Úplně to zavřít? Zločin! Tlustý se zhrozil. Vláda to zakrývá, řekl o krizi. Ale sekal i opozici

Tlustý se na úvod rozhovoru v XTV podivil nad vystoupením bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v televizní talkshow, kde zpíval. „Pro mě je to důkaz toho, že je to všechno jedna velká propaganda a komedie. Všechno se to odehrává jenom proto, aby si lidé mysleli, že je děláno všechno pro to, aby byli zachráněni,“ myslí si Tlustý a doufá, že někteří jsou natolik chytří, aby to dokázali prokouknout.

Další plánovaná opatření vlády v boji proti koronaviru, jako zavření škol a již současné zákazy v oblasti kultury nebo sportu považuje Tlustý za mediální populistickou hru. „Nejde o zastavení šíření koronaviru, protože je jisté, že část populace prostě bude infikována a že část těch infikovaných budou nemocní a část z nich bude mít vážné problémy. A někteří s těmi problémy bohužel nemoci podlehnou, to všechno je jisté, a ti pánové to musejí vědět,“ míní Tlustý s tím, že se ale lidi a primárně své voliče snaží přesvědčit, že je zachrání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Podle Tlustého by měla hlavně opozice na vládu tlačit, aby se nedělala pro ekonomiku drastická opatření. „Jsem zděšen, že ani ta opozice to neříká. Vláda vynakládá obrovské prostředky v rámci kurzarbeitu, aby zakryla ten obrovský hospodářský pokles, který způsobila na jaře. Kdyby neposílala peníze firmám, kde pracují lidé jen napůl nebo vůbec, tak se ukáže ta obrovská nezaměstnanost,“ říká Tlustý, že ekonomika je na dně, ale vláda to zakrývá.

Lidé proto podle něj vůbec netuší, že jsme uprostřed hluboké ekonomické krize. „Kdyby vláda ty obrovské sumy zaměstnavatelům nedávala, najednou by byl milion nezaměstnaných, a to už by si lidi všimli,“ opakuje Tlustý, že vláda zakrývá vlastní neúspěchy z jara jen dalšími penězi. Nejhorší scénář by podle něj byl další lockdown, který by nás již úplně paralyzoval. „To by byl vrchol jejich snažení, ve kterém se snaží navodit dojem, že dělají maximum pro naše životy a že bychom bez nich umřeli,“ nebere si servítky.

Tlustý kritizuje vládu jak za jarní lockdown, tak následné letní uvolnění. „Nejprve byly brutální zákazy, pak zase brutální uvolnění. Ve skutečnosti se měla přijmout opatření jako roušky, rozestupy a tak dále a neničit ekonomiku lockdownem. A ta omezení ale měla trvat i přes léto, kdy zase neplatilo skoro nic,“ míní Tlustý.

Vrátil se také k senátním volbám, konkrétně ke kandidátce Pirátů Adéle Šípové, která údajně změnila své názory na přijímání migrantů a dnes se proti nim vymezuje. „To je úplně normální, měnit názor, já jsem také změnil názor na naše spoluobčany, kteří si dnes říkají Romové,“ zavzpomínal Tlustý. „Dokud bydleli 500 metrů od nás, měli vztah veskrze pozitivní. Pak se přestěhovali ve velkém počtu do sousedství, maminka jim nosila buchty, dávali jsme jim obnošené šatstvo a věřili jsme, že s nimi vyjdeme. No, odstěhovali jsme se,“ dodal.

Tlustý se dostal také k americkým prezidentským volbám a rozhodnutí současného prezidenta Donalda Trumpa, že se nechce utkat v on-line televizní debatě s protikandidátem Joem Bidenem. „Ty on-line diskuse nemají tu autenticitu a nejde v nich rychle reagovat, takže já bych do toho také nešel, nemám to rád,“ přiznal Tlustý, podle kterého Trump chce přímou diskusi, protože dovede lépe autenticky rychle reagovat. Volby budou podle něj těsné, ale nakonec zvítězí současný prezident Trump.

