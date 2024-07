Ukrajinský premiér v Praze? Já znal dva. Haškovský humor je s válkou zpátky, všímá si Vyskočil

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29021 lidí

„Přišlo léto, je krásně, slunce svítí a je horko. Inu Léto, jak Léto má být. Ale je nějak až moc horko a také málo prší a v zimě nebyla skoro žádná zima a také téměř vůbec nebyl sníh, zkrátka tak, jak to pamatuji, když jsem byl ještě malý kluk,“ začíná dnešní Nedělní ráno herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a vysvětluje.

„Musím mít přece nějaké stížnosti jako pravý Čech. Ale já jsem spokojený. Je to tak, jak má být a já do počasí Svatému Petrovi nebudu kecat! Tyhle řádky píši jenom proto, abych poskytl ,střelivo nějakému Mantylovi' a on mohl psát, jaký že to jsem zase nespokojený blbec,“ směje se herec a podotýká. „Tak počasí – to by šlo, ale to ostatní?“ A jde na témata, která ho v poslední době zaujala.

„Jako by nestačilo střílení na našeho bratrského premiéra Fica. Hned se vyskytl střelec na prezidenta Trumpa. Když teď napíšu, že pan Trump, tak i premiér Fico, si o to svojí rétorikou téměř říkali. Náhle se hodilo paní Pekari úsloví, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Budu-li souznít s tímto skoro vládním názorem, budu jistě pochválen!“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil a dodává.

„Ovšem, napíšu-li po svém, že zase někdo z fašistických, nenávistných libtardů, kterému ruplo v bedně a opět nesnesl jiný názor, budu mít zajisté u p. Rakušana další černou tečku. V jednom svém článku jsem užil toto přísloví v souvislosti s hloupou vládní propagandou nenávisti vůči Rusům. Jestlipak to po mě paní MPA neobšlehla?“ zamýšlí se Ivan Vyskočil.

Vrací se opět haškovský humor

„Českým lidem se opět vrací haškovský humor. Posílají si na internetu vtipné komentáře, jak se v Praze sešli dva ukrajinští premiéři. Ukrajinský premiér Šmyhal a ukrajinský premiér Piotr Fialenko-zvaný signalizační Nutella. Jen měli pana Šmyhalu upozornit, aby si při jednání raději držel kapsy, protože Fialenko nepříčetně lže. A jak známo, kdo lže – ten krade,“ míní herec a v podobném tónu pokračuje.

„Přišel mi i další krásný humorný příspěvek. Určitě jste zaznamenali reklamu, jak agent s povolením srovnávat, nabádá ke srovnání pojištění. A říká té slečně, kolik na tomto voze přeplácí. A ona oponuje, že ona ne, že to platí Filip. Asi její milenec. Krásná parafráze téhož mi přišla. Agent s povolením srovnávat říká naší válečnici Černochové: „Víte kolik přeplácíte na těch letadlech“? A hodí sumu několika miliard. Na to mu odpovídá válečnická Mařena: „Mě to nevadí, to platí občani“!

Kdy se už národe český chytíš za nos. Jasně oni to neplatí!! Ti dobytkové si nanejvýše přidají na platech, ale nás sedřou z kůže! (Jen tak mimochodem, už jste platili domovní daň???),“ ptá se herec a jde na další téma.

Sluničkoví libtardi a kvikot od chciválků

„Moc se bavím, jak se sluníčkoví libtardi mohou opupínkovat z nové frakce Patrioti pro Evropu. Poslanec Farský by kolem nich nejraději postavil neprodyšnou zeď. Nebavit se mezi sebou, to je dle něj to pravé!“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil a podotýká. „Ale, poslouchat třeba i jiné názory, zvažovat, porovnávat, vybírat nejlepší, tomu se říká demokracie. Ale o tom nemá Farský ani páru,“ krčí rameny a dodává.

„A stejný kvikot spustili všichni chciválkové při Orbánově mírové cestě na Ukrajinu, do Moskvy i do Pekingu. To opravdu nechápu. Ať už si o EU myslím cokoliv, tak při našem předsednictví v této instituci, ten náš lokajský šašek Fiala neudělal vůbec nic, kromě úslužného srážení patiček. Ale maďarský premiér Orbán? Konečně někdo, kdo se snaží zamezit tomu hroznému a cynickému mrhání lidskými životy,“ nešetří slovy uznání herec. „Proboha? Odkdy je mír sprosté slovo??“ ptá se a vysvětluje.

Válka? Zmar, bolest, hroby… Mír? Rodina, děti, klid, zrající pole….

„Válka je přece zmar, oheň, bolest, hroby, mrtví a zmrzačení. Zničené hodnoty, zničené rodiny, žal a pláč a mrtvé děti. Proboha, kdo to může adorovat a všemožně prodlužovat? Je zločin do válečného ohně ještě přilévat hořlaviny!“ říká rázně a pokračuje.

„Proti tomu mír. To je rodina, děti, slunce, les a klid. Pohled do zrajícího pole. Procházky přírodou, nebo nezničeným městem. Jít se koupat a slunit na pláži a nebát se, že tam nějaký idiot pošle raketu plnou kazetové munice! Zrovna tak, když není zbytí a musím dát ošetřit dítě v nemocnici, tak věřím a doufám, že se mi vrátí zdravé zpátky. To všechno je ... MÍR.

A jenom lidským zrůdám tohle může vadit!!“ říká velmi důrazně.

„Tohle všechno mi běží hlavou, když slyším ty válečné štváče, kteří by nás nejraději viděli bradou vzhůru. Je to takové FUJ, že už nemám slova ani na svoje obvyklé P.S. Tak Míru zdar!!“ uzavírá Ivan Vyskočil.