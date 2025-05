Vích (SPD): Tragické neumětelství Fialovy vlády u Dukovan

Napadení výsledku tendru na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech ze strany francouzské společnosti EDF a eurokomisaře Stéphana Séjourné je přímým důsledkem špatného postupu vlády Petra Fialy. Tato vláda opakovaně selhala v organizaci strategických výběrových řízení. Nyní čelíme riziku, že krajský soud v Brně tendr zruší, což by znamenalo vážné zpoždění v budování nových jaderných kapacit.

Takový vývoj by zásadně ohrozil naši energetickou bezpečnost, zvýšil závislost na nestabilních zdrojích a dále prodražil přechod na nízkoemisní energetiku. Komplikace, které mohou dostavbu jaderných bloků nesmírně prodražit a odložit až o několik let, jsou zcela nepřijatelné! Vláda Petra Fialy musí nést plnou odpovědnost za situaci, která ohrožuje nejen naši energetickou budoucnost, ale i důvěryhodnost České republiky jako partnera v mezinárodních projektech.

Jak nechat politicky odstranit kokurenci, a pak stejně splakat nad výdělkem

Připomeňme si, co se postupně dělo okolo výstavby dalších bloků našich jaderných elektráren a jaké to bude mít dopady. O dostavbu Temelína i Dukovan v posledních dvou desetiletích se pravidelně utkávají společnosti z pěti států: z USA (Westinghouse), Francie (AREVA, EDF), Ruska (Rosatom a společné česko-ruské Konsorcium MIR.1200), Čína (CGN), Jižní Korea (KNHP). Po postupném vyřazení všech ostatních účastníků, Rusů a Číňanů z politických důvodů, Američanů spíš z ekonomických důvodů (Westinghouse v minulosti čelil bankrotu), zbyly v tendru na dostavbu Dukovan Francouzi a Jižní Korejci.

Ohromným překvapením bylo, že tendr vyhrála jihokorejská společnost KNHP. To Francouzi a jistě ani Američané od do té doby zcela poslušné vlády Petra Fialy jistě nečekali. Američané se s tím naoko smířili, jen dělali KNHP problémy na mezinárodní scéně, až nakonec došlo k dohodě mezi nimi. No a Francouzi od té doby používají všemožné páky, aby se k zakázce dostali oni. Naposledy přes Evropskou komisi, kdy jejich eurokomisař Stéphane Séjourné (bývalý francouzský ministr) rozhodně nejedná nestranně, jak teorie o postech eurokomisařů předpokládá, ale hájí zájmy Francie.

Prodražení přes Lipskou burzu

Nicméně dokud budou ceny elektrické energie pro české občany určovány na burze v Lipsku, nic se nezlepší, jen čeští občané víc zaplatí prostřednictvím výběru daní. Levnější energie než v Německu mít nebudou, i když ponesou náklady na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany a zároveň rizika z přítomnosti této technologie na našem území. Je to tedy trojitě nevýhodné.

Pokud budeme stavět další bloky této elektrárny, měli bychom se hlavně zabývat otázkou v čem to zlepší situaci českých občanů, kteří to mají platit. Tedy zásadně přehodnotit formu stanovování cen za elektrickou energii. Posílat na Lipskou burzu k určení ceny jen přebytky, tj. to, co se nespotřebuje na území České republiky, by měl být férový základ. Jinak ať si Francie staví jaderné elektrárny, ale na svém území. Německo jaderné elektrárny vypíná a znovu zapnout je neplánuje. Po energii bude hlad. A bude hůře.

Sebevědomá hospodářská politika České republiky nesmí být jen snem

Naše hospodářská politika, a nejen ona, by měla být v dalších letech zásadně sebevědomější. Nevím, proč bychom měli posluhovat Německu, co se týče dodávek elektřiny, a Francii, aby měla zakázku pro svou firmu EDF. Navíc Francie v tomto případě zcela nehorázně používá bruselský byrokratický aparát k prosazování svých národních zájmů. Jak jinak si vysvětlit, že francouzské velvyslanectví v Praze vědělo o dopisech, zasílaných z Evropské komise (od francouzského eurokomisaře) vládě, ještě dřív, než dorazily do ČR.

Vláda Petra Fialy za to nese plnou odpovědnost a každé prodloužení podpisu smlouvy, nebo dokonce zrušení tendru jsou škody v řádech stovek milionů, a možná dokonce miliard korun. Nová vláda, vzešlá s podzimních voleb, bude mít co napravovat. A nejen v oblasti energetiky.