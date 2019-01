Ušetřit lze i tam, kde byste to nečekali

23. 1. 2019 15:00

Plány na zimní dovolenou jsou v plném proudu a každý, kdo se chystá za sněhem na hory nebo naopak někam za teplem intenzivně hledá, kde by se dalo ušetřit. Pomoc lze přitom najít tam, kde by to většina z nás nečekala, a to u svého dodavatele plynu nebo elektřiny.