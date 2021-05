Už aby umřel Zeman. Vetchý je lidská pí*a. Z ODS neodcházím. Pomník vlasovcům? Úplně jinak! Novotný se totálně rozjel

Herec Ondřej Vetchý je dle starosty Řeporyjí Pavla Novotného lidská pí*a, rasista a xenofob. „Soud vyhrál nad nějakým vydavatelem a já to do dneška poslouchám ty kecy a bylo strašně zajímavý čelit tomuhle zmr*ovi, protože Vetchý je samozřejmě zm*d,“ soudí Novotný. Z ODS nemá v plánu odejít. Prý se pouze snažil pošikanovat stranu a udělal si mediální kolečko. Prozradil i jak to bylo s řeporyjským pomníkem vlasovců. Nešlo o jeho nápad.

Hostem diskusního pořadu Disscast byl starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Již na začátku pořadu začal urážet předchozí hosty pořadu, prý jsou to bezejmenné nuly. Nelíbilo se mu ani studio, kde se rozhovor odehrával. „Stůl je příšerný, ten povrch toho je příšerný,“ sdělil a nelíbil se mu ani hrníček ve tvaru zadku, prý vypadá jako by ho dělal začínající keramik.

Na úvod dostal dotaz, co je špatného na tom být starostou. Novotný odpověděl, že vše. „Všechno je k hovnu, nejhorší věc na světě. Máte polovinu volného času, než jste měl předtím, máte polovinu peněz, než jste měl předtím, všichni vám myjí prdel, je úplně jedno, že nekradete, protože stejně jste jednou nohou v kriminále a všichni o vás říkají, že kradete, za vše jste odpovědný. Dovíte se vše o svém domově, zejména to, co jste vědět nechtěli, obrací se na vás obrovské množství lidí s věcmi, které nemůžete řešit, ale stejně byste je řešit měl. Vším jste vinen, jste prostě ta největší zrůda, no,“ myslí si politik.

Dále se řešil jeho plánovaný odchod z ODS. Ačkoliv ve dřívějších rozhovorech několikrát uvedl, že ze strany vystoupí, tak tady zde najednou bylo vše jinak. „Vy jste blázen, kam bych chodil?“ zeptal se moderátora. „To víte, že nikam nepůjdu, to byla taková šikana strany, šikana, během které říkám odporné věci, snažím se, aby mě vyhodili, strana mě nevyhazuje, takže jsem si pošikanoval stranu, udělal si krásný mediální kolečko, co by za něj strana dala za takové kolečko, no a teď normálně nikam nepůjdu,“ překvapil Pavel Novotný. Ví i to, že se jednou stane předsedou ODS. Myslí si i to, že v roce 2028 bude premiérem a zvažuje též kandidaturu na prezidenta.

Dále prozradil, že říjnové volby vyhrají Starostové s Piráty, druhé bude ANO a třetí ODS. SPD má následovat, a dokonce má být zvolena i KSČM. Od srpna nás čeká prý taková marketingová bitva, jakou jsme v politice ještě neviděli a Andreje Babiše tedy stále bude volit čtvrtina národa. Nejvíce ho sere z českých politiků Miloš Zeman.

„Udělal z toho rusko-čínskou ambasádu, sere mě, že když teď na nás útočí nějaká nepřátelská mocnost, tak on jedná v jejím zájmu. To nemá v Evropě obdoby. Miloš Zeman mě sere nejvíc, už bych chtěl, aby umřel,“ soudí Novotný.

„Já jsem koukal, že Alenu Schillerovou jste nazval ubohou estébáckou kurvičkou a můj dotaz směřuje tam, jako jestli přemýšlíte nad tím, když říkáte tyto výroky, které jsou třeba i pravdivé, ale říkáte je takto sprostě, jestli to často není kontraproduktivní, protože spoustu lidí to může odradit, protože to je sprosté?“ zeptal se moderátor.

Novotný ví, že si tím velmi ubližuje. „Pravda je jenom jedna. Ona prostě je kurva estébácká, to jsou hlavně všechno prostitutky. Já tam mám přátelé – Robert Plaga, Adam Vojtěch, to jsou lidi, s kterými si tykám, Patrik Nacher a Juchelka, to jsou kamarádi moji, ale půjdou do pekla. Jsou to všechno Babišovy prostitutky, a tak to prostě je. Schillerová je estébácká kurvička, ubohá naprosto, prolhaná svině,“ je přesvědčen komunální politik.

Téma rozhovoru se přesunulo k jeho dřívější žurnalistické kariéře v bulváru. Moderátora zajímalo to, co je nejhorší na tom dělat tuto profesi. „Je to zase psychicky náročná práce. Největší voser je na tom kupodivu, že řídíte jenom ženské a gaye. Ty kolektivy, které řídíte, jsou složeny pouze z ženských a gayů, což je náročné z hlediska HR. Oni jsou pečlivější. Bulvár pečou jenom gayové a holky. Furt řídíte dvacet lidí a furt máte třetinu na gyndě s vaječníky a těhotenstvím a furt něco, do toho vám tam běhají dva gayové. Je to psychicky náročná práce a chce to mimořádný charakter,“ dodal Novotný.

Pochlubil se i tím, že dokázal zlikvidovat kolem padesáti manželství, je mu ovšem líto, že nedokázal rozbít manželství herce Ondřeje Vetchého. „Má podřízená napsala, že byl někde s milenkou a manželkou, on totiž žil paralelní život v té době s milenkou Luckou a nějaká jejich kamarádka si všimla, že jsme tam udělali chybu a nabídla mu, že by tu chybu mohli zpeněžit, tak to zažalovali a ten soud vyhráli nad nějakým vydavatelem a já to do dneška poslouchám ty kecy a bylo strašně zajímavý čelit tomuhle zmrdovi, protože Vetchý je samozřejmě zmrd, ve chvíli, kdy všichni mají vás jako za tu hrůznou hyenu a Vetchý je ten Jirka Luňák z Okresního přeboru,“ myslí si Novotný.

A co mu na herci vadí? „On je hrozná lidská píča. On je zaprvé neurotik, který napadá lid. Je to mimořádně rasisticky smýšlející člověk. Znám příběh Roma, přivedeného do jeho rodiny, to málem umřel, je to prostě rasista a xenofob, je to hlavně bezpáteřní píča, která lže u soudu, lidsky jsem hluboce přesvědčen o jeho nekvalitě a že vyhrál nějaký soud nad nějakým vydavatelem, to s tím nemá nic společného. To je prostě ubožák,“ pověděl o herci.

Ondřej Vetchý hraje ve filmech již po čtyři desetiletí. Mezi jeho nejznámější filmy patří S čerty nejsou žerty, Nebojsa, Kolja či oblíbený seriál a následně zpracovaný film Okresní přebor, kde ztvárnil fotbalového kapitána Slavoje Houslic Jirku Luňáka (na obrázku).

Za nejlepší bulvár u nás považuje Blesk a myslí si, že paparazzi, které Blesk zaměstnává, jsou jedni z nejlepších v Evropě a spolu s Francouzi, Italy a Angličany patří mezi špičku.

Nejvíce za svou kariéru je pyšný na nachytání Kateřiny Zemanové, dcery prezidenta Miloše Zemana, na pornoakci. „To byla taková akce, kde nás poprvé citoval celý svět. Já jsem na to byl pyšný, protože jsme ji nachytali fakt na pornoakci a Hrad to popřel tehdy, dneska už to asi nikoho nezajímá, to je jasný. Já jsem na to pyšný, protože jsme to vytasili, citoval nás celý svět a já jsem na to pyšný,“ pověděl.

„A jak toto funguje? Jak jako zjistíte, že dcera Zemana prostě jde na nějakou pornopárty nebo něco takového?“ zeptal se moderátor. „Někdo vám to dá,“ odpověděl Novotný. Prý to však není za peníze. „Důvod, proč něco dostanete, to je to nejdůležitější na tom, když jsem dostal ten anonym, tak jsem přemýšlel, proč mi ho někdo posílá, jaká je motivace a ta motivace je vždy stejná, poškodit tu protistranu,“ vysvětlil.

Dále vysvětlil, jak to bylo s pomníkem pro vlasovce v Řeporyjích. Moderátor se ho zeptal na to, zda to dělal kvůli tomu, že chtěl ten pomník či kvůli tomu, aby se o něm mluvilo. „Co když ani jedno? Co když jsem to nevymyslel, co když jsem ten pomník neprosazoval, co když je vše jinak? Já jsem vůbec nevymyslel ten pomník, nejsem architekt toho nápadu, já jsem to dokonce ani neprosazoval, ale přijal jsem tu roli a otázka je, proč jsem ji přijal. Manželka ví, jak to bylo. Se mě ptala, proč to beru na sebe, že to je zničující a já jí řekl, že mi budou pak hodně vděční zastupitelé. To je jak daň z nemovitosti, kterou jsem zvedl o sto procent.

A zadruhé, zdánlivě odbočím, jsem se nedávno přiznal, že jsem byl na Slavii prostě s někým, to byl průser, nafocený na Slavii, spousta VIP a já byl jediný VIP, koho nikdo nefotil a sám jsem se přiznal, že jsem tam byl a jel jsem si v tom ten hate tři dny a Čestmír Strakatý, jsme byli na jevišti u Moravce, bavili jsme se o té Slavii, no a Čestmír ho nechal vykecat a pak říkal, jestli jsem to neudělal jenom proto, že jsem chtěl být součástí té show. Tak možná proto jsem chtěl udělat vlasovce. Já ty vlasovce nevymyslel, ale asi jsem byl jediný, kdo je mohl dotáhnout do konce,“ popsal.

