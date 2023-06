Úspěšný Čech z USA rozbil korespondenční volbu: Ovlivňovat životy Čechů, když tam nežiju? Ne!

MONITORING SÍTÍ Producent, mecenáš, restauratér a bývalý severoamerický manažer Karla Gotta, který produkoval dva jeho koncerty v Carnegie Hall s Helenou Vondráčkovou, Jiří George Suchánek byl hostem Otázek Luboše Procházky na platformě Aby bylo jasno. „Každý prezident by měl stát za svou zemí," nechal se slyšet. Ten český by podle něj měl říkat Česko first.

reklama

„Když přijedu do Česka, vrátí se mně ten obraz, když jsem odcházel," poznamenal úvodem Jiří George Suchánek, který v roce 1965 emigroval a stal se úspěšným podnikatelem a producentem v USA. „Jsem rád, že je Česko na takové inteligentní úrovni. Opravdu," sdělil.

„Od doby revoluce, od roku 1989, mě kontaktovalo několik politiků. My jsme vždycky měli takové přátelství mezi ambasádami, se všemi politiky, kteří tam působili. Spolupracovali jsme. A někteří z nich projevili takové přání, že by tam udělali volební kampaň. Což jako jsem říkal: Nezlobte se, to je jedna věc... Politiku nechci sledovat u sebe v restauraci. My propagujeme v první řadě restauraci, pak kulturu a potom sport. Protože tam vždycky chodili na ten hokej, tak sport. Ale politiku, to nejde dohromady," uvedl.

Fotogalerie: - Manželství pro všechny

„Jsem český občan... Sice vidím, jak to probíhá v těch médiích, ale měl bych volit a ovlivňovat životy lidí, kteří tady žijí a já tady nežiju? Já si myslím, že my jako emigranti bychom neměli mít na tohle ani právo," sdělil Jiří George Suchánek.

V USA je to podle něj tragické. „Od doby Trumpa to šlo o osmdesát procent dolů. Až je to hanba. Co tam praskají tyhle skandály. To je... Navíc Trump razil heslo: Amerika first, ale měl s ním problémy tady v Evropě, že Amerika first... Ale on to odůvodnil, že každá země, každý prezident by měl stát za svou zemí. A český prezident by měl říkat Česko first. Ale on se projevil jako patriot a těch věcí, co se tam dělo, bylo strašně moc," zmínil George Suchánek.

Psali jsme: Základny USA. Temno kolem nich vyplulo na povrch: Zabitý chlapec, znásilněná žena, noční vloupání... Nájemné za české pozemky poskytnuté Rusku. Co na nich vše stojí? Pekarová bouchla do stolu: Zakládající akt NATO-Rusko musí být zrušen! MESIT na jubilejním IDETu představil nové výrobky i strojírenské technologie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.