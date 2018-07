V Brně to vře. Hnutí Žít Brno se přihlásilo o uprchlíky z Itálie a je zle: Vlastizrada. Proto ty tisíce volných bytů...

Podle ČTK hnutí Žít Brno žádá, aby město přijalo alespoň několik ze 450 uprchlíků, o kterých mluví italští politici. Koaliční partneři hnutí Žít Brno oponují, že rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí uprchlíků náleží státu.

Uskupení Slušní lidé, které vzbudilo značný rozruch mimo jiné svým vystupováním na kontroverzní divadelní hře Naše násilí a vaše násilí, přišlo s teorií, ve které hrají úlohu tisíce volných bytů, jež má údajně město k dispozici.

„Takže už víme, proč drží ty tisíce volných bytů. Pro migranty. Dnes znovu definovali pojem ‚vlastizrada ‘. Ve zdi Staré radnice je zazděný konšel, který zradil město a jeho občany. Freund má štěstí, že se do žádné zdi nevleze. A vy si pamatujte: Žít Brno vás prodali,“ udeřili Slušní lidé na sociální síti Facebook.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl dospěl k závěru, že Matěj Hollan pohřbívá všechny své politické šance. Zato někdejší primátor Roman Onderka se prý může těšit na velký návrat.

Se svou troškou do mlýna přišel také právník Tomáš Tyl. Ten má za to, že pomáhat v hlavním městě Somálska Mogadišu je fajn. Ale nevidí důvod dělat Mogadišo z Brna. „A já bych dodal, že pomáhat třeba v Mogadišu je určitě fajn. Jen nevím, proč chce vedení města dělat Mogadišo z Brna. Že to nefunguje, to už vidí celá Evropa,“ uvedl Tyl.

Ještě obsáhleji se k celé kauze vyjádřil také Robert Kotzian z hnutí Brno+, jenž má za to, že namísto přijímání uprchlíků do Brna by bylo lepší odvést Žít Brno z vedení města.

„My naopak říkáme, že chceme vyprovodit Žít Brno z vedení města. Už před časem jsme jako první odkryli, že Žít Brno připravovalo město na příchod většího počtu ekonomických migrantů.

Naše stanovisko k multikulturalistickým projektům současné koalice je na našem videu,“ zdůraznil Kotzian.

