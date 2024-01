Už ho tlačí i Nerudovi. Euro a „největší bizár“

Manželé Nerudovi ve shodě, že přijetí eura by pro Českou republiku znamenalo zvýšení bezpečnosti. Podle advokáta Roberta Nerudy spolu totiž „země eurozóny zpravidla z dobrých důvodů neválčí“. Nad tímto argumentem se pozastavil bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš. „To už by se rovnou mohlo tvrdit, že přijetí eura vymýtí rakovinu,“ napsal.

K diskusi o přijetí eura, kterou svým novoročním projevem odstartoval prezident České republiky Petr Pavel, přispěla dnes odpoledne i ekonomka Danuše Nerudová. „Je skvělé, že prezident rozvířil diskusi o euru,“ zhodnotila situaci. Diskuse dle jejího názoru byla již dlouho pod útokem euroskeptiků a žádná z politických stran podrobně nevysvětlila přínosy přijetí eura.

I proto podle Nerudové ve veřejném prostoru kolem přijetí eura „kolují nesmyslné argumenty“. „Dnes ale jasně převažují výhody,“ napsala Nerudová a následně v bodech shrnula, co by přijetí eura znamenalo a jaké výhody by přineslo.

Českým firmám i občanům by se podle Nerudové snížily transakční náklady. Byly by dostupnější hypotéky a úvěry by byly s výrazně nižším úrokem než doposud. Dále zmínila výhodu větší transparentnosti cen a mezd a zvýšení ekonomické stability a ekonomického růstu. Pozice České republiky v Evropě by díky euro posílila, země by se stala atraktivnějším místem pro zahraniční investory. Jako poslední výhodu zmínila větší bezpečnost České republiky.

S tímto posledním bodem vyjádřil shodu i její manžel, advokát Robert Neruda. Euro je podle něj správnou cestou pro Česko právě kvůli tomu, že by mělo zvýšit jeho mezinárodní bezpečnosti. „Chci, aby naše země přijala euro, protože to zásadně zvýší naši mezinárodní bezpečnost. Státy, které mají společnou měnu, spolu zpravidla z dobrých důvodů neválčí (pokud nejde o občanskou válku, jako byla ta americká). Přijetí eura zásadně posílí naše euroatlantické zakotvení,“ vyjádřil Neruda svůj názor, jak bude Česko z přijetí eura benefitovat.

K Nerudovu úsudku pounamenal bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš, že pan Neruda přišel s doposud nejbizarnějším argumentem pro přijetí eura. To už by se podle Stoniše rovnou mohlo tvrdit, že přijetí eura Česku dopomůže třeba k vítězství v příštím mistrovství světa ve fotbale.

„Já bych přitvrdil: Co kdybyste začali tvrdit, že po přijetí eura se zvýší průměrný věk dožití Čechů o 20 let, zvýší se naše průměrné IQ (no, to by asi žádná velká výhra nebyla), vymýtí se rakovina a vyhrajeme příští mistrovství světa ve fotbale?“ napsal na svém účtu sociální sítě novinář Stoniš.

Manžel budoucí neúspěšné uchazečky o post eurokomisařky zatím vnesl do probíhající propagandistické eurosmršti asi nejbizarnější argument: Euro zvýší naši bezpečnost, protože státy, které mají společnou měnu, spolu neválčí.

