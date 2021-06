V Africe, odkud Feri pochází... Ondřej Hejma se toho nebál

Kauza Feri přinesla nové trendy, tvrdí komentátor Ondřej Hejma ve své Show. Například kritiku Karla Schwarzenberga v TOP 09. Ale to, co si exposlanec zažívá, je podle něj jen slabý odvar toho, co by zažil v USA. Hejma se také podíval na Feriho u Krause. „Je to svůdník, sukničkář, možná děvkař. Lidově vošoust. Odborníci říkají, že se dopouští extrémního promiskuitního chování. Že je to predátor sociálních sítí. My jsme říkali sexuální štvanec,“ shrnul jeho osobnost a zmínil zvyky v Etiopii. Olga Sommerová je podle něj adekvátní náhrada, protože je také pokrytecká. Nemluvě o Čižinském.

Čeho si Hejma také povšiml, je, že se Markéta Adamová Pekarová, když veřejné mínění požadovalo silnější reakci, pustila i do emeritního předsedy Karla Schwarzenberga za jeho reakci. „To se v TOP, myslím, ještě nestalo a bude zajímavé sledovat, jak na to bude kníže Karel reagovat,“ prohodil Hejma s tím, že šlechtic se omlouvá nerad a nerad také bere svá slova zpátky.

Okomentoval též podezření, že aféra byla vytažena na světlo účelově a že za tím stojí Piráti. Hejmovi to připomenulo Vrbětice. „Já si nedovedu představit, že by Čepiga a Myškin posílali děvčata do bytu Dominiku Ferimu. Ale ten princip je stejný. Je to něco, co se vytáhne z roku 2015 nebo 2014 a vytáhne se to zrovna teď, když je předvolební kampaň, dějí se důležité věci a je to ten druh obvinění bez důkazů,“ soudil Hejma s tím, že něco podobného potkalo Hamáčka a jedná se o nový trend. A i kdyby Feri své jméno očistil a Hamáček soudní spor vyhrál, tak jim to nebude nic platné, skrvnu z nich už nikdo nesmaže.

Kromě toho, nejsou to podle komentátora jen Piráti, kteří mají motiv. V ODS jsou také lidé, kterým se v koalici SPOLU nelíbí a toto by mohla být dobrá záminka, jmenoval spekulace ohledně kauzy. „Když za tím nebudeme hledat Putina a nebudeme si myslet, že je to v režii Rusakov – Kotěnočkin, tak prostě počkáme, jak to dopadne,“ shrnul.

I na Feriho rozhovor s Krausem si vzpomněl. „Je to svůdník, sukničkář, možná děvkař. Lidově vošoust. Odborníci říkají, že se dopouští extrémního promiskuitního chování. Že je to predátor sociálních sítí. My jsme říkali sexuální štvanec,“ vršil Hejma příměry a dodal, že podle některých odborníků se jedná dokonce o poruchu osobnosti, se kterou by se Feri mohl léčit. Pokud by tedy chtěl.

Tyto problémy prý převládají hlavně v západní civilizaci. Hejma připomenul, že v jiných kulturách a náboženstvích je polygamie běžná. „Nakonec i v rodné Etiopii Dominika Feriho, odkud pochází jeho otec, je sice polygamie dnes už zakázaná, ale jak jsem se na Wikipedii dočetl, ještě 5 % etiopských mužů si polygamie užívá. Jsou tam případy, kdy má člověk sto dětí. Úplně jiné standardy. Takže vidíme, že takové to sbližování těch kultur přináší řadu problémů,“ říká komentátor. Ferimu nic špatného nepřeje, ale ani ho nelituje. Podle Hejmy zneužíval svou slávu a mediální proslulost.

Dotkl se toho, že za Dominika Feriho nastupuje dokumentaristka Sommerová. „Pánbůh s náma a zlý pryč, teda pokud jde o TOP. Protože paní Sommerová také není vzor morálního chování. Je tam trošku toho pokrytectví... víc než trošku,“ usuzuje Hejma kvůli tomu, že Sommerová si nechala Agrofertem sponzorovat distribuci svých dokumentů. Ale v tomto ohledu je Sommerová podle Hejmy adekvátní náhradou, protože i Feri byl pokrytec. „Vzpomeňme si, on byl jmenován politickou nadějí Evropy. Prosazoval všechny ty evropské hodnoty. Mezi které patří slušné jednání se ženami, Me Too a všechno. A skutečnost, jak vidíme, může být úplně jiná,“ vysvětlil. A Jan Čižinský, který Feriho zřejmě nahradí na kandidátce, je dle Hejmy zase „politicky promiskuitní“, což se prý dá vysvětlit tím, že je lidovec.

