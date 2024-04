Útok na Izrael ukončen, hlásí Írán. Izrael plánuje odvetu. Biden vycouval

Írán zahájil vlnu úderů proti Izraeli v odvetě za smrtící izraelský útok na komplex íránského velvyslanectví v Sýrii z minulého týdne, což je bezprecedentní krok Teheránu, který by mohl dále rozšířit probíhající konflikt na Blízkém východě, který eskaloval mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás loni v říjnu v Pásmu Gazy. Ačkoli se Izrael k útoku nepřihlásil, tak se předpokládá, že je za něj zodpovědný.

Podle mluvčího Izraelských obranných sil Daniela Hagariho bylo v noci na sobotu na Izrael vypáleno více než 200 „hrozeb" včetně balistických raket a dronů. Mnoho z nich bylo zachyceno izraelskými systémy vzdušné obrany včetně stíhaček, zasahovaly také stíhačky USA, Velké Británie a Jordánska, uvedla CNN.

„Naše letadla jsou stále ve vzduchu a zachycují cíle a jsme připraveni na jakoukoli hrozbu, která se na Izrael přiblíží," řekl Hagari.

Podle izraelské záchranné služby nebyly zaznamenány žádné případy zranění, které by byly způsobeny přímo íránskými údery.

Po zveřejnění zprávy o útoku byly v severoizraelském městě Haifa otevřeny kryty pro veřejnost a zakázána velká veřejná shromáždění. Izrael uzavřel svůj vzdušný prostor, stejně jako nedaleké Jordánsko, Irák a Libanon.

Na možnost íránského útoku se Izrael připravoval. V sobotu večer izraelská armáda oznámila, že je v plné pohotovosti, na dva dny uzavřela školy a zakázala veřejná shromáždění nad 1000 lidí. Opatření začala platit v noci na neděli, což je v Izraeli první den pracovního týdne.

Íránské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že vůbec poprvé Írán útočí na Izrael přímo ze svého území a jde o reakci na útok na konzulát v Damašku z 1. dubna. Ministerstvo prohlásilo, že se jedná o „sebeobranu“. V neděli brzy ráno místního času íránské zastoupení při OSN oznámilo, že útok je nyní „považován za ukončený", ale varovala před možnou budoucí eskalací.

„Pokud se však izraelský režim dopustí další chyby, bude íránská odpověď podstatně tvrdší," dodalo íránské zastoupení při OSN na sítí X. Jedná se podle něj o konflikt mezi Íránem a darebáckým izraelským režimem, od něhož se USA musí držet dál.

Na platformě X se objevují záběry, jak se v íránských v ulicích oslavuje útok na Izrael.

???????? IRAN is CELEBRATING after the successful attack on ISRAEL! #Iran #Iranians #Iranian pic.twitter.com/lIPj62U6Q8

Americký prezident Joe Biden v sobotu večer telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Po rozhovoru vydal Bilý dům prohlášení prezidenta Bidena. V něm uvedl, že americká armáda pomohla Izraeli sestřelit téměř všechny drony a rakety mířící na Izrael, napsala agentura Reuters.

Biden také ve svém prohlášení uvedl, že bude koordinovat reakci vedoucích představitelů zemí skupiny G7 na útok Íránu a bude i nadále ostražitě reagovat na hrozby.

I condemn Iran's attacks in the strongest possible terms and reaffirm America’s ironclad commitment to the security of Israel.



My full statement on Iran’s attacks against Israel: pic.twitter.com/EuPJZoGw6w