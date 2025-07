„Přínosné“ zdražení životů, soused vám to zaplatí. Hladík občanům: Na emisní povolenky se máte těšit

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4820 lidí



Česko se totiž snažilo podle premiéra Fialy najít u zemí Evropské unie hlasy pro zrušení či odsunutí systému obchodování s emisními povolenkami v oblasti dopravy a budov spojence, avšak tento záměr pohořel. „Stále platí, že nejlepší by bylo nové emisní povolenky úplně zrušit nebo odložit, na to ale bohužel nemáme nyní potřebnou většinu,“ shrnul Fiala, jak dopadla jednání, během nichž se alespoň podařilo dalších osmnáct států přesvědčit k zaslání návrhu na změnu Evropské komisi, jehož hlavním cílem má být mechanismus navyšování počtu povolenek při překročení jejich ceny nad 45 eur.



„Děláme maximum pro to, aby klimatická politika EU nebyla jen ambiciózní, ale také sociálně únosná, ekonomicky rozumná a neměla negativní dopad na naše domácnosti nebo podniky,“ řekl ke snaze alespoň zlepšit cenovou kontrolu systému emisních povolenek, jimž se již občané zřejmě nevyhnou.

Paradox, kdy se premiér snaží najít pomoc ostatních států proti legislativě, kterou dojednala jeho vlastní vláda během českého předsednictví Radě EU, pak podtrhuje, že zatímco Fiala v zahraničí oslovoval další unijní státy s návrhem nové emisní povolenky dojednané před více než dvojicí let Českem „úplně zrušit nebo odložit“, ve vládě – a dokonce přímo od ministrů z premiérovy koalice SPOLU – souběžně panují názory, že jsou emisní povolenky pro domácnosti „přínosem“.



O přínosu povolenek hovoří například ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), jenž jej označuje coby „jednoznačně pozitivní“. „Zaměřili jsme se nejenom na makroekonomické dopady, ale i na potenciál pro českou ekonomiku. Třeba to, že se v celé Evropě začnou využívat tepelná čerpadla, je velká šance pro naši výrobu. Je to jeden z našich největších vývozních artiklů,“ argumentoval v nedávném rozhovoru pro Novinky.cz, proč zdražení energií, dopravy, ale druhotně i zboží a potravin lidem bude mít pro Česko pozitivní přínos.



Dodal též, že se chystá uveřejnění propočtů, jež mají ukázat, „pokud by došlo ke zdražení, tak maximálně k mírnému a maximálně v jednom roce“. „Ze své podstaty to nemůže mít dlouhodobě proinflační vliv,“ míní.

A že ceny po tomto zdražení už zůstanou vyšší? Lidé se podle Hladíka mají těšit z toho, že se zdraží benzín či nafta a další fosilní zdroje, což podle jeho mínění „znamená, že nefosilní zdroje, ať už se to týká vytápění nebo dopravy, logicky budou zlevňovat“.



V době, kdy se premiér Fiala obává negativních dopadů na domácnosti nebo podniky, lze tedy z lidovecké části koalice SPOLU zaslechnout dosti opačné postoje. Právě lidovci jsou propagátory uvalení emisních povolenek, které lidem od roku 2027 zdraží v první vlně především vytápění, energie či dopravu a poté i zboží v obchodech, dlouhodobě a místopředseda vlády a Hladíkův předchůdce v ministerském křesle resortu životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) je sám i autorem úvodních slov o „největším úspěchu českého předsednictví“. Právě za něj totiž označil schválení klimatických částí balíčku Fit for 55, v rámci nějž je klimatická politika včetně emisních povolenek Unie zaobalena.



„Díky skvělému vyjednávacímu týmu Ministerstva životního prostředí se podařilo splnit všechny priority, které jsme si na začátku předsednictví v oblasti životního prostředí stanovili. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na českém předsednictví podíleli, protože výrazně přispěli ke zlepšení obrazu České republiky v zahraničí,“ oceňoval Jurečka, že Česko dojednalo mimo jiné přísnější pravidla pro trh s emisními povolenkami včetně jejich rozšíření na domácnosti a parametry Sociálního klimatického fondu, ze kterého se budou finance vybrané od Evropanů přerozdělovat jednotlivým státům.

Ostatně také současný ministr životního prostředí Hladík si i nadále pochvaluje, že Česko vyjednalo během svého předsednictví systém kompromisně, jelikož vláda výměnou za uvalení emisních povolenek na domácnosti v aktuální podobě měla získat povolenky pro teplárny, které bezplatně pokryjí třetinu jejich emisí.



„Soused, který topí uhlím, vám zaplatí fotovoltaiku.“



Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo již po schválení rozšíření systému emisních povolenek na konci roku 2022 manuál, který je rovněž mnohdy v rozporu s tím, co nyní prohlašuje premiér Fiala.



Zatímco tak předseda vlády upozorňuje, že by systém v nynější podobě negativně dopadl na občany, MŽP občanům na svých webových stránkách vysvětluje, že se mají na emisní povolenky pro domácnosti (ETS 2) těšit, jelikož z nich prý budou benefitovat.





„Dosavadní systém zahrnoval pouze energetiku a těžký průmysl, což je necelá polovina emisí skleníkových plynů v EU. Zejména emise z dopravy poslední dobou naopak rostou, proto je potřeba zavést celoevropský harmonizovaný nástroj na snižování emisí i v sektorech mimo ETS1. Zároveň je patrné, že používání fosilních paliv je již dnes pro spoustu lidí velmi nákladné, nebo dokonce nedostupné – ETS umožní urychlit zelenou modernizaci a zajistit energetickou bezpečnost nákladově efektivním způsobem a sociálně spravedlivě,“ hlásá resort.



Přestože se nyní snaží evropské země stanovit parametry tak, aby se ceny povolenek nepřehouply přes 45 eur, MŽP již na konci roku 2022 tvrdilo, že je aktuální nastavení systému dostačující a obavy, že by spekulace při obchodování s povolenkami mohly vést k nekontrolovanému růstu ceny povolenek, jasně odmítlo. Jde prý totiž o „hoax“.



„Trh s povolenkami je regulovaný a monitorovaný stejně přísně jako trh s cennými papíry. V ČR nad ním vykonává dohled ČNB, na evropské úrovni její evropská obdoba ESMA. Podle nich se žádné spekulace s povolenkami nepotvrdily, jedná se o rozšířený hoax,“ odmítá obavy ze spekulací s povolenkami resort s tím, že systém povolenek pro domácnosti (ETS2) v dosavadní podobě již „má navíc řadu pojistek proti výraznému růstu ceny povolenky, nebo dokonce odklad obchodování, pokud by přetrvávaly vysoké ceny energií“.

„Zelená modernizace“ bude podle ministerstva „sociálně citlivá a spravedlivá“ a doprava a vytápění podle něj „ideálně nijak“ nezdraží. „Systém má zajistit, aby udržitelnost byla ekonomicky výhodnější než spalování fosilních paliv. Proto Sociální klimatický fond, Modernizační fond a Inovační fond (všechny financované z prodeje povolenek) budou podporovat ekologickou dopravu a bydlení, zateplování, obnovitelné zdroje energie, komunitní energetiku a zelenou modernizaci průmyslu a tepláren. Výroba energie z fosilních paliv je už dnes velmi drahá a zmíněná opatření nám naopak pomohou ušetřit. Nebudeme pak ani nic platit za povolenky, ať by stály cokoliv. S trochou nadsázky soused, který topí uhlím, vám zaplatí zateplení domu, fotovoltaiku na střechu a tepelné čerpadlo,“ píše se na webu MŽP.



Zdraží fosilní paliva a energie, ale lidé podle Hladíkova resortu nic platit nebudou. „Koncoví uživatelé bytů a aut žádné povolenky platit nebudou, povolenky budou platit dodavatelé paliv za jejich obsah uhlíku. Cílem je nastavit systém tak, aby bylo ekonomicky výhodnější využívat čisté energie a dopravu. Povolenka zpoplatní fosilní paliva a Sociální klimatický fond naopak zpřístupní zelené způsoby vytápění, dopravy a úspory energie,“ tvrdí webové stránky ministerstva.



„Dramatické zvýšení životních nákladů“

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14197 lidí upozornil text think-tanku Pravý břeh – Institut Petra Fialy od Tomáše Kareše (ODS). „Premiér Petr Fiala zcela jasně odmítl zavedení nového systému emisních povolenek, který by lidem výrazně zdražil energie a dopravu a zároveň by snížil konkurenceschopnost českých firem,“ zaznívá s upozorněním, že systém „nejvíce postihne nízkopříjmové domácnosti, které nemají možnosti zatížení kompenzovat“.



„Lze jen stěží očekávat, že si nízkopříjmová rodina pořídí tepelné čerpadlo místo plynového kotle, nebo elektroauto místo staršího dieselového vozu. Výsledkem by bylo dramatické zvýšení životních nákladů těchto domácností. A co když cena povolenky nestoupne na 50, ale rovnou na 150 eur za tunu CO2?“ snesla se otázka na stránkách think-tanku, organizovaného okolím premiéra Petra Fialy, a k Hladíkem vyzdvihovanému Sociálně klimatickému fondu Kareš poznačil, že toto přerozdělování bude znamenat akorát „další náklady a v konečném důsledku snižuje motivaci k ekonomické aktivitě“.



Poté, co redakci Pravého břehu – Institutu Petra Fialy ParlamentníListy.cz požádaly o doplňující komentář vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí daná tvrzení na svých webových stránkách vyvrací, Kareš podotkl, že ve svém textu k rozšíření systému emisních povolenek vycházel „zejména z vyjádření premiéra a dalších vládních představitelů k oblasti nutnosti reformy aktuálního nastavení ETS 2“.

O rozpor podle Hladíkova ministerstva nejde



Mluvčí Ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí ParlamentnímListům.cz sdělila, že ve slovech premiéra Fialy a postoji MŽP se „o rozpor nejedná“. Poukazuje při tom na to, že ministerstvo usiluje o úpravy systému obchodování s emisními povolenkami ETS 2. „Pro návrh revize získalo kvalifikovanou většinu států, která podporuje změny systému ETS 2 ještě před jeho začátkem, tak aby byla dostatečná jistota, že cena povolenky prudce neporoste. Záruky proti nekontrolovanému růstu ceny povolenky má zajistit kombinovaný efekt pěti úprav, které jsou popsány v tzv. non-paperu, jenž teď Komise přetaví do konkrétního návrhu, který se bude schvalovat spolurozhodovací procedurou mezi Radou a Parlamentem. Je potřeba uvést, že jde o opravdu úspěšný kompromis na evropské platformě,“ hodnotí.

Ministerstvo též zdůraznilo, že „je dobré nezapomínat na účel a smysl, proč se toto obchodování s emisními povolenkami pro dodavatele fosilních paliv zavádí“. „Tím je snížení energetické dovozní závislosti na fosilních palivech a snižování jejich emisí. To první vedlo k jedinému prudkému nárůstu ceny energií, které jsme za posledních třicet let zažili (když Rusko začalo na podzim 2021 a v roce 2022 zneužívat dodávky zemního plynu jako geopolitickou zbraň, vzrostly jeho ceny během krátké doby 2,5–3krát, což se poté projevilo i v ceně elektřiny, a zvedly se i ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích). Na podporu ceny pak stát vynaložil velké prostředky. To druhé vede ke změnám klimatu, které mj. znamenají častější extrémní výkyvy počasí, například častější a delší vlny tropických dnů a nocí,“ vysvětlila za Hladíkův resort mluvčí MŽP Veronika Krejčí pro ParlamentníListy.cz.



Emisní povolenky v oblasti dopravy a budov také podle resortu životního prostředí „přinesou nemalé finanční prostředky na investice a podporu bezemisní dopravy, vytápění a ochranu zranitelných domácností“. „MŽP počítá se zhruba 50 mld. Kč ze Sociálního klimatického fondu. Z výnosů z aukcí ETS 2 bude moct stát do roku 2030 využít další vyšší desítky mld. Kč (podle ceny povolenky) přes státní rozpočet na další zlepšování dostupnosti čistých opatření v oblasti dopravy nebo vytápění budov,“ doplnila tisková mluvčí MŽP Veronika Krejčí.

ParlamentníListy.cz ve věci dosti odlišných prohlášení směrem k rozšíření systému emisních povolenek rovněž oslovily Úřad vlády a žádaly jej taktéž o vyjasnění, zdali mají občané emisní povolenky vnímat coby „přínos“, anebo zátěž, která by se měla „nejlépe úplně zrušit nebo odložit“, jak o ETS 2 hovoří pan premiér Petr Fiala. Úřad vlády dosud naše dotazy zanechal bez reakce.

