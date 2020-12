Ukážeme soudu volební podvody, řekl Trump. Vzpomněl špehování od Obamy a slíbil boj

reklama

Ačkoliv je to již měsíc od amerických prezidentských voleb, tak stále není jasné, kdo je ve skutečnosti vyhrál. Média sice vyhlásila prezidentem demokratického kandidáta Joea Bidena, avšak oficiální výsledky byly prozatím potvrzeny jen v některých státech. Současný prezident Donald Trump stále prohlašuje, že výsledky byly zfalšované a tým právníků prezidenta vedený bývalým starostou New Yorku Rudy Giulianim předkládá důkazy, že docházelo během voleb k podvodům a Donaldu Trumpovi nebyly připočítané některé hlasy.

V některých státech USA, jako například ve Wisconsinu, došlo k novému přepočítání hlasů. Jelikož Biden vyhrál ve Wisconsinu poměrně těsně, konkrétně o dvacet tisíc hlasů, tak prezident Trump využil svého práva o přepočítání hlasů. To ovšem musel tým Donalda Trumpa zafinancovat částkou tří milionů dolarů, bylo to tedy na jeho náklady. Výsledkem kontroly bylo zvýšení náskoku Bidena o 132 hlasů. S trochou nadsázky lze říct, že jde o velmi špatnou investici ve výši tří milionů dolarů, která náskok Bidena nezmenšila, právě naopak.

Článek o přepočítávání ve Wisconsinu ZDE:

Podobně se přepočítávalo v Georgii, kde se při přepočtu nalezlo dva a půl tisíce hlasů, které nebyly započítané, z nichž přibližně 1300 bylo pro Trumpa a zbytek pro Bidena. Šlo tedy nejspíše o chybu, a ne o úmysl. Tyto nově nalezené hlasy totiž výsledek nijak nezvrátily. Aby se Georgia přebarvila do červena, tedy aby v ní zvítězil Donald Trump, tak by bylo třeba najít dalších téměř 13 000 hlasů, o které vede demokratický kandidát. Zatím to tedy nevypadá na to, že by mělo dojít k velkým podvodům. Spíše jde o pár excesů, které lze očekávat, jelikož hlasovalo více než sto padesát milionů Američanů.

Dokonce sám prezident Donald Trump během vánočního večírku ve středu připustil, že nejspíše soudní boj nemusí vyhrát. „Byly to úžasné čtyři roky. Snažíme se udělat další čtyři roky, jinak se uvidíme za čtyři roky,“ prohlásil Trump během večírku pro republikánské podporovatele. I tak však později prohlásil, že volby byly zmanipulované, což bude tvrdit vždy. Je tedy možné, že se pomalu připravuje na volby v roce 2024.

Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years."



h/t @ZekeJMiller, @colvinj pic.twitter.com/72Q3bVY3jP — Andrew Solender (@AndrewSolender) December 2, 2020

Ať počítá s úspěchem u soudů či nikoliv, tak ve středu večer zveřejnil Trump čtyřicetišestiminutové video, které shrnovalo poslední události ohledně integrity voleb. „Toto je možná ten nejdůležitější projev, jaký jsem kdy měl,“ prohlásil na úvod svého videa. Video bylo shrnuto kupříkladu serverem Breitbart.

Prezident obšírně hovořil o všech obviněních z podvodů a nesrovnalostí při hlasování, které se objevily při slyšeních po celé zemi, odhalených jeho právním týmem vedeným bývalým starostou New Yorku Rudym Giulianim.

„Jako prezident nemám žádnou vyšší povinnost než hájit zákony a pokračování Spojených států,“ řekl Trump. „Proto jsem odhodlán ochránit náš volební systém, který je nyní pod koordinovaným útokem a obléháním,“ dodal. Prezident uvedl, že důkazy o masových podvodech předloží soudu. „Ukážeme to a doufejme, že soudy – zejména Nejvyšší soud Spojených států – to uvidí a s úctou, doufejme, udělají, co je pro naši zemi správné,“ zdůraznil.

Trump uvedl, že nepodporuje čekání na boj za volební integritu až do roku 2024. „Pokud nezachytíme podvod, obrovský a hrozný podvod, ke kterému došlo v našich volbách v roce 2020, už nebudeme mít zemi,“ varoval.

Trump ve svém projevu vinil, že se „zkorumpovaný“ hlasovací systém rozšířil během pandemie koronaviru a tvrdil, že byl ponechán otevřený pro podvody s voliči v klíčových městech v tzv. swing states (státy, o které se demokraté a republikání přetahují), jako jsou Michigan, Wisconsin, Arizona, Pensylvánie a Georgia.

„To, co se letos změnilo, byl neúnavný tlak Demokratické strany na tisk a rozesílání desítek milionů hlasovacích lístků zaslaných neznámým příjemcům prakticky bez jakýchkoli ochranných opatření,“ uvedl Trump. Prezident též obvinil demokraty z vyplňování poštovních lístků pro lidi a jejich zasílání do voleb.

Rovněž přišla řeč na otázku náhle nalezených nových hlasů pro Bidena, které tvořily v grafu jakousi špičku. Hlasy byly zaznamenané brzy ráno po dni voleb v klíčových státech a Trump zpochybnil jejich platnost. Prezident se vrátil k tvrzení o nevěrohodných volebních systémech Dominion a vyzval k prošetření strojů a systémů použitých během voleb.

„Máme společnost, která je velmi podezřelá. Jmenuje se Dominion. Otočením číselníku nebo výměnou čipu můžete stisknout tlačítko pro Trumpa a hlasuje se pro Bidena,“ vysvětlil prezident. „Co je to za systém?“ tázal se.

„Je statisticky nemožné, aby osoba, já, která vedla volby o tolik, vedení ztratila,“ narážel Trump na náhlou proměnu některých klíčových států z červené barvy na modrou.

Prezident se také vrátil ke své frustraci z ministerstva spravedlnosti a zvláštního žalobce Johna Durhama ohledně vyšetřování administrativy bývalého prezidenta Baracka Obamy, která špehovala jeho kampaň v roce 2016. „Kdo ví, jestli někdy udělá zprávu,“ řekl Trump a dodal: „Nejtěžší věc, kterou musím udělat, je vysvětlit, proč se neděje nic se všemi těmi lidmi, kteří byli chyceni při špehování mé kampaně.“

Prezident také obvinil média ze záměrného zatajování pravdy o volbách a zmínil jejich odmítnutí vyšetřovat tvrzení o volebních podvodech. „I to, co teď říkám, bude ponižováno a znevažováno, ale to je v pořádku. Pokračuji dál, protože zastupuji 74 milionů lidí,“ uzavřel svůj proslov.

Tak či tak probíhají stále slyšení u soudů po celých Spojených státech ohledně podvodů během hlasování. Většina námitek právnického týmu Donalda Trumpa je ovšem i u soudů odmítána. Například soud v Pensylvánii potvrdil vítězství Joea Bidena a státní zákonodárci už měsíce dopředu před volbami tvrdili, že nezasáhnou, aby přepsali výsledek voleb, jak uvedl Fox News.

Ve Spojených státech se volí nepřímo skrz režim volitelů. Každý stát má právo si určit vlastní konečné datum, do kterého by měly být výsledky sečteny a mělo by být rozhodnuto o vítězi v tom či onom státě. Nyní je však důležitým datem osmý prosinec. Do osmého prosince by měly mít všechny státy hotové výsledky a neměly by v nich být žádné spory. Do té doby mají tedy státy čas vyřešit možné soudní a jiné spory a zaslat konečné seznamy volitelů. Tomuto datu se též říká bezpečný přístav.

Pokud však tak jednotlivé státy do osmého prosince neučiní, tak Kongres, který ve finále hlasy volitelů sčítá, není povinen akceptovat získaný výsledek. Kongres pak dostává nárok o vítězi v daném státě rozhodnout sám. V roce 2000 se tento bod stal zásadním v rozhodnutí Ústavního soudu, který přiřkl vítězství na Floridě G. W. Bushovi, který se následně stal novým prezidentem Spojených států. Je tedy možné, že Trump se snaží díky žalobám u soudů dosáhnout právě toho, aby do 8. prosince nebyly vyřešeny všechny spory a o vítězi voleb rozhodl Kongres.

