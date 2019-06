USA chtějí poslat nové vojáky na Írán. Prý je to reakce na napadení tankerů

Situace na Blízkém východě nevypadá, že by se uklidňovala. Minulý čtvrtek došlo k útokům na dva ropné tankery. USA obviňují Írán a posílají dle zpráv CNN do oblasti další muže a vybavení. Evropští diplomaté nabádají k obezřetnosti, chtějí zachovat jadernou dohodu s Iránem. A Írán ukazuje prstem na státy, které „investovaly miliardy a miliardy dolarů, aby vtáhly Spojené státy do konfliktu s Íránem“.

USA zřejmě pošlou další vojáky do oblasti Blízkého východu. Informovala o tom americká CNN. Důvodem jsou třenice s Íránem. Má se jednat o posilu tisíce mužů a další vybavení, jako průzkumné letouny a protiraketovou obranu. Prezident Trump již ke konci května ohlásil, že do oblasti hodlá poslat dalších 1500 vojáků. Anketa Vadilo by vám, kdyby byl do Rady ČTK zvolen Michal Semín? Vadilo 5% Nevadilo 87% Je mi to jedno, případně ho ani neznám 8% hlasovalo: 3707 lidí

Spojené státy mají za to, že Írán stojí za čtvrtečním útokem na ropné tankery v Hormuzském průlivu. Teherán vinu odmítá. „Nedávné íránské útoky potvrzují naše zprávy z rozvědky o nepřátelském chování íránských sil a jejich spojenců, jež ohrožují americké zaměstnance a vojáky a také zájmy v regionu,“ řekl prozatímní ministr obrany USA a dodal, že Spojené státy nechtějí konflikt s Íránem. Pentagon dle zpráv CNN zveřejnil detailní fotografie, na nichž údajně íránská loď odstraňuje minu z jednoho z tankerů, na které byl spáchán útok 13. června.

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Evropští politici dle CNN nabádají k maximální obezřetnosti. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová oznámila, že dnes odcestuje do Washingtonu. Podle této americké televize se kromě Spojeného království zatím žádná evropská země neztotožnila s tvrzením, že za útokem stál Írán. Dle jednoho z evropských diplomatů to neznamená, že zpochybňují verzi Spojených států, ale vyšetřování je stále na začátku.

Velvyslanec Íránu ve Velké Británii v interview popíral, že by Írán za útoky stál. A v případě, že by došlo k ozbrojenému konfliktu, varoval, že USA budou velmi litovat podceňování Íránu. Na otázku, kdo by mohl za útoky stát, velvyslanec ukázal prstem na státy v regionu, které „investovaly miliardy a miliardy dolarů, aby vtáhly Spojené státy do konfliktu s Íránem“. CNN dodává, že Saúdská Arábie podporuje Spojené státy v jejich záměru konfrontovat Írán.

Celý článek ZDE

Psali jsme: Pokus „oddělat“ Blaška a Vondru, někomu hodně vadí. Vše bleskově vyřešil soud Směřuje Írán k jaderné zbrani? A jakou roli má nyní hrát Evropa? V ČT promluvil veřejnoprávní komentátor Jiří Paroubek: Chystá se vojenská základna USA také u nás? Tereza Spencerová: Emmanuel, Bibi, Donald a konec dohody o íránském jádru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas