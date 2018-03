Uhořelé děti v Rusku: Skandál na TV NOVA, moderátor by si asi rád dal facku. Děsivé VIDEO. Vladimir Putin v akci

Říbal moderoval Snídani s Novou, kde byl hostem mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Ten popisoval mimo jiné i situaci, kdy se děti nemohly dostat z uzamčených kinosálů, kde nakonec zahynuly. Říbal na to kontroval: „Máte děti? Tak někdy je musíte zavřít někam, aby byl klid. Ne, samozřejmě to zlehčuju, ale je to peklo.“

Kavka sice v pořadu nezareagoval, následně však uvedl, že poznámku považoval za nečekanou a nevhodnou. Omluvu však on sám požadovat nebude. Kdo však celou situaci řešit bude, je ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska. Ten řekl, že všem divákům i pozůstalým rodinám se televize omlouvá. „Pro Petra Říbala z toho vyvodíme důsledky,“ dodal. Sám Říbal se již serveru Aktuálně.cz omluvil. „Byl to nešťastný výrok,“ poznamenal.

ParlamentníListy.cz přinášejí přesnou citaci, která v úterý ráno na Nově zazněla:



Mluvčí hasičů: „Někoho zamknout do nějakého prostoru, to prostě nemůžete udělat.“

Moderátor: „Martine, máte děti?“

Mluvčí hasičů: „Mám.“

Moderátor: „No tak někdy je musíte zavřít někam, aby byl klid… Ne, samozřejmě to zlehčuju (smích).“

Když snídáte s Novou, naučíte se dělat si legraci ze všeho. Třeba i z desítek až stovek uhořelých dětí... pic.twitter.com/NtYgZW24Fw — Lukáš Pečeně (@lukas_pecene) 27. března 2018

Příčiny požáru obchodního a zábavního centra Zimňaja višňa si vyžádal nejméně 64 obětí. Mezi nimi je mnoho dětí. Příčiny požáru nejsou zatím jasné, vyplývá však to, že byly vážně porušeny bezpečnostní předpisy (na video z místa tragédie se můžete podívat ZDE).

Nad nešťastným výrokem se pak pozastavil již i nezávislý server Hrebenar.eu. „Na celé tragické anabázi není nic vtipného. Děti, nakupující rodiče, nebo dokonce ani příbuzní nemohou za Putinovy chyby, existující diktaturu, světovládné choutky Kremlu. Oběti neštěstí si zaslouží úctu a vzpomínku piety. Jenže, to si možná nemyslí moderátor Snídaně s Novou, kde asi čtvrt hodiny po šesté ranní ve zhruba desetiminutovém bloku probíhala debata s mluvčím pražských hasičů o sibiřském požáru. Se slovy o tom, jak jsou bezpečné české obchody a veřejné budovy, přichází nemilé překvapení, kterého si možná nevšimli tou dobou ještě rozespalí diváci,“ poznamenává server a poznámku Říbala nazývá jako nemístnou, krutou, nedospělou reakci. „Až se člověku udělá špatně od žaludku,“ píše server.

K tragédii v Rusku se na svém facebookovém profilu vyjádřil i bývalý poslanec TOP 09 František Laudát. „V sibiřském městě Kemerovo došlo k hrozné tragédii. Zatímco státní televize dožívala euforii z vítězství největšího Rusa planety, v hořícím pekle obchodního domu naposledy děti mobily volaly svým rodičům a říkaly jim, jak je mají rádi. Potom mobily ztichly. Těžko si lze představit větší tragédii pro bezbranné děti a jejich rodiče. Zcela se vymyká chápání, že než by proběhlo nějaké děcko bez placení do kina, tak radši platící v kině zamkneme. Drsná cena za několik rublů,“ podotkl Laudát.

Následně ještě dodal, že Zeman měl ke zvolení Putina taktně mlčet. „Teď by ale mlčet neměl a vyjádřit Rusům soustrast. Ne vazalské podlézání, ale podpora a účast v těžkých chvílích – to někdy boří překážky a nedůvěru,“ míní Laudát.

Svůj příspěvek pak na sociální síti napsal také zdravotník a aktivista Karel Paták. „Tisíce lidí protrhly policejní kordon a vnikly do budovy regionální správy. Skandují: ‚Chceme pravdu‘ a třeba ‚Putin lže‘, ‚Putin demise‘, přestože ten je na místě a povolal pro jistotu jednotky OMON. Lidé v Kemerovu se taky domnívají, že mrtvých je mnohem více než udávají úřady,“ píše Paták o aktuální situaci v Kemerovu.

Následně ještě dodal, že se opět ukázalo, jak neskutečně tragická je správa země pod Putinem a jeho regionálními figurkami. „Zatímco obchoďák hořel, žádný ze státních kanálů nepřerušil vysílání a na ‚jedničce‘ zrovna mleli o tom, že Sarkozy nechal bombardovat Libyi, aby zahladil důkazy. Tedy propagandistickou lež. Na jiném kanále TV vysílala oslavný dokument o Putinovi a debatovalo se na téma ‚svět se nás musí bát‘. Obchodní centrum v Kemerovu neprocházelo požárními kontrolami, hasiči nemohli hned hasit, protože netekla voda, kinosál, kde byla celá třída dětí, byl zamčen, děti volaly a vzkazovaly rodičům, že je měly rády... Majitelka OC Zimní třešeň, jak se obchoďák jmenoval, je exposlankyně Putinovy strany Jednotné Rusko...“ uvedl Paták.

autor: vef