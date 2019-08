Ukrajina drží „atomový kufřík“ k americkým volbám. Jde o Joe Bidena a kšefty s Porošenkem

Analytička Tereza Spencerová ze svého pohledu popsala, co se teď děje ve washingtonsko–kyjevských vztazích. Vychází přitom z informací deníku New York Times. Zatímco demokraté se prý snaží dělat vše pro to, aby zakryli údajnou korupci Joea Bidena, advokát stávajícího prezidenta USA Donalda Trumpa Rudolph Guliani žádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o pravý opak.

Americký deník píše, že se osobní právník prezidenta Trumpa Rudolph Giuliani obrátil na jednoho z členů týmu nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby nechal prověřit, zda neměla Ukrajina dodat v roce 2016 nějaký kompromitující materiál právě proti Donaldu Trumpovi. Vedle toho se Giuliani zajímal o roli Bidenova syna Huntera Bidena, který působil jako člen rady ředitelů největší soukromé ukrajinské firmy pro těžbu plynu Burisma.

Giuliani tvrdí, že v Madridu jednal jako soukromá osoba, ale s vědomím administrativy Donalda Trumpa. New York Times k tomu poznamenaly, že Giulianiho nátlak na ukrajinskou stranu značně pobouřil opoziční demokraty.

Ukrajinská média jsou podle amerického listu pod tlakem. Nevědí, zda Giulianimu vyhoví. Pokud by totiž v příštích prezidentských volbách v roce 2020 vyhrál Joe Biden, mohlo by to poškodit americko-ukrajinské vztahy. Ale pokud Giulianimu nevyhoví, existuje možnost, že Zelenskyj nebude přijat v Bílém domě u Donalda Trumpa, o což by velmi stál, protože by šlo o velké symbolické gesto.

Tereza Spencerová se na celou kauzu dívá trochu jinak.

„Ze zpráv v ukrajinských médiích lze poskládat určitý obrázek. Vše začalo na konci roku 2015, kdy do Kyjeva přiletěl tehdejší viceprezident USA Joe Biden. Nátlakový charakter jeho návštěvy byl svým způsobem příznačný a nejspíš o něm nelze pochybovat, protože sám Biden posléze v médiích přiznával, že se Ukrajině nepokrytě vměšoval do jejích záležitostí,“ napsala Spencerová v komentáři pro server iPrima.cz.

Ukrajinský aparát byl podle Spencerové tlačen k tomu, aby se zbavil státního prokurátora Viktora Šokina, jinak na Ukrajinu nedoputuje půjčka ve výši jedné miliardy dolarů. Viktor Šokin ve své funkci nakonec opravdu skončil. Nahradil ho Jurij Lucenko. A vyšetřování společnosti Burisma, které podle Spencerové do té doby běželo, bylo zastaveno.

Když dnes již bývalý prezident Petro Porošenko prohrál prezidentské volby, Lucenkova pozice oslabila a do médií začaly unikat zprávy o podezřelých aktivitách ve zmíněné společnosti a o výši odměn, které měli dost členové vedení společnosti. Podle Spencerové však zasáhl kontroverzní podnikatel Ihor Kolomejský a i Lucenko začal informace unikající z prověřování firmy zadržovat.

„Je nejspíš ironií, že si ukrajinští oligarchové, skuteční vládci ‚demokratické‘ země, nejprve vsadili na Hillary, po Porošenkově prohře chtěli otočit, ale průzkumy amerického veřejného mínění stavějí stále Joea Bidena do pozice hlavního soupeře Donalda Trumpa pro příští volby, a tak se „kyjevští‘ neumějí rozhodnout. Do prvních investovali hodně, mají investovat najednou do druhých? A pokud znovu zvolí špatně, znovu přijde nějaký Američan, který tentokrát jen změní oslovení a řekne: ‚Volodymyre, svou miliardu nedostaneš, když...‘ Není proto vcelku divu, že Zelenský aktuálně v kauze ‚strýčka Joea‘ Bidena hraje spíše mrtvého brouka,“ napsala k tomu Spencerová.

