školení, se najednou stalo součástí životů učitelů i studentů. Pro některé učitele to byla výzva. Jasně, spousta z nich prostě s těmito technologiemi nevyrůstala. A úctu si zaslouží všichni, kteří to zvládli. Taky je ale už jasné, že to budou muset zvládat všichni. Není možné, aby se systém předávání informací lišil školu od školy podle toho, jak který učitel zvládá tyhle technologie,“ zdůraznil Kuba.

„Hlavní je co nejvíc využít potenciál, který moderní technologie mají. Musí být jednotný systém vzdálené výuky a předávání informací. Dnes velmi dobře fungují softwarové platformy pro virtuální výuku od Microsoftu a Google a každá škola si může vybrat. Právě teď je ale doba, kdy by zřizovatelé škol, tedy kraj nebo obec, měli stejně jako ve firmách striktně požadovat, aby se s nimi začalo pracovat víc. V Německu do toho právě teď investují hodně energie a financí. A my to musíme dělat stejně. Vymačkat z toho pro naše jihočeské děti a studenty maximum,“ žádal Kuba na sociální síti Facebook.

„Na virtuálních uložištích se mohou ukládat příkladové hodiny, cvičení ke složitějším školním tématům nebo videa z nějakých praktických pokusů. Ty pak mohou být studentům a rodičům přístupná k doučování nebo doplňování látky,“ pokračoval.

Zdůraznil, že se Česko neobejde bez rychlého internetu. Kuba zdůraznil, že myslí opravdu celé Česko. Každý jeho kout. A to se neobejde bez dalších investic. I v Jihočeském kraji.

