Ukrajinista v ČT: Putin podtrhl Trumpa. Ten se teď mstí Zelenskému

„Donald Trump pokračuje ve výpadech vůči Volodymyru Zelenskému. Říká o něm, že je diktátor. Proč to dělá? Co tím sleduje?“ zeptala se na úvod nejnovějšího vydání pořadu Interview ČT24 moderátorka Tereza Řezníčková.

„Já nevím. Je to Donald Trump, nikoho by to nemělo překvapit. Ten člověk z části je už příliš starý,“ odpověděl jí ukrajinista a historik David Svoboda a zmínil úpadek kognitivních schopností amerického prezidenta. Nechce se však prý psychiatrům plést do řemesla. „Domnívám se, že Donald Trump je navrch také přesvědčen o tom, co sám říká, a že je skutečně blížencem Vladimira Putina,“ řekl v Interview ČT24 ukrajinista.

Spíše než Mnichov jde o novodobý pakt Ribbentrop–Molotov

Trump je podle Svobody ideologicky konzistentní. „Je mnohem čitelnější, než by se zdálo,“ soudí historik, podle nějž máme sklon v Trumpovi vnímat člověka, který celou svoji kariéru a rétoriku podřídil nějakým geniálním obchodním strategiím. „Ale úplně se zapomíná na Trumpa ideologa. Na Trumpa jako apoštola jakési nové Ameriky. V Republikánské straně je celá řada proudů, které za ním stojí,“ řekl Svoboda a dodal, že prezident USA se řídí heslem „Vyšší bere“.

„Mnozí to, co se děje, přirovnávají k Mnichovu. Já bych nebyl takový optimista, já bych řekl, že je to Ribbentrop–Molotov,“ odkázal ke smlouvě o neútočení mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě 23. srpna 1939. „Ale nemůžu vyloučit, že se nestane něco nepředvídatelného. Jsem jen historik, nikoliv prognostik,“ zdůraznil Svoboda.

Putin Trumpa porazil a ten se teď mstí Zelenskému

Donald Trump si podle Svobody už teď uvědomil, že prohrál s Vladimirem Putinem. „Uvízl v situaci, v níž ho Putin vykoupe. Představil se světu jako mírotvorce, ale Putin nemá zájem válku ukončit. Putin Trumpa zklamal, podtrhl ho a on se teď za to mstí Zelenskému namísto toho, aby se mstil Putinovi,“ domnívá se ukrajinista Svoboda.

„Reakce Zelenského na Trumpa se mně osobně líbí, ale to vůbec nic neznamená. Reaguje spontánně,“ řekl ukrajinista a historik.

Budíček pro fanoušky

Trumpova politika je podle Svobody velice drsným probuzením pro všechny, kdo vkládali naděje v Trumpovu schopnost ukončit válku na Ukrajině. „Trumpova letora má mnohem blíže k partnerům autoritářského až kriminálního ražení, zatímco nedokáže ocenit loajalitu těch, kteří mu nabízejí partnerství,“ míní Svoboda.

Volodymyr Zelenskyj se na Ukrajině stále těší solidní podpoře, ale z jakéhosi důvodu se rozhodl mstít demokratické opozici, která dlouhodobě vybízí k ustanovení vlády národní jednoty. „Trumpovy útoky však Zelenského pozici upevňují,“ domnívá se ukrajinista.

Po porážce může přijít repríza v Pobaltí

Jedinou ambicí Ukrajiny teď je přežít. Mír může nastat pouze porážkou jedné ze stran. „Pokud to bude porážka Ukrajiny, bude to mír hřbitovní, ale velmi brzo se dočkáme reprízy na západ od Ukrajiny, zřejmě v Pobaltí. Pokud bude poraženo Rusko, pak to trvalý mír skutečně může být,“ tak to vidí ukrajinista Svoboda.

Vše se odehrává v kontextu globálního konfliktu. Velmi silným aktérem je také Čína. „Trumpova ideologická agenda je doprovázená také agendou geopolitickou, která má ve svém středu Čínu a čínské nebezpečí,“ řekl Svoboda a dodal, že bez americké pomoci není možné Ukrajinu nyní zachránit.

