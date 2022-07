Umělec David Černý uteče do USA. Pokud Putin dostane Ukrajinu

„Se*e mě Andrej Babiš,“ zmínil hned úvodem rozhovoru Černý. A zdůvodnil také proč. „Měl jsem reprezentovat na olympiádě v Tokiu Česko uměleckým dílem a člověk, který to měl sponzorovat, se nakonec stáhl, protože Andrej Babiš na Hradě ukazoval článek, jak mě měli údajně opilého nevpustit do letadla do Bruselu na akci k výročí sametové revoluce. Ale já přes čtyři roky nepiju a z letiště jsem hned zamířil do nemocnice, kde jsem si nechal odebrat krev a neměl jsem žádné promile. Takže to kvůli tomu nebylo,“ zmínil Černý, že v Tokiu chtěl vystavit sochu Věry Čáslavské.

Sám Černý podle svých slov zažil Babiše v době, kdy ještě nebyl v politice – zaplatil výrobu Černého klikujícího autobusu, a podle Černého byl v tu dobu jiný člověk, jenž se však hodně změnil. „O Zemanovi mi říkal, že je hajzl. Pak přišlo, co přišlo, a prezident ho držel u moci, jak mohl. Tohle vám ale stejně z rozhovoru vyškrtnou,“ zmínil Černý.

Černý se v rozhovoru vyjádřil i k členství v Evropské unii, které považuje za důležité. „Asi je zbytečné diskutovat, proč. Neznamená to ale, že by to nemělo spoustu negativních aspektů. V Bruselu sedí hromada byrokratů, kteří si potřebují stvrdit svou existenci, a tak vymyslí nějaký nesmyslný zákon nebo vyhlášku, které rozumějí jen oni sami a ještě je protichůdná ostatním. Jako pilot to vidím pořád. Každopádně, kdybychom nebyli v EU, tak už tady máme toho ruského hajzla, a to snad nikdo nechce,“ dodal Černý, který se podle svých slov cítí „hrozně nasr*ně“, cítí nepředstavitelnou bezmoc proti něčemu, co si nedokázal představit, že by se za našeho života ještě mohlo stát.

Obává se, že Putin „Ukrajinu dostane“. „Ačkoliv doufám v opak,“ dodal David Černý.