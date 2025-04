Útok na Sumy: Ukrajinská poslankyně tvrdí, že zná důvod

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6456 lidí

Agentura Reuters upozornila, že v důsledku útoku zemřelo 34 lidí. Asi 117 lidí bylo zraněno, těla byla rozeseta po ulicích. Ukrajina tvrdí, že Rusko použilo kazetovou munici a záměrně zasáhlo civilisty. Moskva se k nejsmrtelnějšímu úderu od září 2024 zatím nevyjádřila.

„Ruské úřady na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovaly. Rusko popírá, že by se zaměřovalo na civilisty, ale při jeho invazi na Ukrajinu byly zabity a zraněny tisíce lidí,“ napsala agentura.

Útok přišel krátce poté, co Trumpův vyslanec jednal s Putinem v rámci amerického úsilí o ukončení války.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj útok odsoudil. „Takhle se mohou chovat jen darebáci, kteří berou životy obyčejným lidem,“ řekl prezident. A připomínal, že útok přišel na velikonoční Květnou neděli, kdy někteří lidé šli do kostela.

This is how Palm/Good Sunday looks like in Sumy, Ukraine. Served by Russian, orthodox terrorists.



I am asking MAGA “Christians” again, are you ok with that?!?? pic.twitter.com/RpFZougQ9s — Mario ???????????????? (@PawlowskiMario) April 13, 2025

Zelenskyj v této souvislosti také prohlásil, že i v této těžké chvíli zůstávají Spojené státy velkým strategickým partnerem Ukrajiny, ale občasná nejistota, která se v poslední době ve vztahu USA a Ukrajiny projevuje, ve válečné situaci nepomáhá. V rozhovoru pro pořad 60 minut vysílaný v neděli televizí CBS News Zelenskyj požádal Trumpa, aby navštívil Ukrajinu.

„Prosím, přijeďte se podívat na lidi, civilisty, bojovníky, nemocnice, kostely, děti, zničené nebo mrtvé,“ řekl Zelenskyj ve videoklipu, který pořad zveřejnil na sociálních sítích.

„Tento pátek uplynul měsíc od doby, kdy Rusko odmítlo americký návrh na úplné a bezpodmínečné příměří. Nebojí se. Proto neustále odpalují balistické střely. To je důvod, proč každou noc míří téměř stovka útočných dronů – většina z nich dronů Šahíd – na běžná ukrajinská města,“ pokračoval Zelenskyj.

Today, many world leaders, diplomats, and ordinary people with big hearts expressed their condolences to Ukraine and the Ukrainian people. They condemned the Russian strike. I thank everyone who remembers that wars end when the crimes of war are not forgotten — and when the… pic.twitter.com/uFmfU6j5cU — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 13, 2025

Ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že Kyjev „sdílí podrobné informace o tomto válečném zločinu se všemi našimi partnery a mezinárodními institucemi“.

Úřadující starosta města Sumy Artem Kobzar vyhlásil od pondělí třídenní smutek za oběti.

Útok mohl přijít po úniku informací.

Maryana Bezuhlaová, ukrajinská poslankyně známá svou ostrou veřejnou kritikou vojenských velitelů, v aplikaci Telegram naznačila, že k útoku došlo kvůli úniku informací o shromáždění vojáků.

Agentura Reuters však upozornila, že informaci se nepodařilo ověřit a Bezuhlaová nezveřejnila žádné důkazy.

Představitelé řady evropských zemí útok odsoudili.

„Tyto útoky ukazují, jakou cenu má údajná připravenost Ruska na mír,“ napsal na sociální síti německý kancléř Olaf Scholz.

Polský premiér Donald Tusk se vyjádřil v podobném duchu. „Ruská verze příměří. Krvavá Květná neděle, Sumy.“ Zelenskyj mu poděkoval.

The Russian version of a ceasefire. Bloody Palm Sunday, Sumy UA?????? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 13, 2025

Poděkoval i českému prezidentovi Petru Pavlovi.

„Před týdnem ukrajinský Kryvyj Rih, dnes Sumy. Další ruský záměrný útok na civilní cíl si opět vyžádal desítky nevinných obětí včetně dětí. Rusko tuto válku nesmyslně začalo, Rusko soustavně páchá válečné zločiny, Rusko zdržuje jednání a dělá vše pro to, aby zabíjení pokračovalo. Není lepší důkaz, že to s dosažením míru nemyslí vážně. A také lepšího důkazu, že bez většího tlaku na Rusko to nepůjde,“ pravil český prezident Petr Pavel.

Před týdnem ukrajinský Kryvyj Rih, dnes Sumy. Další ruský záměrný útok na civilní cíl si opět vyžádal desítky nevinných obětí včetně dětí. Rusko tuto válku nesmyslně začalo, Rusko soustavně páchá válečné zločiny, Rusko zdržuje jednání a dělá vše pro to, aby zabíjení pokračovalo.… — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 13, 2025

Ruský útok na Sumy odsoudil i český premiér Petr Fiala.

Útok odsoudil i britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Dnes ráno znovu zasáhla ruská krutost a zabila muže, ženy a děti ve městě Sumy. Barbarský útok, který byl ještě odpornější, protože se lidé pokojně shromáždili, aby oslavili Květnou neděli. Tato poslední eskalace je pochmurnou připomínkou: Rusko bylo a zůstává agresorem, který očividně porušuje mezinárodní právo. K vynucení příměří jsou naléhavě zapotřebí přísná opatření. Evropa bude i nadále oslovovat partnery a udržovat silný tlak na Rusko, dokud neskončí krveprolití a nebude dosaženo spravedlivého a trvalého míru za podmínek Ukrajiny,“ napsala Leyenová na sociální síti X s tím, že Evropané ve svých srdcích myslí na Ukrajince a stojí po boku prezidenta Volodymyra Zelenského.

This morning, Russian cruelty struck again, killing men, women and children in the city of Sumy.

°A barbaric attack, made even more vile as people gathered peacefully to celebrate Palm Sunday.



This latest escalation is a grim reminder:



Russia was and remains the aggressor, in… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2025

