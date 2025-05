V Respektu se nebude líbit. Miloš Zeman začal novináři

Autogramiáda nové knihy exprezidenta Miloše Zemana Prezidentský úděl se odehrála v Brně. Zeman se setkal se svými fanoušky v Hotelu International, přítomno bylo asi 250 účastníků, sál byl narvaný. Dorazil také Jiří Kajínek, se kterým se Zeman setkal odděleně. Na besedě byli i politici Michal Hašek, Zdeněk Koudelka a senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Krátce vystoupil politolog Petr Drulák, jenž přispěl do knihy Cirkus Fiala, která se v Brně také dočkala představení čtenářům.

„Každý autor je rád, když slyší názory svých čtenářů. Vzhledem k mému věku je kniha Prezidentský úděl patrně poslední knihou, kterou jsem napsal. A možná právě proto jsem se rozhodl napsat ji jako průvodce po džungli České republiky. Jsou lidé, zejména ti, co do politiky teprve vstupují, kteří se domnívají, že politika je park s úhlednými pěšinkami, tújemi a zpívajícími ptáčky. Politika, českou nevyjímaje, je džungle. A tam se pohybují kombinace tygrů, jedovatých hadů a novinářů, kteří jsou samozřejmě také jedovatí. A to vše představuje jakési pomyslné minové pole, v němž se má zejména začínající politik teprve pohybovat. A snad právě proto je vysoká úmrtnost začínajících politiků, ostatně ne jenom začínajících,“ zahájil exprezident setkání se svými fanoušky.

Prezident nemá být kladečem věnců

Dále se zamyslel nad přímou volbou prezidenta, kterého do funkce vynesou miliony hlasů voličů, ovšem z předchozího období, kdy byla hlava státu volena nepřímo, mu zůstaly převážně jen formální kompetence, jako je kladení věnců, účast na pohřbech, zahajování sportovních utkání, a má jen málo reálných možností, jak skutečně ovlivňovat politické dění. „Máme americký prezidentský model. Máme francouzský poloprezidentský model. Nejsme na světě sami,“ zrekapituloval Zeman a připomněl slova Václava Havla, že prezident by neměl být kladečem věnců nebo automatem na podpisy, s čímž on sám naprosto souhlasí.

„V závěru této knihy jsem hledal řešení, jak rozšířit kompetence prezidenta. Nejsem Donald Trump, abych vydával exekutivní příkazy, i když by mě to bavilo. To byste se divili, co všechno by obsahovaly,“ žertoval exprezident a řekl, že by pro budoucího prezidenta chtěl, aby měl právo zákonodárné iniciativy. „Aby prezident sám mohl předkládat návrhy zákonů. A připomínám, že toto právo bylo odňato Václavu Havlovi, který ho zpočátku měl. Toto právo má podle ústavy každý poslanec, každý senátor,“ dodal Zeman.

Následovala debata, ve které exprezident mimo jiné vzpomínal na to, jak byl za komunistické totality vyhozen za své názory z práce a dodal, že totéž se může lidem stát i dnes. Hovořil také o tom, proč se režimu v Číně stále daří, zatímco československý socialismus zkrachoval. V Číně totiž podle něj není komunismus, ale kapitalismus s pouhým ideologickým nátěrem, jakousi fasádou komunismu. Většina podniků je v soukromých rukou. „Není důležité, jestli je kočka černá, nebo bílá, ale jestli chytá myši. Ukázalo se, že maoistická kočka chytala špatně, zatímco kočka současného vedení Číny chytá dobře, dokonce i předstihla USA,“ zdůraznil exprezident. Připomněl také, že Čínu nebrzdí nic podobného, jako je Green Deal, který přinesl Evropě stagnaci.

Chcimíři nejsou váleční štváči

Odpovídal i na otázku, zda by v současnosti mohla být v české politice uzavřena opoziční smlouva. „Opoziční smlouva není vynálezem mým nebo Václava Klause,“ připomněl Zeman a dodal, že je běžná v řadě zemí. V současné politické situaci by podle něj mohly takovou smlouvu uzavřít dvě nejsilnější opoziční uskupení – ANO a SPD. „Měly by uzavřít buď koaliční, nebo opoziční smlouvu, to už je jedno. Hlavně ať neválčí mezi sebou. Co by nejvíc potěšilo Fialovu vládu, je rozštěpení opozice,“ řekl exprezident a dodal, že kritizoval Tomia Okamuru za to, že nepodpořil Andreje Babiše v druhém kole prezidentské volby. „Byla to chyba, ale každá chyba se dá napravit, třeba právě tím, že po volbách vstoupí do koalice, nebo uzavřou opoziční smlouvu,“ soudí Zeman.

„Bude naše krásná vlast dříve ukrajinizována, nebo islamizována?“ zněl další dotaz. Exprezident odpověděl, že ukrajinizace ČR se neobává. „Obávám se částečné islamizace, proti které jsem vystupoval od samého začátku. Největším nebezpečím pro světový mír je islámský fundamentalismus s jeho teroristickými akcemi všude na světě. Islamistický terorismus má stále silné aktivní buňky, měli bychom proti němu bojovat,“ řekl Zeman a dodal, že kritizoval zbabělou kapitulaci NATO v Afghánistánu, kde se následně ujal moci islamistický Tálibán.

Dále řekl, že před zavedením politického systému, který je dnes na Ukrajině, do České republiky by varoval. Připomněl vysokou korupci. „Ukrajina je patrně nejzkorumpovanější zemí světa,“ řekl Zeman a doplnil, že jako hlavního národního hrdinu Ukrajina oslavuje válečného zločince Stepana Banderu. „To jsem kritizoval ještě před ruskou agresí v Ukrajině,“ uvedl exprezident a zdůraznil, že první den ruské agrese veřejně vystoupil a agresi odsoudil.

Hovořil také o novém slovu „chcimír“ a o tom, že na lidi volající po míru je nahlíženo div ne jako na válečné štváče. „Na Ukrajině denně umírají tisíce mladých mužů. Ten, kdo žádá, aby bylo zastaveno zabíjení, není válečný zločinec. Je jen lidský,“ zdůraznil Zeman.

Existují podle něj dvě možnosti, jak situaci řešit. První je, že Ukrajina, oběť agrese, bude kapitulovat. „To já nikdy neříkám,“ uvedl exprezident. „Druhou možností je, že zavedeme do této hry velmoc, např. USA, která obě země přinutí pod hrozbou sankcí, aby zástupci usedli k jednacímu stolu a uzavřeli příměří, uzavřeli mír. Tento mír nebude ani mnichovanstvím, ani zbabělostí,“ zdůraznil exprezident Zeman a vysloužil si potlesk.