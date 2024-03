Uřízli mu ucho, aby se Rusové uklidnili. „Takhle to v Rusku funguje.“

reklama

Jak informovaly ruské úřady, údajní pachatelé masakru v obchodním centru Crocus již byli zadrženi a také předvedeni před soud, kde byli obviněni z terorismu. Jedná se o občany Tádžikistánu.

Four suspects remanded in custody over Moscow concert hall attack killed 137 people.



All four suspects have been charged with terrorism.



Russia observed a national day of mourning on Sunday following the attack claimed by the Islamic Statehttps://t.co/HC1uZhFT7f pic.twitter.com/PMMPiOPiJw — AFP News Agency (@AFP) March 25, 2024

Z fotografií jsou patrné modřiny a pohmožděniny, jeden z dotyčných je dokonce podle všeho v bezvědomí. Jak bylo možné vidět na videu, které oběhlo sociální sítě, jednomu z podezřelých bylo uříznuto ucho.

Nad tím, jak se k podezřelým ruské orgány chovaly, pak vyjádřili někteří odpůrci Ruska znepokojení. Například účet Varanka: „Jeden ještě s igelitkou na krku. Druhý s uříznutým uchem. Třetí mučený proudem. Čtvrtý dokonce přímo v bezvědomí. Varanko, ty se zastáváš teroristů? Ne, já se zastávám systému, kde vám při zatýkání neuříznou ucho. Protože v tom, kde ho uříznou, věřte mi, žít nechcete...“

Jeden ještě s igelitkou na krku. Druhý s uříznutým uchem. Třetí mučený proudem. Čtvrtý dokonce přímo v bezvědomí.



Varanko, ty se zastaváš teroristů?



Ne, já se zastávám systému, kde vám při zatýkání neuříznou ucho.

Protože v tom, kde ho uříznou, věřte mi, žít nechcete... pic.twitter.com/RTIqhZcADl — Varanka ???????? (@Aninnnk) March 25, 2024

Dále proevropský aktivista Peszyński nebo podporovatel Ukrajiny Radek Pelikán. „Ruské bezpečnostní orgány neuměly zabránit útoku, neuměly proti němu zasáhnout, a tak se aspoň chlubí videi z mučení podezřelých. Jsou to neschopní a tupí barbaři, kteří krvelačnou pomstou nahrazují efektivitu a zakrývají svou neschopnost.“

„Hele, dezoši, Vám fakt připadá normální, když se po sítích šíří záběry mučení podezřelých z toho teroristického útoku, včetně řezání ucha v přímém přenosu? Fakt vám ten ruskej xindl přijde normální? To je to, co chcete? Po čem bažíte? No, tak hodně štěstí, teda...“ vzkázal Pelikán.

Ruské bezpečnostní orgány neuměly zabránit útoku, neuměly proti němu zasáhnout, a tak se aspoň chlubí videi z mučení podezřelých. Jsou to neschopní a tupí barbaři, kteří krvelačnou pomstou nahrazují efektivitu a zakrývají svou neschopnost. — Tomasz eurofederalist fella Peszyński (@PeszynskiTomasz) March 24, 2024

Hele, dezoši, Vám fakt připadá normální, když se po sítích šíří záběry mučení podezřelých z toho teroristického útoku, včetně řezání ucha v přímém přenosu? Fakt vám ten ruskej xindl přijde normální? To je to, co chcete? Po čem bažíte?



No, tak hodně štěstí, teda... — Radek Pelikán ???????????? (@pelikanekcz) March 23, 2024

Proč se k údajným teroristům ruské orgány chovaly tak, jak je očividné z fotografií, vysvětlují autoři podcastu Russians With Attitude. Jednak je to podle nich proto, že podle společenské smlouvy v éře vlády Vladimira Putina stojí teroristé mimo zákon. Putin jednou o islamistických teroristech prohlásil: „Zabijeme je tam, kde je najdeme, když to bude na kadiboudě, zabijeme je v kadiboudě.“

Moderní přístup Ruska k terorismu je pak velmi kontrolovaná výjimka, kdy se nepoužívá tradičně byrokratický přístup, ale „prostě je zabijí“. A ti, kteří zabiti nejsou, buď nejsou důležití, nebo mají informace, které je z nich potřeba získat. Ani při tomto získávání se nepoužívají zákony a pravidla.

„Terorista se sám vyřadil z civilizované společnosti, takže nebude požívat její ochrany. Můžete s tím souhlasit, nebo nesouhlasit, můžete to brát jako barbarské, ale to je rámec, v jakém Ruská federace řeší problém terorismu,“ uvádějí autoři podcastu.

Ale je tu podle nich druhý důvod. V okamžiku, kdy se zjistilo, že domnělí pachatelé jsou Tádžici, tak v médiích a mezi politiky začal cirkus na téma „terorismus nemá žádnou národnost“. Jak autoři dodávají, podobné výlevy znají i ti, kdo žijí na Západě, když se po podobných útocích řeší, jak by vyjádření mohlo dopadnout na ostatní členy etnika, a tak podobně. „Vyvolávání sporů mezi etniky je sice cílem nepřítele, ale TOHLE LIDI OPRAVDU ŠTVE. Ti teroristé rozhodně mají etnikum a hlavně, ani jeden z nich neměl v této zemi být,“ podotýkají autoři podcastu.

Veřejné mučení pachatelů je pak podle nich vzkaz pro obyčejné Rusy, že ačkoliv všichni mají plná ústa toho, jak jsou Tádžici skvělí lidé, jak jeden muslimský teenager zachránil při útoku stovky lidí, a tak dále, tak tento přístup tolerance a multikulturnosti, který je nutný proto, aby nevznikaly etnické sváry, nebude aplikován na samotné pachatele. „Jedno uřízlé ucho na internetu možná zachránilo tisíce uší v reálném životě,“ popsali s tím, že nehodnotí, jen vysvětlují mechanismus, jak to v Rusku funguje.

Several photos and videos of the Crocus terrorists being brutalized have been leaked. I'll try to explain why this is being done (in my opinion).



Firstly, it is simply part of the social contract of the Putin era that terrorists are outside of the law. "We'll kill them wherever… — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 24, 2024

