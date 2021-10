Už budete moct jen nadávat v hospodě, vzkazuje Ondráček voličům mezi vyklízením kanceláře

reklama

Ondráček od srpna na svém profilu na Parlamentních listech debatoval se čtenářem, který prorokoval, že KSČM ve volbách doplatí na servilitu hnutí ANO.

„Teď jsem četl článek, jak jste se dohadovali ve Sněmovně po schválení stavebního zákona. Není vám trapně navážet se do mládí poslanců, zmínkou o tahání kačera? Pro vaši informaci, když já už se vzdělával a roztáčel kola socialismu, vy jste toho kačera tahal na provázku. Tím nic nezměníte na faktu, že jste opět šli na ruku ANO, i když už vás několikrát vyšplouchli,“ vpálil Ondráčkovi uživatel molotov „Jenom jste opět dokázali, že jste absolutně bez zásad a je to o to horší, že těsně před volbama, kdy se jedná o vaše bytí a nebytí ve Sněmovně. Vykopali jste si vlastní politický hrob,“ měl už v srpnu jasno čtenář, který se prý rád řídí selským rozumem.

„Dobrý den, ano, v mnoha oblastech se pouze se selským rozumem dá celkem dobře vyjít, ale tu a tam je potřeba nějaký ten paragraf, zákon, nařízení, vyhlášku nebo normu použít. Myslete si o tom, co chcete, zde Vám však evidentně nepomůže ani váš selský rozum ani seniorský věk. Přeji vše dobré,“ odpovídal tehdy Ondráček.

Odpověď ovšem čtenáře neuspokojila a debata s komunistickým poslancem pokračovala. „Děkuji za upřímnost, asi máte hroší politickou kůži. Z vaší odpovědi je jasné, že měníte své názory ze dne na den, proto mne napadlo se zeptat v předvolebním období. Když takhle lehce měníte své názory, ať už při podpoře ANO, kdy si kladete podmínky a jejich porušení vám nevadí v následné podpoře ANO, či co se znění stavebního zákona týká, jak vám mají voliči věřit, že to co říkáte (slibujete), bude po volbách vaší prioritou? Není tou prioritou jen poslanecký mandát?“ ptal se uživatel molotov.

To už ovšem Ondráček nevydržel a čtenáři oznámil, ať si klidně volí jinou stranu. „Dobrý den, nepřipadáte, si jako kafemlejnek? Odpověděl jsem vám už dvakrát a vy si kolem toho stále melete to samé. Jestli se mnou máte nějaký problém, vyjádřete to ve volbách. Volte někoho jiného! Na výběr máte dost možností,“ reagoval Ondráček.

Volební neúspěch komunistů, kteří se poprvé od revoluce nedostali do Sněmovny, pak ten samý čtenář dal Ondráčkovi náležitě sežrat. „V srpnu jste mi v odpovědi doporučil volit někoho jiného než vás. Jak to vypadá, asi se tak rozhodlo více vašich podporovatelů. Nemyslíte si, že byste měl vy a vaši kolegové více naslouchat hlasu obyčejných lidí, kteří mají jinou optiku vnímání událostí než vy, v poslaneckých lavicích. Nemyslíte si, že vy a např. váš kolega Dolejš, jste sklidili plody své práce, spíše svého smýšlení vyjádřeného ve vašich odpovědích?“ vpálil Ondráčkovi čtenář.

Končící komunistický poslanec ale prohlásil, že ho volební neúspěch a ztráta poslaneckého mandátu netrápí, protože na své funkci nelpěl. „Víte, jsou politici, kteří na svých křeslech lpí a nechají se kdejakým blbem klidně i urážet. To jsou ti, kteří mají na této profesi ekonomickou závislost a nic jiného neumí. Jména si tam dodejte. Jsou jich desítky. Vedle nich jsou však i politici, kteří se nebojí říkat pravdu, která se ne každému musí líbit. Ti se nebudou nikdy hrbit a dělat líbivou politiku,“ reagoval Ondráček s tím, že si uživatel molotov očividně vybral „politické chameleony.“

„Je to vaše volba a mně je to úplně jedno. Fňukat a nadávat v hospodě nebudu já, ale vy. Je to jen otázka času. Přeji hezký den,“ vrátil úder Ondráček, podle nějž si lidé brzy uvědomí, že pro ně volby dopadly špatně.

