Uštvali jste ho. Zlá dohra smrti Karla Slezáka

08.02.2018 9:51

Ve věku 73 let zemřel novinář Karel Slezák, který v poslední době vstoupil do povědomí veřejnosti tím, že se v lednu pustil do potyčky s dalšími novináři ve volebním štábu Miloše Zemana. Ve volebním štábu rozdával pěsti. Senátor Jan Veleba (SPO) má za to, že média kvůli tomu Slezáka uštvala.