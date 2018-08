Učiňte už přítrž tomu honu na čarodějnice! Donald Trump dělá dusno kvůli vyšetřování ruského vlivu na volby v USA

Šéf Bílého domu Donald Trump zuří, důvodem je vyšetřování údajného ruského vměšování do americké prezidentské kampaně. Na sociální sítí tak vyzval ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, aby nečemu takovému ihned učinil přítrž. „Je to zmanipulovaný hon na čarodějnice, naši zemi to může pošpinit,“ uvedl americký prezident na svém Twitteru.

„To je hrozná situace a ministr spravedlnosti Jeff Sessions by měl okamžitě zastavit tento zmanipulovaný hon na čarodějnice dříve, než naši zemi pošpiní,“ uvedl Trump a dodal, že Bob Mueller je konfliktní a je ostudou USA, že jeho sedmnáct rozzlobených demokratů dělá jeho špinavou práci.

Není to však tak dlouho, co prezident Spojených států říkal, že ruské vměšování do prezidentských voleb je jisté a není o čem pochybovat. Týden zpět ale uvedl, že vměšování Ruska do amerických voleb je jeden velký podvod.

Trumpovi především také vadí, že vyšetřování je pod vedením někdejšího šéfa FBI Roberta Muellera, v jehož týmu působil i bývalý agent Peter Strzok, jenž je usvědčený ze zaujatosti vůči Trumpovi. „Zůstal v FBI, zatímco on sám byl vyšetřován. To je skutečný problém. Mueller bude chránit tyto lidi, má zájem na vytvoření iluze objektivity kolem jeho vyšetřování,“ napsal Donald Trump v dalším svém tweetu.

Strzok odešel z Muellerovy skupiny kvůli zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami psal se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Hovořil v nich například o potřebě zabránit, aby byl Trump zvolen prezidentem. „Do vyšetřování ruského vlivu nikdy neměl být zapojen,“ dodal americký prezident.

