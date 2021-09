V Německu je z 30 dětí ve třídě třeba jen jedno německé. A nedají jim vepřové maso. Pravicový lídr od hranic vyprávěl, co zažil u sousedů

reklama

Jako úvodní téma moderátor otevřel dodržování protiepidemických opatření během mezinárodního karlovarského filmového festivalu. Ta se se totiž nedodržovala, což Kučera coby divák sám prý zaregistroval. „Byl jsem tam privátně jako divák. Ale nedodržování opatření jsem zaznamenal z médií. Mám na to názor takový, že se káže víno, ale pije se voda,“ konstatoval.

V kontextu toho kritizoval ministra zdravotnictví: „Všiml jsem si, že celebrity jako pan ministr zdravotnictví se před kamerami ukazují bez roušek obklopení mnoha lidmi a tak dále, což není úplně v pořádku. On jako první by měl roušky nosit,“ dodal Kučera na adresu ministra Adama Vojtěcha.

Celý rozhovor ZDE.

„Ale my každopádně jako Trikolóra, kterou zastupuji a za kterou kandiduji, říkáme, že roušky ne, jsou zbytečné,“ upřesnil postoj politického subjektu, za který Marcel Kučera kandiduje.

Jelikož se stále pohybuje i v Německu, popsal, jak kultura v době epidemie funguje tam. „Němci jsou disciplinovanější než Češi. Když byl lockdown, všichni nosili roušky, leží to v nátuře toho národa. Na úrovni vysoké politiky by tam nemohlo proběhnout to, co jsme viděli na festivalu v Karlových Varech. Pokud by se ministr ukazoval, jak by neměl, myslím, že tam by to vedlo až k rezignaci,“ doplnil.

V Německu je také aktuální téma migrace. Kučera zde podniká se svojí pěveckou školou, kde má prý povětšinou studenty s migračním pozadím. Takoví lidé podle něj dnes tvoří velkou část německého obyvatelstva: „Dnes už neexistuje, aby ve třídách na školách byly jenom německé děti. To by musela být jedině nějaká privátní škola.

Lidí s migračním pozadím – v místech, kde jsem žil, což je Frankfurt, Wiesbaden – je neuvěřitelně moc. Stává se dokonce, že moji kamarádi Němci mají dítě ve třídě, kde je 30 dětí, a to dítě je tam jediné německé dítě, zbytek jsou opravdu děti jiných národností,“ popsal.

Jak by v Parlamentu přistupoval k migračním zákonům či k imigraci z afghánského prostoru? „Mám na to jasný názor. Jsem šťastný, že si Česká republika tyto věci zatím velice hlídá a je velice opatrná. Sám bych lidem venku řekl: bděte a rozmyslete si, koho si sem pustíme. Je to strašně důležité. Já mám různé zkušenosti a léta pozoruji, jak se Německo i Francie – kde mám rodinu – vyvíjejí. Moji kamarádi, přátelé i rodina říkají, že pokud to tak půjde dál, budou sami ze svých vlastí emigrovat, protože už se tam necítí doma.

V podstatě se celá společnost a kultura začíná migrantům přizpůsobovat. Je trochu zvláštní, když se menšině přizpůsobuje většina. V Německu jsou takové nešvary, že se vánoční trhy už nejmenují vánoční trhy, protože to není politicky korektní, tak se jmenují třeba jako světelné nebo zimní trhy. Je to opravdu zvláštní situace. Naše křesťanské tradice, které v Německu máme po staletí, jsou úplně potírány. To se mně úplně nelíbí,“ dodal Kučera znepokojeně.

Zmínil tak příklad z mateřských škol: „Malé děti ve školkách třeba dnes nedostanou ani vepřové maso, protože i to se zase přizpůsobuje muslimským dětem. Doufám, že něco takového se nebude dít i v České republice,“ dodal s tím, že jako Trikolóra budou proti tomu mít ošetřenou migrační politiku a budou pečlivě zvažovat, kdo k nám může přijít a kdo ne.

„Nejsme xenofobní, Česká republika tu má spoustu cizinců, jsme k nim přívětiví, ale jsou to lidé nám kulturně blízcí, přizpůsobiví a schopní se integrovat do naší společnosti. Ale lidé s jinými kořeny a způsobem života, co mají čtyři manželky a halí se do hábitu od hlavy až k patě, takového obrázku v Česku bych se nerad dožil,“ hrozil se.

Prozradil i svůj názor na pochod Prague Pride v Praze (pochod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů i translidí – LGBT): „Podobné akce se dříve konaly i v Německu, jako mladý kluk jsem se byl na jednu takovou podívat, když jsem viděl pitoreskní postavy, tak jsem se otočil a utíkal jsem pryč. Tohle nemá s komunitou leseb a gayů nic společného. To je sebeinscenace. V Praze jsem viděl na netu, že byly během Prague Pride obscénní scény, když se nahý muž nechá bičovat druhým před Prašnou bránou. Na to se dívají i děti,“ podotkl, že tohle nepatří do veřejného prostoru.

„Je to až penetrantní, tahle duhová zelená politika. Jako bylo za komunistů, že se Sovětským svazem na věčné časy, jak nám to prostě mlátili do hlavy, tak stejně tak člověk tohle vnímá jako obtěžující záležitost,“ doplnil.

Sám žije v registrovaném partnerství s mužem, s čímž Trikolóra nemá žádný problém: „Trikolóra jen říká, že manželství je svazek mezi mužem a ženou. Nepopírá existenci homosexuality a registrovaného partnerství. Sám žiji v partnerství s mužem, ale manželství má zůstat posvátným svazkem muže a ženy. Není důvod narušovat to nějakými elementy,“ dodal závěrem, že jeho osobní život se shoduje s filozofií Trikolóry.

