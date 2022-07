V Nizozemsku střelba, v Itálii snad i pochod na Řím? Zemědělci v Evropě se utrhli z řetězu

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 2664 lidí

Podporu zemědělcům podle serveru Echo24.cz vyjádřili v Nizozemsku také rybáři, kteří zablokovali přístavy.

Farmáři podle všeho chtějí v protestech nadále pokračovat, blokáda by se mohla dotknout i silnic na letiště v Amsterdamu, píše server Novinky.cz. Vláda pod vedením premiéra Marka Rutteho však ustoupit nehodlá. Premiér tvrdí, že protesty tisíců farmářů znamenají překročení všech mezí páchané malou skupinou.

Protesty zemědělců podle zpráv na twitteru zažívá i Itálie. „Italští farmáři se bouří a chystají se na protesty, hrozí, že své traktory dovezou až do Říma,“ informoval nizozemský novinář a aktivista Keean Bexte. „Nejsme otroci, jsme zemědělci! S tím, co máme, nevyžijeme,“ prohlašují podle něho italští zemědělci.

IT'S HAPPENING ????: Italian farmers are rising up in protest, threatening to take their tractors to Rome. "We are not slaves, we are farmers! We cannot make ends meet!" pic.twitter.com/FAznWFXmM0