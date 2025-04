Už ty blbosti nemohl číst, dal Jana Cempera k soudu. Dnes další pokračování

Soudní síň, kde se dnes ráno projednával případ influencera Matouše Bulíře, který podal žalobu na ochranu osobnosti na spolek Manipulátoři.cz z.s., byla poměrně prázdná a vše se odehrávalo za prakticky nulového zájmu mainstreamových médií.

Kromě předsedkyně senátu a koncipienta z advokátní kanceláře Artura Ostrého, obhajujícího žalovanou stranu, a advokáta žalující strany Radka Suchého jsme zpočátku zaplnili malou soudní síň dva jako hosté – pozorovatelé. Kolega z Deníku TO a já za ParlamentníListy.cz.

Devátá hodina, kdy mělo jednání začít, už odbila, ovšem hodiny v místnosti se zastavily deset minut před devátou, na kterýžto jejich stav nás ještě před začátkem jednání upozornila předsedající soudu Barbora Šumová s tím, že se jimi nebudeme řídit, s čímž všichni přítomní souhlasili.

Po Matouši Bulířovi ani Janu Cemperovi nebylo ani vidu, ani slechu, což advokát Matouše Bulíře vysvětlil krátce tím, že klient nemůže asi najít Ovocný trh, kde sídlí Obvodní soud pro Prahu 1, a vyžádal si chvilku strpení. Advokát Jana Cempera si strpení nevyžádal, jeho klient cestu na Ovocný trh dnes zjevně hledat neplánoval. Po pár minutách Matouš Bulíř dorazil a přelíčení začalo.

V první části líčení zabrala značnou část identifikace žalované strany. Web Manipulátoři.cz totiž registroval a provozoval stejnojmenný spolek. Doslova pár dní poté, co Matouš Bulíř podal na spolek žalobu, poslal Jan Cemper, který byl statutárním orgánem, spolek do likvidace a doménu Manipulátoři.cz přesunul na spolek Faktické Info. Toto byl jeden z důvodů prodloužení procesu, aby vůbec došlo k prvnímu stání. Po nějaké době opět Jan Cemper přesunul doménu na spolek Manipulátoři.cz z.s., tedy současného vlastníka domény i žalovaného. Což byl také jeden ze zásadních argumentů obhajoby, která tvrdila, že současná společnost provozující doménu Manipulátoři.cz nenese odpovědnost za to, co na ní bylo psáno, když ji provozoval předešlý spolek, za nějž se sporné informace o Matouši Bulířovi na stránkách uveřejňovaly. Ve všech případech však jde vždy o tytéž osoby jako členy spolku a statutárním orgánem zastupujícím spolek je vždy Jan Cemper. Když to vypadalo, že bude možné spor přinést konečně k soudu, Manipulátoři.cz ještě změnili adresu – a to z virtuálního sídla na Praze 1 na sídlo na Praze 8, což by znamenalo, že případ přidělený Obvodnímu soudu pro Prahu 1 by se přesunul na Obvodní soud pro Prahu 8 – a tedy další zdržení. K tomu již ale nedošlo a případ zůstal přidělen na Praze 1. Předsedající soudu vzala v potaz námitku advokáta Radka Suchého, že jednání žalované strany vypadá jako obstruování.

Celé jednání pak bylo věcné, jak shrnul Matouš Bulíř: „Soudkyně nás obě strany zaúkolovala, abychom dodali některé chybějící, doplňující materiály a překlady.“ Soudkyně také navrhla žalující straně, aby upravila text omluvy, kterou požaduje po protistraně, tak, aby ji mohla vzít v potaz, jelikož současné znění by musela odmítnout, v čemž jí žalující strana vyhověla a zároveň navrhla, aby zvážili odůvodnění výše žalované částky. Žalovanou stranu požádala, aby důkazy, které dodává v cizím jazyce (šlo o anglicky dodané materiály z internetového serveru o migraci), nechala úředně přeložit do češtiny, neboť jednacím jazykem v České republice je čeština. Pokračování soudu bylo stanoveno na konec června, kdy soudkyně vyhověla požadavku advokáta žalující strany, zdali by mohl takto posunout termín z důvodu dovolené v cizině.

Oslovila jsem ohledně rozhovoru a toho, jaký má zatím z procesu pocit, právního zástupce žalované strany, ten ale rozhovor odmítl s tím, že s jeho klientem se můžeme zkontaktovat přímo. Ten mi ale dlouhodobě nereaguje.

Matouš Bulíř poté v rozhovoru vysvětlil, co byl zásadní moment, který jej přiměl k podání žaloby na Manipulátory: „Jana Cempera jsem trpěl hodně dlouhou dobu, kdy jsem se spíš usmíval nad těma blbostma, co mně psal, a že on mně psal hodně rád,“ popisuje. „Byl jsem na Ukrajině dvakrát dva turnusy a pokaždé ze svýho přesvědčení a jen jsem referoval o tom, co jsem viděl. To, že se lidem nelíbí, co jsem tam viděl, za to já nemůžu. Bohužel se to nelíbí ani jedný straně, ani té, co fandí Rusku, ani té, co fandí Ukrajině. Ukrajina se nedá popsat, ta se musí zažít. Já to říkám každému. Ten rozdíl mezi tím, jak média informují u nás a o tom, jak to na Ukrajině reálně vypadá, to je diametrálně něco jiného. Tady jsou lidi, kteří Ukrajinu znají maximálně z fotek, a rozporují to, co já tam zažil.“

Jan Cemper je podle Matouše Bulíře člověk, který nepřekročil hranice České republiky směrem na východ, ale myslí si, že ví víc než on. Nikdy se s ní nechtěl setkat ani nesetkal, aby si s ním o situaci o Ukrajině a jeho zážitcích popovídal a porovnal informace, které má z více zdrojů.

„Ten spouštěcí moment, kdy jsem se ale rozhodl, že musím podat žalobu a něco proti tomuto dehonestování své osoby dělat, byl, když jsem zjistil, že server iDnes stáhl rozhovor, který se mnou dělal o mých zkušenostech na Ukrajině, o tom, co jsem tam viděl a zažil. Na základě článků v Manipulátorech, o kterých se nějak dozvěděli a které mne líčily jako dezinformátora, pak tento rozhovor server iDnes stáhl ze svých stránek. Začal jsem být nedůvěryhodným pro mainstreamová média i pro další lidi,“ vysvětluje Matouš Bulíř.

To, že informace ze serveru Manipulátoři ovlivňují do značné míry část veřejného mínění, je možné vidět i v komentářích na sociálních sítích, kde někdy i velmi hrubě lidé či trollové dehonestují nejen Matouše, ale také jeho přítelkyni Janu Markovou. Zrovna včera ji například nazvala skupina Illumnicati jako „Podržtašku Matouše Bulíře“. Na což sama Jana Marková, která má (opět) nohu v sádře, neboť si včera zlomila kotník a do soudní síně se dobelhala o berlích, což byl také mimo jiné důvod pozdějšího příchodu Matouše Bulíře, zareagovala s vtipem a ještě dnes publikovala na svém facebooku fotografi se svým partnerem, kde jejich „dezinformační sdělení“ s lehkým nadhledem uvádí na pravou míru s tím, že naopak jejím „podržtaškou“ je on, neboť jí musí nosit kabelku, když teď chodí sama o berlích.

Což je způsob komunikace, jakým si dosud oba vždy poradili se svými hrubšími oponenty na sociálních sítích, dokud se svůj případ konkrétně Matěj Bulíř nerozhodl řešit soudně. K čemuž mimo jiné přispěl i fakt, že advokát Radek Suchý, který už má řadu zkušeností z procesů na ochranu osobnosti, se domnívá, že i přes všechny těžkosti se soudní systém v zemi v oblasti osobnostních práv mění k lepšímu:

„S tím, jak roste počet žalob na ochranu osobnosti, tak soudy precizují svá rozhodnutí a Nejvyšší soud svým způsobem sjednocuje judikaturu a Ústavní soud tak činí rovněž, takže vlastně už dává určitý návod, kdo co nese za jakou odpovědnost, co je pouze hodnotící soud, co je kritika hodnotícího soudu a co si vůbec můžeme v tom veřejném prostoru dovolit říkat a co ne, aniž bychom porušili něčí osobnostní práva a zasahovalo by to do svobody slova.“

Hranice se podle něj postupně vymezují, ale zároveň je stále dostatek prostoru pro soud, aby našel přesnou mez, kdy došlo už k zásahu do osobnostních práv nějakým výrokem v nějakém médiu či nikoli. „A to je samozřejmě případ i pana Bulíře. Tady se musí výrazně prokazovat, jakým způsobem ty články dehonestující z našeho pohledu pana Cempera a spolku Manipulátoři nebo články zveřejněné na webu spolku Faktické Info zasáhly do jeho osobnostních práv. My jsme přesvědčeni, že tomu tak bylo a že to byl jakýsi spouštěč jakési kampaně, která se následně rozjela proti mému klientovi, ať už to bylo jeho dehonestování ze strany i vrcholných politiků, jako byl Tomáš Zdechovský, se kterým rovněž vedeme soudní spor, anebo to ve svém důsledku vlastně vyústilo i podle mého názoru i k atakování mého klienta na Ukrajině, kde byl vnímán jako lhář a člověk, který poskytuje nepravdivé informace o situaci na ní,“ uzavírá Radek Suchý.