Uspokojený Babiš promluvil z rádia: Konečně jsem stát řídil jako firmu

„My jsme byli velice rozpočtově odpovědní, s tím, že jsem přišel z byznysu, vím, co je to šetřit, a my samozřejmě se podíváme na náklady státu a kde uvidíme, že se dá šetřit, tak ušetříme," hovořil Babiš ve vysílání Impulsu.

„Protože ten koronavirus nás naučil skvělé věci – vše je videokonference, nikdo nikam nejezdí, snižujeme náklady na provoz, na cestovné a tak dále. Takže určitě budeme chtít šetřit, ale nechci, abychom neměli peníze na nějaké investice, když bude na stole stavební povolení, takže teď budeme upravovat ten rozpočet na rok 2020,“ dodal.

Koronavirus změnil podle jeho slov náplň práce vlády. „A konečně jsem to řídil jako rodinnou firmu a bylo to efektivní, bylo to konkrétní, věděli jsme přesně opatření, viděli jsme ta naše rozhodnutí v praxi. To předtím ty vlády, ty různé zákony, vyhlášky a tak dále – takže je v tom velký rozdíl a pro mě se to ani moc nějak nemění. Já jsem chodil do práce od rána do večera, i předtím jsme pracovali stále, takže bylo to takové krizové řízení, ale pokračuje to dál,“ zmínil dále premiér.

„Já jsem si užil to, že celá naše rodina byla spolu, i dcera se vrátila ze Španělska, takže to bylo fajn. Všechno mělo plus a minus,“ sdělil závěrem Babiš.

