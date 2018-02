V Rusku zase spadlo letadlo. Od roku 1990 se to stává více než jednou ročně

Ruská letadla nejsou všeobecně považována za zrovna nejbezpečnější. Před šesti a půl lety se o tom bohužel přesvědčili také tři čeští hokejisté. Hráči hokejového klubu Magnitogorsk Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Jan Marek byli na palubě letadla, které se zřítilo na začátku září 2011 cestou do běloruského Minsku. Podobných leteckých nehod s tak tragickými důsledky se v Rusku nestává tak často, přesto nejsou ruské aerolinky hodnoceny zrovna jako ty nejbezpečnější.

Jak uvádí britský deník Independent, v Rusku došlo od roku 1990 ke čtyřiceti leteckým nehodám, což je mnohem více, porovnáme-li to s Evropou či Spojenými státy. „Velké ruské společnosti typu Aeroflot či S7 Airlines se neustále zlepšují a v podstatě již dosahují západních standardů. Ovšem v případě menších lokálních ruských aerolinek existuje mnoho nedostatků, které se stále nedaří napravit,“ uvádí britský deník.

Zatímco při poslední letecké nehodě letadla společnosti Saratov Airlines zemřelo 71 osob, historie ruských leteckých katastrof pamatuje i větší ztráty na životech. Ne vždy však byly způsobeny zastaralostí strojů, chybou pilotů či špatným počasím, které ruským leteckým společnostem příliš do karet nehraje. K poslední velké letecké tragédii došlo v říjnu 2015, kdy na palubě ruského letadla, které směřovalo do egyptského turistického letoviska, zahynulo 224 osob. Letadlo se tehdy stalo terčem teroristického útoku. V prosinci 2016 se zřítilo do Černého moře letadlo s 92 členy populárního hudebního souboru Alexandrovci.

Jak připomíná americká zpravodajská televize Fox News, letos v lednu internetový server AirlineRating zveřejnil žebříček dvaceti nejbezpečnějších leteckých společností na světě. Žebříček posuzoval podle několika předem daných kritérií přes čtyři sta leteckých společností z celého světa a jím stanovená kritéria uznává rovněž Mezinárodní společnost pro civilní letectví, která na hodnocení rovněž spolupracuje.

Mezi nejbezpečnějších dvacet leteckých společnosti se dostali velcí hráči, jako je KLM, Lufthansa, British Airways či Quantas, kteří dostali často plný počet ze sedmi udělovaných hvězdiček. Naopak nejhorší hodnocení, pouhou jednu hvězdičku, obdržely letecké společnosti z Nepálu, Indonésie či Surinamu.

Psali jsme: U moskevského letiště se zřítilo letadlo. Nikdo nepřežil. Pád mohly zapříčinit...

Rok od pádu letadla s Alexandrovci. A oficiální zpráva z vyšetřování?



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro