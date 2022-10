Už se nebavíme o chudobě, ale o bídě, jen je pořád skrytá. Sociolog očekává i výbuchy násilí

Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Co lze čekat od těch, které v následujících měsících zažene do kouta další růst cen potravin a vysoké náklady za energie? „Když někdo žebrá nebo se hrabe v popelnici, toho si každý všimne. Ale nevidí už, že nějaký normálně vypadající člověk už dva dny nejedl,“ upozorňuje sociolog Petr Hampl, kde se nejchudší část společnosti ocitá. Je to i proto, že o možné pomoci neví. „Když sem v únoru přicházely stovky tisíc migrantů z Ukrajiny, stačilo jedno prohlášení a dávky dostali. Nevím, proč to nejde nevyužít i pro české občany,“ kritizuje šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

O blížící se zimě a s ní spojených vysokých nákladech za energie se to hezky mluví od předsednického stolku Poslanecké sněmovny. Něco jiného je ty obavy skutečně zažívat. A o to víc, když už se nějakou dobu zdražuje téměř vše, na co se člověk podívá. Obchodní řetězce se většinou příliš nemají k tomu, aby zveřejňovaly informace, zda se rostoucí ceny potravin a základních životních potřeb promítají do negativního chování zákazníků. Ale to neplatí pro všechny. „Můžeme potvrdit, že v letošním roce došlo k nárůstu počtu případů drobných krádeží na našich prodejnách,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kubík, manažer komunikace a tiskový mluvčí Penny Market s.r.o.

„Kupní síla je dnes ohrožená vysokou inflací. A potraviny člověk kupovat musí. To není o tom, že si vybere jiné potraviny, ale že umře hlady,“ prohlásila pro Český rozhlas ekonomka Ilona Švihlíková. „Nejde přímo o smrt, ale spíš o dlouhodobou podvýživu a různé zdravotní problémy, které z toho vyplývají. To je ta část chudoby, která není vidět. Když někdo žebrá nebo se hrabe v popelnici, toho si každý všimne. Ale nevidí už, že nějaký normálně vypadající člověk už dva dny nejedl. Nebo že má dva rohlíky na den,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl na skrytou tvář života těch nejchudších.

Média chudé ignorují, celebrity se jim vysmívají

Připomíná, že tenhle typ bídy tu existuje už řadu let zejména v souvislosti s exekucemi. „Na jedné straně tu jsou lidí, co formálně nemají nic a topí se v dluzích, a přitom jezdí v luxusních autech. A vedle nich slušní lidé, co nikdy nic neukradli, chodí do práce a nemohou se pořádně najíst. Nemáme žádná nezávislá data, nicméně vše nasvědčuje tomu, že těch lidí rychle přibývá,“ podotýká Petr Hampl s tím, že nejde jen o potraviny, ale také o energie a vyhánění lidí z domů. „A energie, to není jen nepohodlí, to jsou také třeba zbytečná úmrtí na zápaly plic. Nemůžeme už mluvit o chudobě, ale přímo o bídě. Jenže to se daří skrývat před většinou společnosti. Bohatší lidé v těch vrstvách nemají osobní kontakty, média to ignorují, celebrity se takovým lidem vysmívají,“ tvrdí sociolog.

Varuje také před tím, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci. „Třeba včetně pokusů o krádeže potravin. Jenže ono to není snadné. Slušný člověk, který celý život pracoval a poslouchal zákony, takový člověk krást jednoduše neumí. A jsou i jiné zoufalé možnosti. Je taky dobré si všimnout, kolik přibývá zpráv o sebevraždách, často takových, že třeba zoufalá matka ublíží i svým dětem. To jsou přesně ty bezvýchodné situace. Můžeme očekávat i výbuchy násilí, kdy zoufalý člověk ublíží náhodným nevinným lidem,“ obává se Petr Hampl.

Krádež potravin může být pro někoho bojem o přežití

S varováním, že zoufalí lidé dělají zoufalé činy, se ztotožňuje i bývalý policista Robert Šlachta. „Situace některých rodin či některých samoživitelek začíná být skutečně hrozivá. To vidíme i na potravinových bankách, přes které se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova. Z toho je patrné, že lidé jdou skutečně na dřeň. Samozřejmě slušný člověk – a teď se bavíme o velké kriminalitě – si nezačne s organizovaným zločinem. Kdežto tu krádež může brát tak, že je to o zabezpečení jeho základních životních potřeb a vůbec o přežití,“ říká pro ParlamentníListy.cz bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a nyní předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Nejen on s obavami sleduje, do čeho se společnost řítí, jak ty chudší drtí prudké zdražování energií, rostoucí ceny potravin, pohonných hmot a mnohého dalšího. „Podle svých zkušeností odhaduji, že to zdražování může mít vliv na zvyšování drobné kriminality. Drobná kriminalita je jedna věc. Ale pak je kriminalita latentní, která není vidět a která se ve statistikách ukáže až po roce nebo i později. Mám na mysli internetové podvodníky. Čím dál častěji dochází k pokusům o podvod při prodeji zboží, k pokusům o vytažení peněz od lidí. S tím se setkáváme dennodenně a lidé by si měli dávat pozor na to, aby chránili svou bankovní identitu. Když si vzpomenu na krizi kolem roku 2008, tak to se tehdy promítlo v prodeji drog či v prostituci. Bylo znát, že se lidé snažili shánět finanční prostředky, kde to šlo,“ připomíná Robert Šlachta.

Dobrých rad se nenajíš, natož aby sis za ně pořídil svetr

Ani on proto v souvislosti s posledním děním v Česku nevylučuje. Že by mohlo dojít k výbuchům násilí. „Je to možné, protože každý ten stres nějakým způsobem ventiluje. To mohou být sebevraždy, to může být i násilí vůči ostatním. Ale ještě víc bych se obával událostí podobným té nedávné na Slovensku, tedy radikalizování společnosti. To potom může vést k tomu, že se problém bude hledat někde jinde a může docházet k útokům. A teď se můžeme bavit o tom, jestli ten výbuch hněvu či frustrace může směřovat vůči LGBT, vůči občanům jiné pleti nebo komukoli jinému. Pozorujeme to čím dál víc zejména na sociálních sítích, ale i jinde, že k té radikalizaci postupně dochází,“ poukazuje bývalý šéf ÚOOZ.

Podle bývalé poslankyně a členky výboru pro sociální politiku Anny Čurdové není společnost na takovou situaci připravena. „Co víc, ti, kteří přijímají řešení nemají představu o tom. jak lidé žijí a hlavně je to vůbec nezajímá. Jsme pro ně dezoláti a plebs. Když si náhodou pustím jeden z nejmenovaných programů nejmenované televize, tak si říkám, jestli její redaktoři a ti, co zadávají nesmyslné PR reklamy, žijí v realitě. Místo jednání a realistických řešení jen rady a doporučení, jak máme šetřit a co máme dělat. Jenže dobrých rad se nenajíš a ani s nimi nezatopíš, natož aby sis pořídil dva či více svetrů. A lidé, kterých se reálná chudoba dotýká, se těžko dostávají k informacím, natož aby byli schopni se prokousat těmi administrativními cestami, které k tzv. pomoci/nepomoci vedou,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Anna Čurdová.

Vlastní lidé se nechávají umřít bez pomoci

O tom, že by stát či společnost byly připraveny pomáhat lidem v nouzi má pochyby i Petr Hampl. „Vláda na vlastní chudé okázale kašle. Ti, kdo ještě něco mají, jsou vesměs stresováni, že by mohli také upadnout do bídy. Rozhodně nejsou nakloněni někomu pomáhat. Sami mají málo. Když někam pošlou zbraně, je to vstupenka do lepší společnosti. Když pomůžou chudým ve vlastní zemi, není to vstupenka nikam. Takže se dělají sbírky na podporu ukrajinského režimu a vlastní lidé se nechávají umřít bez pomoci. A ještě něco. Existuje mylný dojem, že ti úplně dole už nemají co ztratit. Že ohroženi jsou hlavně ti, kdo jsou příjmově uprostřed. Omyl! I nepatrné omezení sociálních programů znamená pro ty nejchudší rozdíl mezi životem a smrtí,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl.

Ale zas na druhou stranu máme všichni v živé paměti, že se premiér Petr Fiala opakovaně dušoval, že vláda nenechá nikoho padnout. „Vyjádřeními pana premiéra se kolikrát bavím, protože mi připadá, že vůbec není mezi lidmi a že je úplně mimo. Nevím, kam těmi slovy, že nenechá nikoho padnout, směřuje. Protože v současné době alespoň já, který s lidmi komunikuji, jsem mezi nimi, vím, že už jsou opravdu na dřeň, protože jim začínají chodit zvýšené zálohy na energie, a to není vůbec žádná legrace. Vládě bych nevyčítal kroky, co dělá, ale že je dělá pomalu a nesystémově. Když vezmeme třeba sousední Rakousko, tak tamní vláda dělá už druhé nebo třetí opatření na pomoc občanům,“ srovnává Robert Šlachta výsledky práce obou kabinetů.

Ukrajincům stačilo jedno prohlášení a dávky dostali

Na rozdíl od té rakouské není česká vláda ani schopna se dohodnout, jaká ta pomoc bude, a dvakrát nebo třikrát své záměry opravuje. „Úplně pak selhává v komunikaci s občany. A občané jí už mají plné zuby. Nevěřím panu Fialovi, nevěřím, že to jeho sdělení míří k těm občanům, ke kterým by mířit mělo. Před týdnem vyšly výsledky průzkumu ohledně dávek na bydlení a ohledně toho, že je občané ani nečerpají právě z toho důvodu, jak je to složité, takže si pro dávky ani nejdou. Tam by měla směřovat pomoc vlády, když od jejích členů slyšíme, že půjde k těm potřebným. Bohužel, statistiky ukazují, že to nepomáhá. Pětikolka, co je teď u vlády, vyčítala Babišovi v dobách, kdy byl covid, že neumí komunikovat a že neumí občanům vysvětlovat. Teď je to ještě horší, občané jsou naštvaní a radikalizují se,“ všímá si zakladatel a předseda hnutí Přísaha.

O to víc by v takové situaci očekával, že vláda bude řádně s veřejností komunikovat, řádně bude lidem vysvětlovat, jak mohou čerpat pomoc, ne aby – jak ukazují statistiky – lidé ani pro cílené dávky nechodily, protože je vláda neumí zjednodušit. „Vezměme si jako příklad Ukrajinu v únoru, kdy sem přicházely stovky tisíc migrantů. Systém byl naprosto jednoduchý. Stačilo jedno prohlášení a neměli problém, aby dávky dostali. Nevím, proč se to nyní nevyužívá i pro české občany a proč je ten systém zbytečně složitý. Vím, že může dojít ke zneužití. To ale čehokoli. Stát však na to ten aparát musí mít, aby dokázal odhalit ty, co budou pomoc zneužívat. Těm, co tu pomoc opravdu potřebují, by to ale výrazně pomohlo,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz Robert Šlachta.

KDU-ČSL určitě nemá blízko k obyčejným lidem

Při pohledu na situaci v okolních státech je přesvědčen, že by pomoc měla být i v Česku rozhodně větší. „Vím, že tím zvedneme deficit, ale obzvláště v této době nesmíme dopustit ještě větší rozevírání nůžek mezi těmi bohatými a chudými, jak se to teď postupně děje. S hnutím Přísaha jsme opakovaně požadovali snížení DPH na potraviny zhruba u tří set druhů. Vyšlo by to maximálně na nějakých 10 miliard, jak jsme propočítávali. A těm lidem by to hodně pomohlo. V tuto chvíli bych se nezaklínal mantrou zadlužení, protože taková doba, jako je teď, tu ještě nebyla. Nechtějme, aby se nůžky ještě víc rozevřely a měli jsme tady sociální nepokoje. A za to je odpovědná vláda a politici,“ má jasno bývalý elitní policista.

O tom, že by v této koalici existoval v podobě KDU-ČSL subjekt, který by měl pochopení pro situaci chudších, nechce ani slyšet. „Tak KDU-ČSL určitě nemá blízko k obyčejným lidem, pan Jurečka určitě ne. Teď sledujeme kauzu lidovců v Brně, to také nemá s obyčejnými lidmi nic společného. Ale když se uzavřete do skořápky, nevidíte problémy kolem. Já jsem pana Fialu konfrontoval, když jsem ho chytil u nás v Pohořelicích, a připadlo mi, že pan Fiala žije v úplně jiném světě, spolu se svými poradci z vysokých škol, ale ne mezi občany a potřebami občanů. Právě proto dochází k demonstracím a k tomu, že jsou lidé nespokojení. Obyčejným občanům nepomohou lidovci a nepomohla by jim ani ČSSD. Já jsem byl jednou z jejích obětí. A když se podíváte na Hamáčka a tu partu, která tam s ním byla, tak nic nedokázali a pro občany nepracovali, jak bylo potřeba, takže už jim to nikdo nevěřil,“ míní Robert Šlachta.

Energetičtí baroni mohou být za této vlády v klidu

Stejně tak nic ve prospěch širokých vrstev společnosti neočekává ani od kabinetu Petra Fialy. „Proč se neřeší ČEZ? Proč se v oblasti energií dělají samé nárazové kroky? Teď se bavíme o zastropování. Po dlouhé době. Mluvilo se o tom od března, od dubna. Přišli s tím v září. K tomu se dohadovali, jaká výše, kolik, jedni říkají hodně, jedni říkají málo. Chybí tam plán, který je například v Rakousku, kdy o něm lidé dopředu vědí. Ale že by se naše vláda systémově zabývala věcmi, aby to občané věděli, aby věděli, že stát něco dělá, tak to od této vlády neočekávám. Protože fungování ČEZu, energetiky a energetických baronů mi nejde s touto vládou dohromady. Tedy to, že by vláda chtěla, aby se nějakým způsobem spolupodíleli i na pomoci pro občany, kteří tu pomoc teď potřebují,“ dodává pro ParlamentníListy.cz předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

