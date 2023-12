Už je to tady, bitka o kapra. Umělkyně najatá, ale Lidl, Penny i Billa na to vyzrály

Prodávat vánoční kapry, nebo neprodávat? To je oč tu běží. Ochránci zvířat mají jasno, že jde o týrání, s čímž někteří odborníci úplně nesouhlasí. Do boje se zapojily i největší obchodní řetězce, jejich pokrytectví ale přišlo na odiv hned po náhledu do obchodního rejstříku. Stejní majitelé Penny, Lidlu, Billy i Kauflandu totiž na jedné straně horují za práva kaprů a zakazují jejich prodej a na druhé prodej těchto ryb povolují. Pozor, kdo kapry prodávat chce, má nejvyšší čas to ohlásit.

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22965 lidí

Příkladem budiž třeba aktivisté z organizace Compassion in World Farming (CIWF), kteří v tomto týdnu předali pirátské poslankyni Kláře Kocmanové (Piráti) on-line petici. Informoval o tom server ekonews.cz.

Petice má podle zmíněného serveru zahájit osvětu poslanců formou vánočních on-linových pohlednic od lidí, které mohou poslancům posílat na stránce rybolove.cz. Podle vedoucí CIWF Česko Romany Šonkové má kampaň s názvem Hlas pro kapra pomoci prosadit zákon, který by nákup živých kaprů zakázal.

Kampaň má dokonce i umělecké zpracování. A najatá umělkyně se na svém Facebooku podělila o své pocity, které v ní český symbol Vánoc vyvolává a prozradila, že se na její dílo můžeme těšit i na tramvajích.

„Kapr je tak krásný zvíře! Mám velké štěstí a je pro mě čest, že si mě vybrala organizace česká pobočka mezinárodni organizace Compassion in World Farming pro svou letošní kampaň za zlepšení životních podmínek kaprů. V rámci ní jsem připravila plakátky, obrázky a dokonce i potisk na tramvaj!“

Zmíněná snaha rozhodně nevyzněla naprázdno, protože se hned druhý den na pirátských stránkách objevil text, který na dané téma reagoval a pojednával o tomto „smutném koloritu Vánoc“.

„Stavím se proti jakémukoliv zbytečnému utrpení zvířat. Za Piráty proto prosazujeme, aby se konzumní ryby usmrcovaly přímo při prodeji odborným personálem,“ uvedla k tomu na zmíněném pirátském serveru právě aktivisty oslovená Klára Kocmanová, pirátská poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí.

Na ožehavé téma reagoval i publicista Petr Honzejk v Hospodářských novinách v článku „Masakr, nebo tradice? Nesmělý pokus o řešení kulturní války o kádě s vánočními kapry“.

Fotogalerie: - Krutá tradice kontra tofu kapr

V něm na jednu stranu uvádí, že kapr ve vaně patří k českým tradicím, ale na druhou také píše, že vnímání tradic se v historii mění.

„Kdysi se například považovalo za velmi tradiční konat zápalné oběti, mydlit děti ve škole rákoskou nebo ověřovat, zda je nevěsta před svatbou panna. Nic z toho se už naštěstí neděje a nezdá se, že by to naši identitu nějak ohrozilo,“ zvolil pro názornost několik příkladů a pokračoval s tím, že se životní podmínky na celé planetě postupně zlepšují a je možná na čase rozšířit respekt i na vše živé.

„Což znamená i to, že by asi bylo dobré poslat vánoční kapří kádě do historie podobně, jako jsme tam poslali Chaloupku strýčka Toma. A časem možná dojdeme k tomu samému u všech jatek,“ prorokuje Honzejk budoucí zákaz zabíjení všeho živého a smířlivě dodává, že pokud je někdo tak existenčně uvláčený, že mu nezbývá než načerpat vánoční radostnou zvěst z toho, že rituálně popraví kapra a pozře ho s bramborovým salátem, ať to udělá.

Je třeba ale říci, že otázkou prodeje vánočních kaprů se seriózně nezabývají jen aktivisté a novináři, ale třeba i velké obchodní řetězce.

Jeden z nejznámějších takových řetězců je bezpochyby člen německé skupiny Schwarz Gruppe Lidl. Ten se zákazem prodeje kaprů v okolí svých prodejen snaží podle své mluvčí zlepšit welfare (životní pohodu – pozn. red.) zvířat a pokouší se o udržitelnější přístup ke zvířatům.

„Obchod bude nabízet kapří filety a podkovy od dodavatelů, kteří „se zaručují co nejhumánnějším přístupem k rybám,“ říká dále mluvčí na serveru news.refresher.cz

„Navzdory široce sdílené představě jsou kapři podle nejnovějších vědeckých poznatků citliví a překvapivě inteligentní tvorové s vnímavostí srovnatelnou s jinými obratlovci. Přesto je stále rozšířený pouliční prodej s káděmi plnými vyčerpaných a často i nemocných ryb. Způsob, jakým je s těmito zvířaty před Vánoci zacházeno, jim způsobuje utrpení a někdy i předčasnou smrt,“ říká mluvčí kampaně Vánoce bez násilí, se kterou Lidl začal již loni, Tereza Vandrovcová.

Fotogalerie: - Proti tradičnímu kaprovi

Její slova jsou ale v rozporu s názorem biologa Martina Čecha, který dění kolem vánočních kaprů okomentoval pro Hospodářské noviny.

„Všichni žijeme v permanentním stresu, zvířata a ryby z toho nevyjímaje. I takový kapr je ve volné přírodě, pokud tak rybníky můžeme vůbec nazývat, stresován přítomností a loveckými aktivitami predátorů,“ říká biolog s tím, že kapr je hejnová ryba a často vytváří velmi početné, těsné agregace.

„Můžeme říci, že je to dokonce tvor sociální. Že je v kádi namačkán s ostatními rybami, mu moc nevadí. Je to pro něj do značné míry přirozené,“ dodává s tím, že drtivou většinu života je na tom nesrovnatelně lépe než drůbež, králíci, prasata nebo krávy.

Čech proto zákazy káďového prodeje u řetězců nepovažuje za šťastné. „Naopak pro nejmladší generaci, zejména ve velkých městech, je to jedna z mála možností, jak se na živou rybu podívat.“

Jiného názoru je ale další známý obchodní řetězec, a to Billa, která je součástí holdingu REWE Group. Právě Billa se totiž letos připojila k Lidlu a zakázala prodej ryb v okolí svých prodejen.

„V letošním roce nebudeme realizovat prodej kaprů u žádné z našich poboček,“ potvrdila za řetězec Billa pro Hospodářské noviny Věra Lantová. Krok je podle ní součástí širšího plánu, který mezi své klíčové priority řadí zodpovědný přístup k životnímu prostředí a životním podmínkám zvířat.

O tom, na kolik jsou zmíněné kroky obchodních řetězců a jejich starost o životní pohodu zvířat míněny vážně a nakolik může jít jen o marketingový tah s cílem zalíbit se konkrétnímu okruhu zákazníků, se můžeme jen dohadovat.

Zvláště pokud zapátráme v obchodních rejstřících a zjistíme, že stejně jako Lidl, je součástí obchodní skupiny Schwarz – Gruppe také obchodní řetězec Kaufland. Ten ale žádná podobná omezení prodeje ryb neplánuje.

Na vlas stejná situace je i u zmíněné Billy. Ta zase patří pod stejného majitele jako obchodní řetězec Penny Market. A ten také žádný zákaz prodeje ryb v okolí svých prodejen neavizoval.

Zájem zmíněných holdingů o welfare zvířat lze tedy v souvislosti s těmito fakty velmi úspěšně zpochybnit a obrátit pozornost spíše marketingovým směrem.

Dodejme, že ti, kteří chtějí vánoční kapra letos prodávat, mají nejvyšší čas o tomto svém záměru informovat Státní veterinární správu (SVS). Ta právě v těchto dnech upozorňuje stánkové prodejce vánočních kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat.

„Nahlášená místa prodeje budou zveřejněna na webu SVS. Při následných kontrolách stánků s vánočními kapry se SVS zaměřuje na hygienu prodeje a také na dobré životní podmínky prodávaných ryb,“ píše se na webu Státní veterinární správy.

Psali jsme: Hodili to slepicím. Zpestření Vánoc z Polska dopadlo zle Párek v rohlíku, klobása z Makra. A nas*ané ksichty. Češi už radši jezdí jinam Lidl zakázal živého kapra? Co teprve Kaufland... Sousedi zase o krok před námi „Svět se zbláznil.“ Konec kaprů odmítnut. Tvrdě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama