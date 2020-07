V Praze to skřípe. Hřib a Pospíšil si vjeli do vlasů v přímém přenosu

reklama

Pospíšil doplnil, že má velký strach o pražské živnostníky, protože jejich tržby se výrazně propadají. Zazlívá vládě, že nenalákala Čechy k trávení dovolené doma v Česku. Vláda připravila vouchery pro lázně, ale podle Pospíšila měl kabinet udělat mnohem víc. Program Covid Praha je podle Pospíšila pokus o nápravu, ale Praha nemá tytéž finanční možnosti jako stát. „Program Covid, kterým my jsme v Praze lepili chybu státu,“ upozornil Pospíšil.

Když dostal prostor Nacher, začal tím, že položil otázku“ „A já jsem tady jako opoziční zastupitel Prahy, nebo vládní poslanec?“ otázal se. „Jste tady za oboje, protože kumulujete obě funkce,“ odpověděla politikovi Terezie Tománková.

Když se toto vyjasnilo, Nacher se jal vládu hájit. Má totiž za to, že z ohledu na rozpočet procentuálně dělá stát víc, než když se vezme poměr peněz, kterým podporuje hlavní město své podnikatele. Zdůraznil také, že vláda možná ještě další peníze pošle. „Ono to postupně nabíhá. Není všem dnům konec,“ zdůraznil.

„Problém je v tom, že Praha tvoří 25 % národního HDP. Ta města všude ve světě jsou motory národních ekonomik. A na druhé straně, ta Praha dostává jen 7 % z rozpočtového určení daní. Vláda posílá víc peněz do jiných regionů. To je v pořádku, funguje to tak všude ve světě,“ pravil primátor. Ukazuje to však, podle něj, jak je české hlavní město pro celou republiku důležité. „Teď je příležitost pro to, aby všichni viděli tu Prahu – matku měst – v tom nejlepším světle. Myslím, že lepší příležitost už nebude,“ podotkl Hřib.

„Myslím, že když se dneska projdete po Praze, tak možná uvidíte věci, které byste dříve přes ty davy turistů neviděli. Pro tu koalici je to příležitost, ale je otázka, jak se jí chopí,“ obrátil se na členy pražské koalice opoziční zastupitel Nacher.

Podnikatelé v Praze by se měli chytit za nos

„Podnikatelé v Praze by se trochu měli chytit za nos. V Praze byly vysoké ceny, ti podnikatelé si to mohli dovolit, takže ta krize, kdybych měl najít nějaká pozitiva, tak to trochu ty ceny zase vrátí na zem,“ podotkl Pospíšil.

Nacher se ještě jednou vrátil k tomu, že stát v koronavirové krizi dělá, co může. „Je nutné si uvědomit, že to nejsou peníze vlád, to jsou peníze nás všech, a nelze říct, že nám stát má pomoct a čekat, co na nás spadne,“ udeřil na své kolegy Nacher. Doporučil jim, aby šetřili a ušetřené peníze aby poskytli jako pomoc podnikatelům.

„A kde máme šetřit? Máme sebrat peníze školám, nebo neopravovat silnice?“ rozčílil se Pospíšil.

„Šetřete na provozu města,“ doporučoval Nacher.

„Ale tady je důležité si uvědomit, že nejen Praha zažívá problémy kvůli opatřením vlády, takže je primárně na vládě, aby to řešila,“ podotkl k situaci Hřib.

Souboj o tramvaje

Přišla řeč i na přemalovávání tramvají, které mělo vyjít na 100 milionů. ‚Je to vhodné, v této situaci dělat takovouto akci?“ zeptala se Tománková.

„To je nějaký hoax nebo fake news, protože my nebudeme přemalovávat tramvaje, ale u těch nových vozů bude nový design,“ vysvětloval Hřib.

Jenže tady se ozval Pospíšil – a Hřiba pravděpodobně nepotěšil. „Ta původní varianta byla, že se budou přemalovávat všechny tramvaje, ale radní Marvanová upozornila, že je to zbytečné, a že po dohodě s koaličním partnerem se to bude týkat jen nových vozů,“ konstatoval Pospíšil.

„Já jsem taky slyšel jednu z variant, že se budou přemalovávat všechny tramvaje,“ přisadil si Nacher.

„Já jsem to neslyšel, dopravu má v gesci Praha sobě,“ ohradil se Hřib.

Hřib s Pospíšilem na nože

Došlo i na otázku soudržnosti koalice Pirátů, Prahy sobě, TOP 09 a STAN.

Pražská koalice se zcela neshodne na tom, jak se stavět k družstevnímu bydlení. Hřib zdůraznil, že koalice družstevní bydlení podporuje, ale chce ho podporovat efektivně. Proto si primátor nechal vypracovat opoziční posudek k družstevnímu bydlení, na posudek radní Hany Kordové Marvanové, která má otázku družstevního bydlení v gesci.

V tu chvíli se Pospíšil rozzlobil. „My se tady můžeme hádat třeba o deset posudků, ale důsledek bude, že ten projekt nenastartuje a Pražané nebudou mít družstevní bydlení,“ konstatoval europoslanec a zastupitel TOP 09.

„Mě by to jako opozičního zastupitele mohlo těšit, ale jako zodpovědného opozičního zastupitele mě to netěší. To se v zásadě opakuje na každém zastupitelstvu. Je vidět, že ta koalice si ideologicky nesedla, a je to spíš koalice proti někomu,“ rýpl si Nacher.

Hřib konstatoval, že téma družstevního bydlení se řeší nestandardně, což jemu jako primátorovi vadí, protože materiál radní Marvanové prý neprošel Radou města a dostal se na zastupitelstvo jako klasický zastupitelský tisk.

Pospíšil kontroval, že zásadní spor se vede o to, jak celý projekt pojmout, a podle europoslance je to spor důležitý.

„Pánové, já se tady s vámi nebudu překřikovat,“ snažila se hádku politiků utnout Terezie Tománková. A když pánové na chvíli zmlkli, rozloučila se s diváky.

