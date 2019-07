Urážky, pomluvy, to jsou naše média. Klausův kancléř promluvil

„Británie má nového premiéra a český mediální mainstream se předhání v pomluvách, urážkách a posměchu na adresu Borise Johnsona. Prý je to lhář, šílenec, chorobně ctižádostivý a současně absolutně nedůvěryhodný člověk, a to vůbec nejhorší – je to prý evropský Trump. To vše proto, že deklaruje odhodlání uskutečnit konečně brexit, který prosazoval,“ poznamenal Weigl a uvedl, že jsme asi v naší neochvějné orientaci na Západ nějak zabloudili. Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 9% Nechci 91% hlasovalo: 16949 lidí

„O takovém úspěchu propagandy namířené proti vítězným Spojencům z druhé světové války se Adolfu Hitlerovi ani nesnilo. Musel by cítit zadostiučinění. Ale my bychom si měli v té geopolitice udělat trochu jasno a nenechat se tak lacino obelhávat novými Goebbelsovými následovníky. To, co nám prodávají pod názvem Západ, totiž vůbec není to, co si s touto značkou většina z nás ze starého zvyku spojuje,“ zakončil Weigl.