Už se nemohl dívat. Exredaktor ČT o Fridrichové. Konkrétní věci

Bohuš po sametové revoluci pomáhal zakládat novodobé zpravodajství a publicistiku v tehdejší Československé a později České televizi, pracoval tam jako šéfredaktor zpravodajství a publicistiky v Ostravě a jako šéfredaktor publicistiky v Praze. V 90. letech byl předsedou Moravskoslezského kraje a členem Správní rady Syndikátu novinářů České republiky, podílel se na vzniku jeho stanov a etického kodexu novinářů.

V rozhovoru s Janou Bobošíkovou poznamenal, že v České televizi není cosi v pořádku. Podle svých vlastních slov dospěl k tomuto názoru okolo roku 2000, kdy v pořadu Klekánice řešil případ Sazky a setkal se s cenzurou. Tehdy byl místo této reportáže odvysílán nezávadný dokument.

Další problém viděl prý v tzv. spacákové krizi, kdy se nemalá část zaměstnanců ČT postavila proti Bobošíkové.

Dvacet let poté podle něj cenzura pokračuje. „Překvapilo mě, jak je to frontální, jak je to celoplošné, jak to probíhá nejen u nás, ale i v okolních zemích,“ poznamenal s tím, že na slovenské TA3 se také setkal s cenzurními zásahy. „Z mého pohledu už je to neskrývaná frontální propaganda,“ pokračoval.

Další projev cenzury zaznamenal, když společnost CZ.NIC zablokovala 8 dezinformačních webů.

„Jistěže to bylo nezákonné. Vláda tlačila prostřednictvím nějakých svých pák na to, aby se stalo to, co se stalo. Ale společenství CZ.NIC se to asi rozleželo v hlavě, kolik by to mohlo stát, až se s nimi ti provozovatelé budou soudit. A největší problém je, že pravda se prostě nedá umlčet. Zvláště v dnešní internetové době. A zažili jsme i tu dobu před rokem 1989, kdy internet nebyl a stejně jsme si ty informace předávali,“ upozornil Bohuš. „Z mého pohledu je to jen zvyšování napětí a podílení se na rozdělování společnosti,“ vyjádřil svůj názor Bohuš.

Bohuš tomu prý už nechtěl jen přihlížet, a proto si založil projekt Modrý jelen.com, kde rozebírá reportáže České televize a podává svůj náhled na to, jak podle jeho názoru ČT manipuluje veřejným míněním.

Zdravě se prý naštval, když v časech covidových restrikcí musel sedět doma, ale viděl tehdejšího premiéra Andreje Babiše, jak honí po zahradě manželku s pomlázkou.

Bohuš je toho názoru, že se měli redaktoři ptát, zda vláda dělá dobře, když vyhlašuje lockdowny a nošení roušek, ale z jeho pohledu už nepředkládali oponentní názory.

Další překvapení ho prý čekalo, když si po delším čase pustil Českou televizi a zjistil, že redaktoři nepokládají zvídavé otázky. „Oni jen papouškují, co si přeje ta vládnoucí vrstva,“ prohlásil Bohuš.

Část redaktorů to možná podle něj dělá jen proto, protože se bojí říct nahlas, co si opravdu myslí.

Problém viděl např. v tom, když ČT hledala názory na nového guvernéra ČNB Aleše Michla. Šest osobností se vyjádřilo k osobě Aleše Michla a všichni ho kritizovali. Takto podle Bohuše nevypadá vyvážená reportáž. Očekával by prý, že když tři osobnosti v pořadu 168 hodin budou proti Michlovi, měly by se tu objevit další tři osobnosti, které ukážou jiný názor.

A nejhorší podle něj bylo, že Michl nedostal prostor se vyjádřit. ČT jen našla několik jeho starších vyjádření.

Obdobně se prý Nora Fridrichová s pořadem 168 hodin věnovala Václavu Klausovi, kterého označila za šiřitele ruské propagandy.

„A co mně bylo líto na závěr. Pan Klaus je ve výborné kondici, ale má víc než 80 let. A on se v jednu chvíli obrátil na redaktora řekl, ‚nemám zájem o Českou televizi‘. A mně to přišlo líto. Přece když toto řekne prezident republiky, neměli by se nad tím v ČT zamyslet? Toto jen tak hodíme za hlavu?“ kroutil hlavou Bohuš.

Pořad Nory Fridrichové se navíc vysílá jednou týdně a její tým má z jeho pohledu čas sehnat dost reakcí. Neumím si proto vysvětlit, proč my koukáme na reportáže, kde stojí osm lidí proti jednomu. Jako u pana Michla. A to tam ještě pan Michl není. To tohle ti lidé nevidí?“ kroutil Bohuš dál hlavou.

