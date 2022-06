Ukrajina do EU – je tu zádrhel, řekl bývalý ministr ze Slovenska. Bude radit Zelenskému

reklama

Hovořil také o tom, o čem se jednalo v pracovní skupině pro makroekonomiku. „Řešili jsme něco, co považuji za naprosto zásadní a klíčové. Aby se Ukrajina úspěšně rekonstruovala a obnovila, je potřeba, aby skončila válka a aby skončila způsobem, který nebude dalším zdrojem nestability. To je sice spíš politická a vojenská otázka, ale pokud bude na Ukrajině nestabilita, tak tam žádní investoři nepřijdou a ekonomika se nebude rozvíjet,“ uvedl Mikloš.

Nestabilita podle něj nebude na Ukrajině jen tehdy, pokud válka skončí tak, že Ukrajina bude mít pod kontrolou své území, své hranice. „Průzkumy veřejného mínění mluví jasně, více než 90 % Ukrajinců věří, že Ukrajina válku vyhraje. A více než 80 % není ochotno obětovat nebo vzdát se jakéhokoliv území,“ podotkl Mikloš.

Za nebezpečné považuje skutečnost, když dnes někteří západní politici začínají tlačit Ukrajinu do nějakého špatného kompromisu, aby se vzdala části území výměnou za klid. „To by bylo špatně ve všech možných ohledech. Jeden z důvodů, proč by to bylo špatně, je, že by to bylo zdrojem obrovské nestability a že by to celkem určitě znamenalo překážku úspěšné rekonstrukce, rozvoje, reforem, příchodu investorů atd. To se od sebe nedá oddělit,“ míní Mikloš.

Závěrem pak Mikloš hovořil o tom, zda je reálné, že by Ukrajina v dohledné době mohla vstoupit do Evropské unie, nebo alespoň získat kandidátský status. „To jsou dvě velmi rozdílné věci, jedna věc je kandidátský status a druhá je brzký vstup do Evropské unie. Ukrajina by letos v létě měla celkem jistě získat kandidátský status. Je třeba si uvědomit, že když strana dostane kandidátský status, neznamená to, že brzy do unie vstoupí. Vstoupit může, až když splní všechny podmínky,“ uvedl Mikloš s tím, že kandidátský status by Ukrajna měla získat, protože už splnila velmi mnoho těchto podmínek.

„Evropská unie samozřejmě nemůže přijmout jako člena zemi, která je ve válce a neovládá celé své území v mezinárodně uznaných hranicích. Výjimku sice udělila Kypru, ale to je malá země, ostrov ve Středozemním moři. Ale případ Ukrajiny, jejíž hranice by se stala vnější hranicí Evropské unie, to by samozřejmě nebylo možné,“ dodal Mikloš.

