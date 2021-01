USA: Nezahrávejte si. Varování nepřátelům Trumpa. A příklad z Česka

Nemstěte se Trumpovi, varuje novinář britského Guardianu liberály. Trump totiž od posledních voleb nalákal 11 milionů voličů, kteří si myslí, že to, co dělal, mělo smysl. A ti nezmizí. Podobné varování zní i od Jana Zahradila z ODS. Ten současnou situaci přirovnává k Sarajevskému atentátu v 90. letech. „Tehdy část politické scény, včetně prezidenta republiky, a s ní spřízněných médií usoudila, že tehdejší premiér/expremiér je vyřízen. A rozhodli se jej ještě definitivně zadupat do země. Do úkolu se pustili s takovou vervou, že - jak si mnozí pamatujeme - dosáhli efektu zcela opačného,“ poznamenal.

Odvolání z funkce prezidenta kongresem, doživotní zákaz kandidatury, trestní stíhání. O tom všem se teď diskutuje v souvislosti s odcházejícím prezidentem Donaldem Trumpem. A začínají se ozývat varovné hlasy, že to nepovede ke kýženému výsledku. Kupříkladu od Simona Jenkinse, sloupkaře britského Guardianu. Jenkins na úvod říká, že Kongres má důvod uštědřit Trumpovi toto ponížení a okamžité odvolání je zasloužené za navádění k násilí. „Byl by to vzkaz světu, že se Amerika za tohoto muže stydí a pohlíží na něj jako na chybu, lapsus, na špatný sen," říká 77letý Jenkins.

Ale jinak jsou podle něj všechny důvody pro odstranění Trumpa ještě před koncem jeho mandátu špatné, rizikové a odváděly by pozornost od vítězství Joe Bidena. Jenkins upozorňuje, že zatímco ve volbách v roce 2016 získal Donald Trump 63 milionů hlasů, v těchto dostal 74 milionů hlasů. „Může to být bohatý, nekompetentní a nemorální hrubián, ale ve funkci u své základny uspěl. A pokud průzkumy nelžou, tak zvýšil svou podporu u černochů a hispánců,“ varuje a dodává, že Biden vděčí za své vítězství větší podpoře vzdělaných a bohatých Demokratů.

Jenkins dodává, že Trumpův úmysl „vykydat žumpu“ zůstal po čtyřech letech ve funkci stále stejný a stejně jako na začátku, tak i na konce mandátu nesnášel „starou gardu“ v Kongresu a opovrhoval obvyklými způsoby komunikace s voliči. „Při volbách tento úmysl prezentoval jako nedokončený, ale nezbytný a přesvědčil skoro polovinu Ameriky, že ho vládnoucí třída chce zastavit. A 11 milionů Američanů navíc hlasovalo pro to, aby to zkusil,“ říká sloupkař.

Trumpovi nepřátelé prý doufají, že události minulého týdne z něj udělali politickou mrtvolu. „Tak ho nechte ležet. Pronásledovat ho znamená vytvářet pocit, že chystáte pomstu, nejen vůči němu, ale i proti jeho záměrům a jeho podporovatelům,“ varuje Jenkins s tím, že nenávidět prezidenta a jeho stoupence je něco jiného. „Mnoho z nich nemá vysokoškolské vzdělání a má pocit, že je ti u moci zklamali,“ popsal voliče dosluhujícího prezidenta a dodal, že nepříliš hezky se o nich vyjadřovala už Hillary Clintonová.

„Reputaci odcházejícího prezidenta u nich podpoří každý zlomyslný výkřik jeho nepřátel,“ upozorňuje sloupkař. Podle něho i když Trump odejde do exilu, tak si tito lidé vyberou někoho jiného. „Proto by si liberálové, ať už jsou kdekoliv, měli dávat pozor, jak budou reagovat na Trumpův odchod. Poražení by měli umět prohrávat, ale vítězové by měli umět vítězit moudře. Takže ignorujte Trumpa a počítejte minuty, než už bude pryč,“ vzkazuje na závěr Jenkins.

I v Česku znějí podobné hlasy, od europoslance ODS Jana Zahradila. Ten také považuje reakci na Trumpa přehnanou. „Rušení účtů na sítích, mazání followerů, vypínání serverů nebo impeachment 10 dní před odchodem z funkce je totální ‚overkill‘. Vybavuji si u nás jeden podobný, z let 1997-98, v nesrovnatelně menším měřítku,“ zavzpomínal na tzv. Sarajevský atentát, kdy se rozpadla koalice ODS, ODA a lidovců a Jan Ruml a Ivan Pilip vyzvali Václava Klause k odstoupení. Klaus byl v tu dobu na summitu středoevropských zemí v Sarajevu. A Ruml a Pilip pak založili Unii Svobody.

„Tehdy část politické scény (včetně prezidenta republiky) a s ní spřízněných médií usoudila, že tehdejší premiér/expremiér je vyřízen (kvůli průšvihu, který by podle dnešních standardů nestačil ani na demisi ministra, natož na pád vlády). A rozhodli se jej ještě definitivně zadupat do země. Do úkolu se pustili s takovou vervou, že - jak si mnozí pamatujeme - dosáhli efektu zcela opačného,“ připomenul.

