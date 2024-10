USA: 750 dolarů pro oběti hurikánu, mnohem víc do Libanonu. Harrisová to má na talíři

V Libanonu v současnosti probíhá vážná eskalace konfliktu, přičemž v sobotu večer otřásly jižním předměstím Bejrútu mohutné exploze způsobené izraelským bombardováním. Izrael rozšířil své útoky na Libanon a poprvé zasáhl také palestinský uprchlický tábor na severu země. Cílem těchto útoků jsou jak bojovníci Hizballáhu, tak Hamásu.

Silné výbuchy začaly kolem půlnoci a pokračovaly i v neděli, když izraelská armáda vyzvala obyvatele k evakuaci některých oblastí v Dahíji, která je převážně šíitským souborem na jižním okraji Bejrútu.

Izraelská armáda také potvrdila, že zasahuje cíle poblíž Bejrútu, přičemž uvádí, že z Libanonu na izraelské území přešlo přibližně 30 raketových střel, z nichž některé byly zachyceny. Tisíce lidí, včetně palestinských uprchlíků, se proto snaží uniknout před rozšiřujícím se konfliktem, informuje agentura AP NEWS.

Na eskalaci konfliktu v Libanonu dnes reagovala i současná viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová. „Obyvatelé Libanonu čelí stále horší humanitární situaci. Mám obavy o bezpečnost a blaho civilistů, kteří v Libanonu trpí, a budu se i nadále snažit pomoci uspokojit potřeby všech tamních civilistů,“ napsala na X.

The people of Lebanon are facing an increasingly dire humanitarian situation. I am concerned about the security and well-being of civilians suffering in Lebanon and will continue working to help meet the needs of all civilians there.

— Vice President Kamala Harris (@VP) October 5, 2024

V rámci snahy pomoci těmto lidem USA poskytnou Libanonu další pomoc, ve výši téměř 157 milionů dolarů, která bude určena na základní potřeby jako potraviny, přístřeší, voda, ochrana a hygiena pro ty, kteří byli vysídleni v důsledku nedávného konfliktu. Tímto krokem se celková pomoc USA Libanonu za poslední rok zvyšuje na více než 385 milionů dolarů.

Členka Sněmovny reprezentantů Marjorie Taylor Greenová (Rep.) částku 157 milionů dolarů porovnala s částkou 750 dolarů, což Harrisová nabídla obětem hurikánu Helene, který koncem září způsobil značné škody v několika amerických státech a vyžádal si dle CNN až 227 lidských životů. „Kamala dala obětem hurikánu Helene 750 dolarů. Američané ji mohou brzy vyhodit,“ míní republikánská kongresmanka Greenová.

Yes it’s a real post.

Kamala Harris is “concerned about the security and well-being of civilians suffering in Lebanon.”

She has sent them $385 million this year, $157 million this week.

Kamala gave Hurricane Helene victims $750 bucks.

— Rep. Marjorie Taylor Greene???? (@RepMTG) October 6, 2024

Donald Trump jr. tu zmíněnou částku 750 dolarů kritizoval v kontextu pomoci poskytnuté Ukrajině. „750 dolarů pro Američany v zoufalé nouzi, z nichž mnozí přišli o všechno včetně rodiny. 250 MILIARD dolarů vynaložených na Ukrajině, která má 38 milionů obyvatel, znamená něco málo přes 6500 dolarů na osobu v UKRAJINĚ!!! Za co?“ volá Trump ml. na X.

$750 for Americans in desperate need many of whom lost everything including family.

$250 BILLION spent in Ukraine with a population of +\- 38 million equals a bit more than $6500 per person in F$&?ing UKRAINE!!! For what?

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 3, 2024

