V Gruzii na každou vesnici jedna neziskovka. Z EU jim nasypali miliony. Teď nářek

V Gruzii trvaly protesty týdny, plnila se náměstí, vlály vlajky Evropské unie. Nic nepomohlo. Gruzínský parlament 84 hlasy proti 30 schválil zákon, podle kterého se neziskové organizace a nezávislá média, které dostávají více než 20 % svých financí ze zahraničí, musejí identifikovat jako organizace „zastávající zájmy cizích mocností“.

Podle zpráv BBC se očekává, že gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová bude zákon vetovat, což gruzínský parlament může přehlasovat. Jak také britská televizní stanice uvádí, po schválení zákona se protestující snažili proniknout do budovy parlamentu a zablokovali velkou křižovatku.

Velký odpor vůči zákonu se ozývá z Evropské unie a z USA. Vyjádřili se i češti politici, například ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. „Gruzie má otevřené dveře do Evropy. Návrhem zákona o zahraničním vlivu se Evropě spíš vzdaluje. Stejně jako desetitisíce protestujících bych si pro Gruzii přál evropskou budoucnost,“ uvedl včera na sociální síti X.

Ani předsedkyně sněmovny ke Gruzii nezůstala mlčenlivá. „Občané Gruzie ukazují touhu patřit do EU a zbavit se ruského vlivu. Schválení zákona o ‚zahraničních agentech‘ je krok opačným směrem. Násilí vůči demonstrantům považuji za neakceptovatelné. Gruzínská vláda by měla naslouchat hlasu svých občanů a jít cestou demokracie a svobody,“ prohlásila Markéta Pekarová Adamová.

Občané Gruzie ukazují touhu patřit do EU a zbavit se ruského vlivu. Schválení zákona o "zahraničních agentech" je krok opačným směrem.



Politování nad přijetím zákona vyjádřila i eurokomisařka Věra Jourová.

Do Gruzie dokonce odcestoval i senátor Fišer, kterého prý uvítal „bouřlivý ohlas davu“. V protestech se také angažoval německý poslanec Michael Roth, který dle deníku Georgia Today před davem přednesl „burcující projev“ na podporu Gruzínců a vládnoucí stranu Gruzínský sen nazval gruzínskou noční můrou. K jeho účasti na protestu se objevily komentáře, že pokud by si něco takového dovolil ruský poslanec, bylo by v médiích hodně křiku, tady je ovšem ticho po pěšině.

Zákon má dopadnout na neziskové organizace. Těch má Gruzie skutečně hodně, byť udávaná čísla se liší. V materiálu europarlamentu z března 2019, který vychází z čísel Agentury USA pro mezinárodní rozvoj, se píše, že v Gruzii je skoro 26 000 registrovaných neziskových organizací. Ale je těžké zjistit, které jsou aktivní.

„Zatímco založení nové nevládní organizace je snadné a rychlé, její likvidace je byrokraticky náročná. Tato situace vede k velkému počtu neaktivních neziskových organizací. USAID se domnívá, že gruzínské právní prostředí je pro nevládní organizace obecně příznivé, ale konstatuje, že mají potíže s nalezením udržitelného ekonomického modelu,“ píše se v něm dále.

V rámci světového dne neziskovek se Evropská unie pochlubila, kolik do gruzínské „občanské společnosti“ nainvestovala. Při té příležitosti uvedla, že v Gruzii je „skoro 10 000 registrovaných neziskových organizací“ a zároveň je chválila, jak prosazují změny ve všech oblastech.

„Gruzínská iniciativa pro udržitelnost občanské společnosti byla jedním z největších podpůrných programů EU v posledních letech zaměřených na posílení občanské společnosti v Gruzii,“ uvádí EU, i s čísly. Na tento projekt šlo za čtyři roky (2017 až 2020) celkem 5 milionů eur, tedy 114 milionů korun. Profitovalo z něho údajně 10 000 zástupců neziskovek a komunitních organizací.

„V rámci kontinuální podpory EU organizacím občanské společnosti byl v roce 2021 zahájen nástupce ukončeného projektu, nový čtyřletý projekt Civil Society STAR Initiative. Projekt bude i nadále poskytovat komplexní podporu občanské společnosti. Rozpočet projektu činí 6 milionů eur a objem dílčích grantů se výrazně zvýšil na 1,8 milionu eur,“ pochlubila se EU.

Gruzie má 3,7 milionu obyvatel. Pokud platilo číslo 26 000 neziskovek, vychází poměr jedna neziskovka na 142 obyvatel. Pokud 10 000, je to jedna neziskovka na 370 obyvatel. Zjednodušeně se dá říci, že co vesnice, to neziskovka.

K situaci se vyjádřil také podnikatel, geopolitický komentátor Arnaud Bertrand. Ten soudí, že Gruzie je aktuálně bojištěm mezi tolik zmiňovaným „mezinárodním řádem, založeným na pravidlech“ a mezinárodním právem. Podle něho by zákon, který gruzínský parlament schválil, neměl být vůbec kontroverzní, protože je v souladu s chartou OSN, která zakazuje vměšování se států do vnitřních záležitostí jiných.

Nicméně americké ministerstvo zahraničí označuje zákon za „Kremlem inspirovaný“, „porušující normy EU“ a kvůli němu pak z USA Gruzii chodí výhrůžky. „Například náměstek amerického ministra zahraničí Jim O'Brien varoval, že USA jsou připraveny kvůli tomu uvalit sankce na gruzínské ministry a úředníky: Pokud bude zákon postupovat v rozporu s normami EU a dojde k erozi demokracie a násilí proti pokojným demonstrantům, dočkáme se restrikcí ze strany Spojených států. Konkrétně dojde k finančním a/nebo cestovním omezením vůči odpovědným osobám a jejich rodinám,“ informoval a doplnil, že Evropská komise považuje zákon za překážku členství Gruzie v EU.

„Je to naprosto šílené, ale není to žádné překvapení. Stejně jako to vidíme v Gaze, země, které představují ‚řád založený na pravidlech‘, se systematicky stavějí na stranu porušující mezinárodní normy, pokud to vyhovuje jejich zájmům o nadvládu. A nezastaví se před zničením celých zemí nebo i před podporou genocidy. Sice děláme, že podporujeme demokracii, ale trváme na tom, že budeme zvenčí diktovat, jakou politiku budou ostatní země mít, což dokazuje náš extrémní odpor k zákonu proti zahraničnímu vměšování,“ komentuje Bertrand.

„Musíme se k tomu postavit čelem: My – Západ – jsme v zajetí extrémně agresivní expanzivní ideologie, která je v naprostém rozporu s údajně vyznávanými hodnotami. A když má společnost takový vnitřní rozpor, tak nás historie učí, že to nedopadne dobře,“ tvrdí Arnaud Bertrand.

Doplnil ještě, že postoj USA je pokrytecký, vzhledem k tomu, že má stejný zákon, jako plánuje schválit Gruzie, známý jako FARA (zákon o registraci zahraničních agentů), schválený v roce 1938. Přístup USA prý skvěle shrnuje příspěvek poradce pro národní bezpečnost, Jakea Sullivana. Ten prohlašuje, že si gruzínští poslanci musejí vybrat, zda budou podporovat gruzínské euroatlantické ambice nebo schválí „kremelský“ zákon o zahraničních agentech, který odporuje „demokratickým hodnotám“.

