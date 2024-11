Úplně zničený Trump? Ne. Na průzkum, kde vyhořel, už přišla odpověď

V sobotu byl zveřejněn nový průzkum Des Moines Register/Mediacom Iowa poll, podle kterého demokratická kandidátka Kamala Harrisová předstihla Donalda Trumpa v Iowě. Harrisová podle průzkumu vede se 47 % proti Trumpovi se 44 %, což sice spadá do chybového rozpětí 3,4procentního bodu, ale stále představuje dramatický obrat od září, kdy Trump podle Iowa Poll vedl se 47 % proti 43 % Harrisové.

V předchozích prezidentských volbách navíc Trump v Iowě výrazně vyhrál. V listopadových volbách 2016 pro něj v Iowě hlasovalo téměř 900 tisíc voličů a získal 51,1 %, zatímco jeho protikandidátka Hillary Clintonová jen 41,7 %. Před čtyřmi lety, v roce 2020, pro Trumpa hlasovalo 53,1 % voličů a pro současného prezidenta Joea Bidena 44,9 %.

Nový průzkum Iowa Poll, který pro The Des Moines Register a Mediacom provedla 28.–31. října 2024 společnost Selzer & Co. z Des Moines, vychází z odpovědí 808 respondentů ze státu Iowa, kteří uvedli, že určitě budou volit. „Těžko někdo může říct, že to čekal,“ řekla J. Ann Selzerová, prezidentka společnosti Selzer & Co. „Jednoznačně se dostala (Kamala Harrisová, pozn. redakce) do vedoucí pozice,“ dodala.

Průzkum od Selzerové, podle kterého je v obvykle „červeném“ republikánském státě ve vedení demokratka Harrisová, naznačuje, že za výrazným posunem stojí hlavně ženy, zejména starší a nezávislé voličky, které nyní více podporují Harrisovou. Trumpův tým však zpochybnil přesnost tohoto průzkumu a označil ho za „jasnou odchylku“.

Ve zveřejněném memorandu, které sepsal hlavní průzkumník a hlavní datový konzultant kampaně, argumentovali, že průzkum Emerson College Polling – který v téže době ukázal, že Trump má v Iowě desetibodový náskok – lépe odráží skutečné preference iowských voličů. Podle průzkumu Emerson College Polling/RealClearDefense, provedeného mezi pravděpodobnými voliči v Iowě 1. a 2. listopadu, Trump silně vede mezi muži a nezávislými voliči, zatímco Harrisová získává podporu především mezi lidmi mladšími 30 let. Celkem podle průzkumu Trump získává 53 %, Harrisová 43 %. I tento průzkum má chybovost 3,4procentního bodu.

S republikánským kandidátem Donaldem Trumpem hovořila zpravodajka NBC News Dasha Burnsová. V souvislosti s průzkumem, v němž vede Kamala Harrisová, uvedl, že se jedná o „fake“ a že Anna Selzerová, prezidentka společnosti, jež provedla průzkum, ho nenávidí. Označil ji za „Trump hatera“.

Na sociální síti Truth Social se Trump nechal slyšet, že průzkum od Selzerové je „silně nakloněný směrem k demokratům“, a odkázal právě na průzkum od Emerson College Polling, podle kterého je stále ve vedení. „Žádný prezident neudělal pro farmáře a stát Iowa tolik jako Donald J. Trump. Miluju farmáře a oni milují mě. Podle právě zveřejněného průzkumu Emersonu jsem v Iowě o 10 bodů lepší. Děkuji vám!“ napsal Trump.

Selzerová reagovala na Trumpův příspěvek v e-mailu pro redakci serveru Newsweek s tím, že by přece nebylo v jejím zájmu, kdyby čísla v průzkumu byla falešná. „Takové komentáře jsou vidět prakticky u každého průzkumu včetně mého. Des Moines Register ke každému svému článku připojuje metodologické prohlášení. Jedná se o stejnou metodiku, která v závěrečných průzkumech v letech 2016 a 2020 ukázala Trumpovo vítězství v Iowě. Nebylo by v mém zájmu ani v zájmu mých klientů – Des Moines Register a Mediacom – vykouzlit falešná čísla,“ vzkázala redakci.

Podle stanice BBC prezidentské volby rozhodne sedm států. Mezi nimi Arizona, Georgia, Michigan, Pensylvánie, Wisconsin a Nevada, kde v roce 2020 vyhrál demokratický kandidát Biden, a Severní Karolína, kde vyhrál republikánský kandidát Trump.

I u těchto států se průzkumy liší. Například podle průzkumu od NY Times/Siena Poll z 3. listopadu v Severní Karolíně vede Harrisová s 48 % nad Trumpem s 46 %. Podle průzkumu od Morning Consult také z 3. listopadu ovšem v Severní Karolíně vede Trump s 49 % nad Harrisovou s 47 %.

V Georgii pak podle NY Times/Siena Poll vede Harrisová (48 %) a Trump získává 47 %. Zato podle Morning Consult vede Trump s 50 % a Harrisová má jen 48 %, uvádí Real Clear Polling.

