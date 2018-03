U Klause se dalo očekávat privatizování, u Zemana je obava ze zestátňování, říká šéf ODA

Předseda ODA Pavel Sehnal má za to, že právě jeho strana nabízí pravicově smýšlejícím občanům ten nejlepší program. Za základní stavební kámen politiky bychom měli využít důvěru a nikoli strach, jak to činí někteří dnešní politici. Třeba Tomio Okamura (SPD). Vedle Okamury se Sehnal vymezil také proti prezidentu Zemanovi, u něhož údajně nelze zcela vyloučit, že by sáhl k zestátňování. A do třetice vyčinil Babišovi za to, že má vládu bez důvěry a že jako podnikatel čerpá dotace.

Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV předsedu ODA Pavla Sehnala. Ten si hned na úvod pochvaloval, že jeho nová strana pracuje, v tuto chvíli má asi 500 členů a posílají dokonce i návrhy zákonů panu premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Poslední poslaný návrh se prý vztahoval k podobě daně z převodu nemovitostí.

„Program, který má Občanská demokratická aliance, je asi nejlepší z těch pravicových stran,“ je přesvědčen Sehnal, byť uznává, že s tímto programem nejsou voliči ještě tak dobře seznámeni. Členové strany se proto učí komunikovat s voliči. Pořádný kus práce v tomto prý odvedl i prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek, který sice skončil v přímé volbě jako poslední, ale Sehnal to přičítá spíše tomu, že se lidé rozhodovali strategicky a nevolili Kulhánka.

Staronový prezident měl výhodu, že lidé věděli, co od něj mohou očekávat. Co to tedy bylo? „U pana Klause se dalo očekávat, že bude privatizovat, zatímco u pana Zemana může být obava, jestli se nebude zestátňovat,“ dal příklad host s tím, že zestátňování by se dnes odehrávalo za náhradu. Podstatné však je, že levicově myslící politik bude vždy posilovat na úkor svobodné volby občanů.

Pak tu dnes máme politiky, kteří nehledí nalevo ani napravo a stavějí na strachu. Klasickým příkladem může být Tomio Okamura (SPD), který ve společnosti vyvolával strach z islámu, strach z Evropské unie a tak podobně. „Ale na rozdíl od vás je v parlamentu,“ upozornil Sehnala Veselý. Ten si však trval na tom, že na strachu se stavět opravdu nemá. Je třeba stavět spíše na důvěře. O to větší problém je, že nám dnes vládne kabinet bez důvěry. V Německu je to např. tak, že stará vláda, která získala důvěru v minulých volbách, vládne tak dlouho, dokud nezíská důvěru vláda nová. Sehnal by u nás rád zavedl stejný model.

Ale to nebyla jediná věc, ve které se Sehnal vymezil proti Babišovi. Sehnal má za to, že do soukromého sektoru vůbec nepatří dotace. „Já vůbec nemám pochopení pro ten systém dotací. Já jsem jeho velkým odpůrcem,“ zdůrazni Sehnal. A Babiš čerpá dotace ve velkém. Pokud jde o kauzu Čapí hnízdo. kde také jde o dotace, přesněji řečeno o podezření z dotačního podvodu, Sehnal má za to, že má Babiš k dispozici tolik právníků, kteří pro něj pracují, že bude složité mu prokázat spáchání podvodu. Soukromě si o tom každý občan může myslet své, ale dokázat něco bude velmi složité.

