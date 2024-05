Útok na Paříž a Londýn. Speciální municí, pohrozil na síti Dmitrij Medveděv

V případě, že by Ukrajina ze svého území zaútočila na Rusko francouzskými a britskými raketami, Moskva by mohla zaútočit na Paříž a Londýn, a to nejen konvenčními zbraněmi, ale i „speciální municí”. Uvedl to dnes bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv na sociální síti Telegram.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady takto pohrozil Francii a Británii. Moskva by mohla provést úder na jejich metropole v případě, že by Ukrajina ze svého území zaútočila na Rusko francouzskými a britskými raketami. „Za určitých okolností poletí odpověď nejen do Kyjeva," podotkl ruský politik s tím, že příslušné reakce budou předmětem plánovaných cvičení ruské armády.

„Měli by to pochopit i ne zcela vzdělaní debilové Jeho královského Veličenstva," poznamenal Medveděv. Narážel tak zjevně na návštěvu a slova britského ministra zahraničí Davida Camerona v Kyjevě, který tam pronesl, že je jen na Ukrajincích, jak použijí zbraně dodané ze Západu.

Medveděvovi rovněž vadí, že některé západní země zvažují, že na Ukrajinu vyšlou vojáky. Ty, kteří o tom uvažují, nazval sborem nezodpovědných darebáků z řad západní politické elity. V případě, že by k tomuto kroku došlo, muselo by podle něj Rusko reagovat - a to ne na území Ukrajiny.

Podle jeho slov by následně došlo ke světové katastrofě. „Mimochodem Kennedy a Chruščov to dokázali pochopit už před více než 60 lety. Současní infantilní pitomci, kteří se chopili moci na Západě, to ale pochopit nechtějí,“ uvedl Medveděv.

