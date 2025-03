V Německu AfD, v USA Trump a Musk, v Česku fašismus. Umělec Hrušínský se s tím nechce smířit

Zvolení Donalda Trumpa otřáslo světem. A jsou tací, kteří se s tím nehodlají smířit. Mezi nimi je i principál Divadla Na Jezerce, herec Jan Hrušínský, kterého čeští diváci znají například z pohádky Jak se budí princezny nebo z komedie Dívka na koštěti.

Hrušínský svou neochotu či neschopnost deklaruje ve svém komentáři na sociální síti Facebook jasně: „Neumím se smířit se změnami, kterými lidstvo prochází.“ Jedná se dle něho o celosvětový fenomén. „Německu ve volbách získali 20 % regulérní fašisté, kteří z tribun hlásají obdiv k Reinhardu Heydrichovi, a vedle nich hrdě postává jejich horlivý podporovatel český exprezident. Extremistické strany a hnutí v civilizovaných evropských zemích!“ prohlašuje Hrušínský o AfD a naráží na Václava Klause, který tuto stranu v Německu podporuje.

Ale jde i o USA. „Nevěřícně sledujeme dění ve Spojených státech amerických. Od útoku na Kapitol zfanatizovaným davem po minulých prezidentských volbách až po současné změny zaváděné miliardářem Muskem a především samotným prezidentem Trumpem. Zbrklé vyhazovy jaderných vědců, leteckých dispečerů a každého, kdo není nadšeně loajální,“ tvrdí Hrušínský, zřejmě na základě překroucených mediálních zpráv.

Hrušínský také běduje nad válkou na Ukrajině, ve které je prý přes milion mrtvých. „Stovky tisíc zavražděných Ukrajinců. Vojáků i civilistů, starých lidí i dětí. Na dvacet tisíc unesených dětí odvlečených z jejich domovů do Ruska na převýchovu. Přes osm set tisíc mrtvých Rusů, které Putin poslal na smrt s cílem celou zem během tří dnů obsadit a připojit k Rusku,“ cituje Hrušínský čísla udávaná ukrajinskou stranou, stejně jako mýtus o „třídenní speciální operaci“. „Imperiální fašismus Kremlu v té nejbrutálnější podobě sledujeme v takto barbarské intenzitě poprvé v životě,“ říká Hrušínský.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 79% Jen Motoristé sobě 2% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1159 lidí

„Kolik kolaborantů podporujících ruský imperialismus, komunismus i fašismus se kolem nás vyrojilo! Když před těmito lidmi o někom řeknete, že je proruský kolaborant, který aktivně pomáhá estébáckým gangsterům a dezinformátorům, okamžitě vás jeho přátelé zasypou urážkami a nevybíravými útoky,“ stěžuje si principál, že ho kritizují, když „komunistickému kolaborantovi říká, že je komunistický kolaborant“.

„Vždyť on má, chudák, jen jiný názor, zatímco vy jste lidská hyena, válečný štváč, co si nepřeje mír a rozděluje celý národ,“ ironizuje principál. Uvedl také, že mu vyhrožují. „Ať ti celá rodina vychcípe na rakovinu, napsal mi Čech, který vidí svět jinak než já,“ sdělil a postěžoval si taky na výroky Radka Vondráčka z ANO o Zelenském. „Není právě tohle cynický hyenismus? Neměli by se lidé od zvířecích predátorů lišit lidskostí? Přesto věřím, že Evropská unie tuhle zatím nejtěžší zkoušku zvládne a my s její pomocí také. Navzdory všem Babišům, Orbánům a Ficům,“ vzkazuje Hrušínský.