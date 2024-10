Už se to smí říkat i v Německu. Deportovat migranty. I mládež to začala podporovat

„Tati, řekni mi o dnech, kdy jsi dokázal zachránit Německo právě včas,“ ptá se mladá dívka svého otce, když spolu sedí na verandě svého idylického domu ve videu vytvořeném umělou inteligencí od mládežnického křídla Alternativy pro Německo (AfD), která při posledních volbách v Bavorsku, Braniborsku i Sasku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku získala silnou podporu voličů a ocitla se buďto na prvním, nebo na druhém místě.

„Všechno to začalo velkou reemigrací,“ odpovídá otec a ptáci štěbetají, když hledí na svou rozkvetlou zahradu. A pak se spustí taneční rytmus. To je úvod písně Remigration Hit, která ukazuje masovou deportaci migrantů z Německa. Ve videu jsou modrooké letušky a piloti se světlými vlasy, kteří deportují z Německa barevné lidi v letadlech vyzdobených v modré a červené, v barvách AfD. Server Politico poukazuje na to, že piloti a letušky „ztělesňují, zdá se, klamné nacistické pojetí ,árijské‘ rasové čistoty“.

„Nyní je čas jít," sbor písně přejde do disco rytmu. „Všechny vás deportujeme."

Podle serveru Politico taková on-line kampaň pomohla radikalizovat německou mládež, díky čemuž se „extrémně pravicové myšlenky, které byly kdysi odsouvány na okraj německého politického diskurzu, stávají stále více mainstreamovými,“ píše Politico.

Za videem stojí mládežnická sekce AfD, která přijala jméno Young Alternative. Ta je už od loňského roku německou zpravodajskou službou klasifikovaná jako extrémistická skupina. „Ale to jim a dalším extrémně pravicovým skupinám nezabránilo v šíření jejich ideologie mezi německou mládeží – s pozoruhodným úspěchem,“ píše Politico a připomíná vítězství AfD ve třech zemských volbách ve východním Německu, které se odehrály minulý měsíc, kdy tato strana u mladých voličů získala v těchto volbách 29 až 38 procent hlasů.

„Jsme stranou mládeže,“ řekl Hans-Christoph Berndt, hlavní kandidát AfD v Braniborsku, ve veřejnoprávní televizi po hlasování v tomto státě. „Budoucnost je na naší straně.“

Přičemž server si všímá, že příklon mladé generace ke „krajním pravicovým stranám“ není patrný pouze ve východním Německu, ale napříč Evropou. „V červnových volbách do Evropského parlamentu vzrostl podíl mladých lidí hlasujících pro AfD v Německu o 11 procentních bodů na 16 procent – což je daleko více než podpora levicových Zelených, kteří kdysi v této demografické skupině dominovali,“ poukazuje server na nastupující trend.

Podobný zásah do mladé generace podle serveru Brussels Signal má na svědomí francouzská píseň Je Partira Pa. Organizace SOS Racism podala 27. června na píseň stížnost za „provokaci k rasové nenávisti“.

Dominique Sopo, prezident SOS Racism, zdůraznil, že texty se konkrétně zaměřují na lidi arabského nebo muslimského původu, například výrazy jako „djellaba“ (tradiční berberský oděv) a „Fatma“ (jméno arabské dívky). Organizace vyzvala platformy, na kterých se skladba objevuje, aby je smazaly, a vyzvala příslušné úřady, aby okamžitě přijaly opatření k odstranění obsahu z těch, které tak neučinily, a potrestaly autory.

Mila, teenagerka, která se stala známou poté, co vůči ní probíhala v roce 2020 kyberšikana za kritiku islámu, vytvořila vlastní verzi písně. Její verzi písně videoportál společnosti Google YouTube během 10 minut stáhl. Předseda francouzské pravicové strany Reconquête (Znovudobytí) Eric Zemmour zveřejnil video, jak tančí na píseň na síti X.

V roce 2021 se mladí voliči odhodlali ve velké míře k podpoře strany Zelených nebo Svobodných. Ovšem s postupem času mladou generaci téma záchrany klimatu ztratilo na naléhavosti. A strana Svobodných účastí na vládě Olafa Scholze ztratila u mladých svou image strany mladých a inovativních.

Na univerzitě v Postupimi vznikla studie zkoumající nástup a vliv AfD na sociálních sítích. Podle výzkumníků kupříkladu na TikToku AfD oslovovala voliče daleko výrazněji, než všechny ostatní strany dohromady.

„Diskurzu na sociálních sítích dominuje pravice. Nebylo tomu tak vždy a je to výsledek let práce těchto politických stran a hnutí, které na to vynaložily spoustu peněz,“ řekl Roland Verwiebe, jeden z hlavních autorů studie. „V podstatě vytvořili paralelní, alternativní mediální sféru, která velmi přesně cílí na jednotlivce.“

Dříve bylo téma reemigrace téměř nevyslovitelné. Na počátku letošního roku vyvolalo velké protesty zjištění, že AfD se v Postupimi zúčastnila diskuse o reemigračních plánech neasimilovatelných jedinců. Nyní řeči o „reemigraci“ nevyvolávají podobný šok a pobouření, „protože diskurz ve společnosti jako celku se, pokud jde o téma migrace, tak zbavil zábran a radikalizoval,“ řekl Johannes Kieß, sociolog z univerzity v Lipsku ve stínu informace, že „Drtivá většina podezřelých z hromadných znásilnění na západě Německa má cizí původ“, jak informují Novinky. Podle něho je za normalizací tématu reemigrace snaha „krajně provicových aktivistů“ normalizovat tento koncept pro německou mládež.

Dalším příkladem těchto prostředků je on-line videohra na téma deportace s názvem „Germany Rescuer“, která začíná hlasem, který se ptá: „Můžeme ještě zachránit Německo?“

Po vzoru známé logické hry Candy Crush Saga, „Germany Rescuer“ nabádá hráče, aby zachránili zemi před „chaosem“ a „masovou imigrací“, například tím, že avatara černocha posadí do letadla.

