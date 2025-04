Ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny došlo v neděli k raketovému útoku, při němž podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zahynulo 35 lidí a dalších 119 bylo zraněno. V pondělí večer však město čelilo dalším útokům, jak informovala agentura Reuters. Podle místních úřadů pondělní útok zasáhl okraj města a obešel se bez obětí.

Rusko tvrdí, že nedělní raketový útok cílil na setkání ukrajinských vojenských důstojníků, zatímco Ukrajina jej označila za úmyslný útok na civilisty. Ruské ministerstvo obrany zároveň obviňuje Ukrajinu z toho, že civilisty používá jako lidské štíty, když údajně umísťuje vojenská zařízení do hustě obydlených oblastí.

V den útoku, 13. dubna, se však v Sumách mělo konat slavnostní předání vyznamenání 117. brigádě územní obrany. Podle deníku The Kyiv Independent dnes starosta města Konotop, Arťom Semenichin, obvinil gubernátora Sumské oblasti Volodymyra Arťucha, že svou neuváženou organizací slavnosti vystavil vojáky i civilisty zbytečnému riziku – právě v den, kdy Rusko na město vypálilo balistické rakety.

Semenichin uvedl, že přítomnost vojáků v centru města poskytla Rusku záminku tvrdit, že cílilo na vojenské objekty, přestože podle něj mezi oběťmi byli výhradně civilisté. Zároveň označil Arťuchovo rozhodnutí za čin, který nepřímo pomohl Rusku ospravedlnit útok. Gubernátor Arťuch byl následně z funkce odvolán poté, co sám potvrdil, že ceremonii skutečně zorganizoval.

Starosta Sumy Semenichin také uvedl, že bylo zahájeno vyšetřování nejen samotného ruského útoku, ale i rozhodnutí uspořádat slavnost tak blízko frontové linie. Zmínil rovněž, že šéf ukrajinské tajné služby Vasyl Maliuk přísně dohlíží na to, jaké informace o této události se dostávají na veřejnost.

Ještě předtím, než se informace o slavnosti ukrajinských vojáků v den útoku dostaly na veřejnost, domácí i světová média již informovala o „ruském útoku na civilisty“.

Oficiální narativ, že šlo o ruský úmyslný útok na civilisty, zpochybnil například irský novinář Chay Bowes. Podle něj skutečnost, že se tolik mluví o zásahu místa, kde probíhala vojenská ceremonie v civilní zástavbě, vypovídá o několika věcech. V první řadě poukázal na to, že smrt ukrajinských civilistů při ruských útocích je ve skutečnosti relativně výjimečná, a právě proto je pro západní média a politiky „zpravodajsky atraktivní“.

Bowes dále argumentoval, že kdyby Rusko skutečně cílilo na civilní obyvatelstvo, rozsah škod a počty obětí by byly nesrovnatelně vyšší. Upozornil, že ruská armáda disponuje jedním z největších arzenálů dělostřelectva a raketových systémů na světě, přičemž mnoho z nich má v současnosti dosah na hlavní ukrajinská města.

„Rusko by mohlo snadno a rychle vypařit celé osady, městečka, a dokonce i města s jejich obyvateli na místě, pokud by skutečně ‚cílilo na civilní obyvatelstvo‘,“ uvedl Bowes na sociální síti X.

Tragédii v Sumách přičítá Bowes především rozhodnutí ukrajinského vojenského velení uspořádat slavnostní předání vyznamenání vojákům přímo v civilní oblasti. „K tragickým ztrátám na životech v Sumách došlo proto, že se ukrajinské vojenské vedení rozhodlo shromáždit stovky nejvyšších vojenských představitelů na slavnostní předávání ‚ocenění‘ na civilním místě. Na tuto akci udeřili Rusové,“ vysvětluje Bowes s tím, že událost navíc měla být hojně propagována na sociálních sítích.

Bowes aktuálně žije v Moskvě. V roce 2023 vystoupil na Radě bezpečnosti OSN jako vědec specializující se na ruční zbraně a munici, kde označil válku na Ukrajině za zástupný konflikt řízený NATO. Dříve působil pro ruskou státní stanici RT.

