Tyto nevyznamenat, takto jmenovat... Generál Pavel odhalil, co by dělal na Hradě

Kandidát na prezidenta Petr Pavel v rozhovoru pro MF Dnes řekl, jak by se v případě volebního vítězství postavil k tomu, že poslanci na udělení nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, navrhli odbojovou skupinu Mašínů. Vyznamenání by jim podle svých slov neudělil, a vysvětluje proč. Toho, že by mu mohla cestu na Hrad překazit minulost v KSČ, se dle svých slov neobává. Řekl, co by v úřadu hlavy státu dělal jinak než Miloš Zeman.

Generála Petra Pavla podle jeho slov netrápí, že dlouhodobě vévodí prezidentským průzkumům právě společně s Andrejem Babišem: „Nejdu do toho kvůli tomu, abych s ním soupeřil. Jdu do toho s něčím, co je daleko univerzálnější, s představou, jak by měl prezident vykonávat svůj úřad,“ říká.

Oba kandidáty však spojuje minulost v KSČ, kvůli níž jsou v čele státu pro část společnosti nepřijatelní. Petr Pavel k tomu přistupuje tak, že ho nelze už na ničem víc nachytat; počítá s tím, že ve volbách to bude téma jeho soupeřů: „Nepochybuji, že to pro ostatní kandidáty bude téma. Moje čtyři roky v KSČ a práce pro Vojenské zpravodajství jsou totiž to jediné, co na mě mohou vytáhnout. Ale nijak se toho neobávám, nikdy jsem to neskrýval a není to nic, na čem by mě někdo mohl nachytat.

Mluvím o tom otevřeně od samého počátku, kdy jsem začal o kandidatuře uvažovat. Zveřejnil jsem veškeré dokumenty, které o tom mám k dispozici. A pokud bude mít někdo jakýkoliv dotaz, tak jsem připraven na něj odpovědět,“ dodává.

Zásadní podle Pavla je, že se k tomu postavil a řekl, že to byla chyba. „Navíc si myslím, že jsem si tu chybu svou 33letou prací pro tuto zemi dostatečně odčinil. A také, že jsme už od té doby dostatečně daleko. Měli bychom se spíš věnovat problémům, které nás pálí v současnosti a budou v budoucnosti. Ne se stále přehrabovat v tom, co bylo a co nezměníme,“ míní.

Vyzván byl také, aby nastínil, jak by se k určitým záležitostem stavěl již v roli prezidenta. Co se týká jmenování a přijímání demise ministrů, přistupoval by k těmto věcem s respektem, nikoliv jako prý současny prezident: „Když někdo přistupuje k Ústavě ČR jako Miloš Zeman, vytváří tím ve společnosti napětí. To bych nechtěl,“ poznamenal.

Jasnou představu má i o tom, podle čeho by uděloval státní vyznamenání. Ta bude prezident Miloš Zeman dávat letos naposledy. „Navrhoval bych lidi, kteří si to zaslouží. To nejsou vyznamenání Miloše Zemana, ale státní vyznamenání. Ta vyznamenaní mají požívat obecný respekt společnosti. Neštěstí Miloše Zemana bylo v tom, že způsobil, že i lidé, kteří si vyznamenání bez jakékoliv pochybnosti zaslouží, jsou v očích veřejnosti trochu podezřelí, že dostávají metál z různých postranních důvodů,“ pokračuje prezidentský kandidát Petr Pavel.

Poslanci letos prezidentovi doporučili k vyznamenání bratry Josefa a Ctirada Mašínovy, kteří se v 50. letech krvavě probili z Československa do Západního Berlína. Kdyby byl Pavel prezidentem, vyznamenání by jim neudělil: „Nemohu se smířit s tím, že zabili policejního strážmistra Honzátka, který byl omámen a nekladl jim odpor. To je ta kaňka, se kterou bych měl problém,“ říká Petr Pavel.

