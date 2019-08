U Drtinové zazněl návod, jak se zbavit strachu z islámu. Komunisté v nás prý potlačili humanitu a pravdomluvnost

V úvodu rozhovoru vzpomínala na srpen 1968. Příjezd sovětských tanků do Československa pro ni byl šokem. A ve společnosti postupně vyvolala okupace deziluzi a depresi. Snad ještě horší prý byl srpen 1969, kdy proti srpnovým demonstrantům udeřily československé bezpečnostní složky. Tehdy zemřelo pět československých občanů. „A bohužel si myslím, že to byl takovej trend, že tu vnější síla potlačila tu touhu po svobodě a bohužel se tady pak našli lidi, kteří to zrealizovali sami,“ posteskla si.

Není přitom bez zajímavosti, že rodiče Roubalové-Kostlánové byli členy komunistické strany ještě před druhou světovou válkou a věřili, že komunisté nastolí lepší svět, „Je to víra, která je mi dneska úplně nepochopitelná. Myslím si, že to je víra v systém, který nemohl fungovat, protože byl založen na tom, že někoho zničíme a zlikvidujeme. A to nemohlo fungovat,“ popsala komunistickou ideologii bez servítků dáma.

Zavzpomínala také na sebeupálení Jana Palacha. Dáma má za to, že to byl silný čin, o kterém je dodnes potřeba mluvit a ukazovat na hrdinství, které musel Jan Palach prokázat, když se odhodlal tak významný a důležitý čin provést. Dodnes se o řadě věcí nemluví, nemluví se nejen o Palachově činu, ale také o komunistických 50. letech a tak podobně. A to je problém.

„Já jsem přesvědčena, že komunistický režim potlačoval mnoho hodnot, ať už je to lidství, humanita, solidarita, pravdomluvnost, a manipuloval s nimi. A tohle všechno dělalo něco s lidma,“ upozornila dáma. A fakticky to s nimi něco dělá dodnes, protože se zdráhají vyzdvihovat hodnoty, které byly za komunistického režimu potlačeny. A tento pocit potlačení hodnot se dle jejích slov přenáší i na dnešní generaci. „Ta schopnost nechat sebou manipulovat je obrovská. To se přeneslo přes celé generace. Že si pořád necháme namluvit, že tady je nějaký nepřítel, jako je uprchlík, Rom a tak podobně, místo toho, abychom měli vlastní hodnoty, jako je solidarita. A bohužel skoro nikdo z politiků, natož prezident, nemluví o hodnotách, jako je solidarita a humanita,“ posteskla si Věra Roubalová-Kostlánová.

Uznala, že strach je přirozená věc, přirozený je prý i strach z muslimů, ale ten se otupí tím, že se člověk s nějakou muslimskou rodinou seznámí. „To je velice přínosné pro člověka a může mu to dát i nějaké uspokojení. Kdežto žít v tom strachu z něčeho, co je daleko ode mě, a nevím, co to je, to je mnohem těžší,“ upozornila.

Jistou naději pro budoucnost nevidí v prezidentovi, ale v mladém ekologickém hnutí, které by mohlo lidi spojit napříč generacemi.

Psali jsme: Naslouchejme dětem při rozhodování, vyzvalo se na úrovni EU. Benjamin Kuras má obavy, kdo stojí v zákulisí Užijme si, jak děláme dějiny... Dělají prd! Národ protesty nepodporuje, vyhrává Babiš. Spisovatel ztrhal „chvilkaře“ Fotograf Vano vypustil bombu: Češi moc tolerantní nejsou. A Prague Pride... Odkaz roku 1989 se současné vládě nehodí, tvrdí ODS. A rozjíždí vlastní akci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp