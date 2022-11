Uražená Černochová vystrčila zadek na občana. Hádka o Ukrajinu

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 8% Pavel 84% Nemají si navzájem co vyčítat 8% hlasovalo: 6551 lidí

Video z Chersonu si vyvěsilo také ukrajinské ministerstvo obrany, se vzkazem, že „nikdy neopustí lidi, které má ve spárech monstrum“. Prý budou bojovat za každého. Obyvatelé Chersonu se podle videa nikdy nevzdali a jejich vláda je nikdy neopustila. „Jeden lid, jedna země, jeden boj,“ ukazuje video s obyvateli objímajícími se s vojáky dle kterého „Ukrajina zvítězí“.

We will never abandon those who are caught in the jaws of a monster. We will fight for each and every one of our beautiful-as-the-universe people. pic.twitter.com/Gh31K0RFWY